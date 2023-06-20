Ходыкин о паре с Собининой: «Покатались, понравилось. Над программами уже ведем работу вместе с Поповой»

Фигурист Денис Ходыкин рассказал, как встал в пару с Таисией Собининой.

Ранее Ходыкин выступал в дуэте с Дарьей Павлюченко, а Собинина – с Ильей Мироновым.

– На самом деле, Таисия сама мне написала. Мы обсудили детали, я предложил тренеру, она пришла на просмотр. Покатались, понравилось. Дальше был испытательный срок: посмотреть не только, как мы смотримся вместе, но и как будет складываться работа.

Нужно было понять, как работает наш тренерский штаб и система: я вместе с тренером, она вместе с тренером и наша пара вместе с тренером. Мы поняли то, что всем все нравится, и начали работать. Неделю мы трудились в Москве и сейчас заканчиваем сборы в Сочи. С момента нашей первой пробы прошло уже полтора месяца.

– Первая проба прошла хорошо?

– Да. Хотя по первому знакомству этого не понять, но спустя какое-то время осознаешь, что тебе удобно, комфортно. Каких-то критических точек, с чем нельзя было бы работать, нет. Наоборот, в основном плюсы. Надеюсь, наши плюсы мы используем по максимуму, а минусы доработаем. Никаких проблем с элементами у нас нет.

– Как вообще у тебя проходил поиск партнерши?

– Понятно, что сложновато. Но несколько вариантов все же было.

– Ты рассматривал партнерш только из России?

– Да.

– Мыслей закончить не проскакивало?

– Конечно, каждого посещают мысли закончить, но в процессе поиска понял, что, раз уж я решил продолжать, и начал прикладывать к этому свои усилия, то попробую довести до конца.

– Как дела с программами?

– Над программами уже ведем работу вместе с Бетиной Поповой. Не могу сказать, какой из этого выйдет стиль, для начала нам нужно хорошо скататься и показывать качественные элементы, – рассказал бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в парном катании.