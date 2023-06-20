Сергей Росляков: «Павлюченко пока не определилась, будет ли продолжать карьеру. Мы ждем ее решения»

Теги сборная России пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Таисия Собинина Сергей Росляков Фигурное катание

Сергей Росляков сообщил, что Дарья Павлюченко пока не решила, будет ли продолжать карьеру.

Павлюченко выступала в паре с Денисом Ходыкиным. Теперь Ходыкин встал в пару с Таисией Собининой.

«Когда Денис нашел себе партнершу, он немного подостыл на тему четверного прыжка. Но у них с Таисией очень приличные парные элементы, поэтому, я думаю, что они способны выполнять и четверные парные элементы.

Дашенька пока не определилась, будет ли продолжать карьеру. Мы ждем ее решения», – рассказал тренер.

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7 комментариев

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MockingBird
Всегда очень жаль, когда спортсменам травмы или болезни прерывают карьеру. Даше здоровья в первую очередь, и возможности реализовать себя в дальнейшем. Если решит продолжать - то сильного и надёжного партнера!

Росляков заинтриговал конечно с четверными, но пока такие заявления звучат несерьезно. Денис за столько лет с миниатюрной Дашей четверную подкрутку не делал, а тут только встал в пару с новой партнершей. Пока звучит как пиар)
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Алиса без миелофона
Ответ MockingBird
Всегда очень жаль, когда спортсменам травмы или болезни прерывают карьеру. Даше здоровья в первую очередь, и возможности реализовать себя в дальнейшем. Если решит продолжать - то сильного и надёжного партнера! Росляков заинтриговал конечно с четверными, но пока такие заявления звучат несерьезно. Денис за столько лет с миниатюрной Дашей четверную подкрутку не делал, а тут только встал в пару с новой партнершей. Пока звучит как пиар)
подкрут все-таки не только про габариты, но и про технику. 4 подкрут исполняли ТМ, где Женя все-таки побольше Даши будет, и СХ, где Суй, конечно, миниатюрна, но и Хань маленький для традиционного парника
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Katerina Sunny
Если Денис хочет составлять конкуренцию лидерам, то им нужно с Таисией скатываться и катать чисто, а не ультра-си разучивать.
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Irina037
Мне не нравится любовь Рослякова к акробатике,увлеченность нею гробит парные элементы,акробатика это о показательных номерах все же
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Александра Спортова
Ответ Асель Кабышева
Как-то странно, что Даша окончательно не ушла из спорта, а Денис тут как тут пошел уже искать себе новую партнершу.
Они официально объявили, что пара распалась. Денис теперь свободен и может делать, что хочет
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Асель Кабышева
Как-то странно, что Даша окончательно не ушла из спорта, а Денис тут как тут пошел уже искать себе новую партнершу.
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-1
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Katerina Sunny
Ответ Асель Кабышева
Как-то странно, что Даша окончательно не ушла из спорта, а Денис тут как тут пошел уже искать себе новую партнершу.
У Даши были проблемы со здоровьем. Думаю, что если бы была возможность, то продолжала бы кататься с Денисом.
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