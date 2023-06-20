Сергей Росляков: «Павлюченко пока не определилась, будет ли продолжать карьеру. Мы ждем ее решения»
Сергей Росляков сообщил, что Дарья Павлюченко пока не решила, будет ли продолжать карьеру.
Павлюченко выступала в паре с Денисом Ходыкиным. Теперь Ходыкин встал в пару с Таисией Собининой.
«Когда Денис нашел себе партнершу, он немного подостыл на тему четверного прыжка. Но у них с Таисией очень приличные парные элементы, поэтому, я думаю, что они способны выполнять и четверные парные элементы.
Дашенька пока не определилась, будет ли продолжать карьеру. Мы ждем ее решения», – рассказал тренер.
Росляков заинтриговал конечно с четверными, но пока такие заявления звучат несерьезно. Денис за столько лет с миниатюрной Дашей четверную подкрутку не делал, а тут только встал в пару с новой партнершей. Пока звучит как пиар)