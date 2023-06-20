Сергей Росляков: «Павлюченко пока не определилась, будет ли продолжать карьеру. Мы ждем ее решения»

Сергей Росляков сообщил, что Дарья Павлюченко пока не решила, будет ли продолжать карьеру.

выступала в паре с . Теперь Ходыкин встал в пару с Таисией Собининой.

«Когда Денис нашел себе партнершу, он немного подостыл на тему четверного прыжка. Но у них с Таисией очень приличные парные элементы, поэтому, я думаю, что они способны выполнять и четверные парные элементы.

Дашенька пока не определилась, будет ли продолжать карьеру. Мы ждем ее решения», – рассказал тренер.