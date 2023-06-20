Денис Ходыкин будет выступать в паре с Таисией Собининой

Теги сборная России пары Денис Ходыкин Таисия Собинина Сергей Росляков Фигурное катание

Фигуристы Денис Ходыкин и Таисия Собинина образовали спортивную пару.

Пара будет тренироваться у Сергея Рослякова.

«Всем привет. Это я, мой тренер, и моя новая партнерша. Добро пожаловать в нашу дружную команду, Таисия Собинина.

Сегодня у нас состоялся маленький дебют нашей пары в рамках летнего сбора. Мы уже проделали немалый путь, но впереди нас ожидает еще больше увлекательной и сложной работы.

В таком составе будем радовать вас в этом сезоне», – написал Ходыкин в соцсети.

Ходыкин – бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в паре с Дарьей Павлюченко. В апреле этого года их дуэт распался. 

Собинина выступала с Ильей Мироновым, а ранее – с Сергеем Бахматом и Никитой Володиным.

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6 комментариев

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MockingBird
Денису с Таисией удачи, заряженности на результат, креативных программ и чтобы без травм.

Буду скучать по ПХ(( Даше здоровья!
+13
0
+13
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Numb
Внешне хорошо смотрятся.
Опыт в парном есть у обоих. Росляков оптимист, уже четверные парные элементы им пророчит.
+5
0
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Strawberry93
Жаль пару с Дашей, но девочка визуально очень красивенькая, ей и Денису здоровья и удачи!
+4
0
+4
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блОК
Симпатичная девчонка. Удачи ребятам!
+3
0
+3
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Е...С
Ребятам удачи! Осталось узнать с кем будет кататься Миронов.
+4
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Verysia
Вперёд, ребятки! Пусть путь будет успешным!
+2
0
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