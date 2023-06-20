Денис Ходыкин будет выступать в паре с Таисией Собининой

Фигуристы Денис Ходыкин и Таисия Собинина образовали спортивную пару.

Пара будет тренироваться у Сергея Рослякова.

«Всем привет. Это я, мой тренер, и моя новая партнерша. Добро пожаловать в нашу дружную команду, Таисия Собинина.

Сегодня у нас состоялся маленький дебют нашей пары в рамках летнего сбора. Мы уже проделали немалый путь, но впереди нас ожидает еще больше увлекательной и сложной работы.

В таком составе будем радовать вас в этом сезоне», – написал Ходыкин в соцсети.

Ходыкин – бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в паре с Дарьей Павлюченко. В апреле этого года их дуэт распался.

Собинина выступала с Ильей Мироновым, а ранее – с Сергеем Бахматом и Никитой Володиным.