Денис Ходыкин будет выступать в паре с Таисией Собининой
Фигуристы Денис Ходыкин и Таисия Собинина образовали спортивную пару.
Пара будет тренироваться у Сергея Рослякова.
«Всем привет. Это я, мой тренер, и моя новая партнерша. Добро пожаловать в нашу дружную команду, Таисия Собинина.
Сегодня у нас состоялся маленький дебют нашей пары в рамках летнего сбора. Мы уже проделали немалый путь, но впереди нас ожидает еще больше увлекательной и сложной работы.
В таком составе будем радовать вас в этом сезоне», – написал Ходыкин в соцсети.
Ходыкин – бронзовый призер чемпионата Европы-2020 в паре с Дарьей Павлюченко. В апреле этого года их дуэт распался.
Собинина выступала с Ильей Мироновым, а ранее – с Сергеем Бахматом и Никитой Володиным.
Буду скучать по ПХ(( Даше здоровья!
Опыт в парном есть у обоих. Росляков оптимист, уже четверные парные элементы им пророчит.