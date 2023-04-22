Росляков о поиске партнерши для Ходыкина: «Девочки приезжают со всей России. Пробуем, но пока не определились»

Теги сборная России пары Дарья Павлюченко Денис Ходыкин Сергей Росляков Фигурное катание

Тренер Сергей Росляков рассказал о поиске партнерши для фигуриста Дениса Ходыкина.

«Поиски продолжаются, девочки приезжают со всей России. Пробуем, но пока не определились. Вариантов достаточно много.

Дарья Павлюченко тоже на связи, но пока не определилась со своим будущим, будет ли она возвращаться в спорт. У нас добрые, семейные отношения. Но сейчас она сама пока в раздумьях. Со здоровьем все в порядке, но пока не тренируется — посвящает себя другим вещам.

Почему сейчас сложно найти партнершу — это комплексная история, с которой сталкиваются все тренеры. Но для поиска рамок не ставим. Сейчас есть несколько кандидаток. Они сами на нас выходят, можно сказать, что Денис пользуется спросом у девочек», – сказал Росляков. 

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28 комментариев

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Defender64
Прям смотр невест царский
+27
0
+27
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блОК
Надеюсь, получится найти. Не хочется, чтобы Денис закончил
+17
-1
+16
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Идеальный шторм
Мечтаю, чтобы Даша вернулась!
Моя любимая пара была🥰
+15
-2
+13
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Svetlana Yablonskaya
Дашу на льду увидеть хотелось бы гораздо сильнее, чем Дениса.
+12
-1
+11
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Светлана Менова
Итак, нам нужно найти Ходыкину девочку невысокого роста старше 17 лет со всеми тройными и которая будет бесстрашной. Непростая задача.
+11
0
+11
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gift...!
Ответ Defender64
Прям смотр невест царский
Так с невестами проще , чем с партнершами
...
+10
-2
+8
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MyCA
Ответ Светлана Менова
Итак, нам нужно найти Ходыкину девочку невысокого роста старше 17 лет со всеми тройными и которая будет бесстрашной. Непростая задача.
Такую мелкую как Даша ему не найти. Васильеву пусть берёт.
+6
0
+6
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B.Jones
Ответ Defender64
Прям смотр невест царский
Весело у них.😁
+5
0
+5
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Светлана Менова
Ответ Karamazoff
Там же есть Дарья на замену: Усачева, ее пробовали?!
Она высокая для Дениса. Ему нужна такая же крошка, как Павлюченко.
+4
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+4
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Светлана Менова
Ответ MyCA
Такую мелкую как Даша ему не найти. Васильеву пусть берёт.
Не поднимет он Васильеву, спину сломает.
+3
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+3
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Zhuuuzhik
Ответ rbb
У меня твкое впечатление, что Дарья его решила проучить.
Нет, писали же, что Даша болеет.
+2
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Додик Аксель
Претенденток много, а Денис один пока. Так можно и остаться неопределившимся к началу сезона без партнёрши.
+2
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Kareglazaya
Девушки едут со всей России - напомнило смотр невест у царя)
+1
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Karamazoff
Там же есть Дарья на замену: Усачева, ее пробовали?!
+2
-1
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Идеальный шторм
Ответ rbb
У меня твкое впечатление, что Дарья его решила проучить.
Зачем? Ценой своей карьеры
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Sportsfan
Ответ Светлана Менова
Итак, нам нужно найти Ходыкину девочку невысокого роста старше 17 лет со всеми тройными и которая будет бесстрашной. Непростая задача.
Вы описали Косторную)
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Девочка с севера
Денис, возьми Вику Васильеву! Такая девочка талантливая!!! А партнёр её только тянет вниз!!!
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Ezhevika33
Косторную.
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pas33pas
Ответ Alexxa
Так она же больше не может прыгать. О парном в ее случае речи не идет. О возможном переходе в танцы
Прыгать не может, верно. Это было в интервью. Как и восстановленные тройные. Это какая-то корпускулярно-волновая теория, я такое не понимаю.
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Мария-Мария
Ответ Alexxa
Так она же больше не может прыгать. О парном в ее случае речи не идет. О возможном переходе в танцы
Даша Усачева уже прыгает тройные на тренировках. Думаю, она все-таки хочет остаться в одиночном.
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MyCA
Ответ Светлана Менова
Не поднимет он Васильеву, спину сломает.
При правильном подходе не сломает.
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