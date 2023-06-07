Алена Косторная и Георгий Куница выступили с показательным номером на Кубке Сириуса по хоккею
Косторная и Куница выступили с показательным номером на Кубке Сириуса по хоккею в Сочи.
Фигуристы исполнили программу под песню «Там нет меня» Севары.
Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. В минувшем сезоне она перешла в пары, где выступает с Георгием Куницей.
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
много элементов порознь, надо скатываться именно в пару.
Хорошую музыку взяли, люблю Севару.