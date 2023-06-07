Алена Косторная и Георгий Куница выступили с показательным номером на Кубке Сириуса по хоккею

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Косторная и Куница выступили с показательным номером на Кубке Сириуса по хоккею в Сочи.

Фигуристы исполнили программу под песню «Там нет меня» Севары. 

Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. В минувшем сезоне она перешла в пары, где выступает с Георгием Куницей.

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13 комментариев

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Евгения Гринева
Как же Гоша сильно проигрывает Алене по всем пунктам, прям очень бросается в глаза. Ей бы в танцы и скользящего партнера
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Olga.t
Да, Алёна конечно первая скрипка в паре, что неудивительно.
много элементов порознь, надо скатываться именно в пару.
Хорошую музыку взяли, люблю Севару.
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ЮИ
Очень красивое платье и прическа. Но Алена пока одиночница.
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ccc6srcv2n
Алена все же звезда и пластика и руки, владеет «красотой катания» . Гоша, к сожалению, как был деревянным фигуристом так и остался. И вот волнует то что в их тренерском штабе не работают с линиями и парностью. А Гоше это очень нужно, ну очень.
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Беглый*
Не разучилась кататься Косторка, но без единого прыжка (если мы говорим о спортивных перспективах) - курам на смех, какой бы пронизительной не была песня. Думалось мне, эти две куницы чуть быстрее поскачут
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Tatiana Klm
Мне понравился номер, партнер и не должен переигрывать партнершу, хорошо получилось. Конечно, до сборной им работать еще не один год, на мой взгляд.
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Katerina Sunny
Выброс, поддержка, тодес, пока без прыжков.
+1
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ЮИ
Ответ Евгения Гринева
Как же Гоша сильно проигрывает Алене по всем пунктам, прям очень бросается в глаза. Ей бы в танцы и скользящего партнера
Она очень маленькая для танцев. Не фактурная.
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Noname999
Катание Алёны как всегда красота!
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Светлана Менова
Куница парень, конечно хороший... Но как партнёр... Мало того, что Косторная превосходит его во всём - в скольжении, пластике, подаче. Но он же просто физически слаб. Опять поддержка на зубах. А ведь в ПП их три.
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Додик Аксель
Показательные номера можно катать, импровизировать для зрелищности, но по ходу сезона им придётся соревноваться и конкурировать уже с опытными и скатанными парами. Алёне с Жорой надо ещё много работать и скатываться, чтобы заявить о себе в парах.
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Светлана Менова
Ответ ЮИ
Она очень маленькая для танцев. Не фактурная.
С Жан-Люком Бейкером бы норм было. Или с Дарио)))
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Olga.t
Ответ Tatiana Klm
Мне понравился номер, партнер и не должен переигрывать партнершу, хорошо получилось. Конечно, до сборной им работать еще не один год, на мой взгляд.
По-разному бывает. В паре Торвилл/Дин лидером был партнёр, Джейн была в его тени)
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