Косторная о перспективах в сборной: «Отберемся – будем в сборной, не отберемся – не будем. Все по‑честному, на общих условиях»
Фигуристка Алена Косторная оценила свои шансы попасть в сборную России.
Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. В минувшем сезоне она перешла в пары, где выступает с Георгием Куницей.
«Я перешла из одной группы в другую, стала выступать в парном катании. Будем отбираться. Отберемся – будем в сборной. Не отберемся – не будем.
Все по‑честному, на общих условиях», – заявила Косторная.
Сообщалось, что в это межсезонье дуэт намерен выступить на контрольных прокатах.
Кого взяли в сборную России? Трусова и Щербакова мимо, Тарасова – тренер мужчин, врач Шветский в новой роли
У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам
Сейчас она сделала крутой поворот.
Желаю им с Гошей скататься в настоящую пару и показывать отличные во всех смыслах программы.
А там видно будет.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
И навсегда там останется, чтобы не случилось.❤️❤️❤️
Всем понятно, что сейчас для неё там нет места ни в какой категории.
Ну а дальше видно будет)