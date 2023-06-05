Косторная о перспективах в сборной: «Отберемся – будем в сборной, не отберемся – не будем. Все по‑честному, на общих условиях»

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигуристка Алена Косторная оценила свои шансы попасть в сборную России.

Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. В минувшем сезоне она перешла в пары, где выступает с Георгием Куницей.

«Я перешла из одной группы в другую, стала выступать в парном катании. Будем отбираться. Отберемся – будем в сборной. Не отберемся – не будем.

Все по‑честному, на общих условиях», – заявила Косторная.

Сообщалось, что в это межсезонье дуэт намерен выступить на контрольных прокатах.

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У Косторной получится в парах? Выучила сложные трюки и готовится к контрольным прокатам

17 комментариев

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Биатлонная зима
Правильно говорит Аленка отбор должен быть честным
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S Olga
Абсолютно согласна!
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Евгения Гринева
Зачем ей вообще звонят с этим вопросом) очевидно, что она не может быть на данный момент в сборной
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severyanka
Девчонка то с юмором!
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alexnew
Удачи!
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Лека-Лека
Мне очень нравится катание Алены - это волшебство на льду.
Сейчас она сделала крутой поворот.
Желаю им с Гошей скататься в настоящую пару и показывать отличные во всех смыслах программы.
А там видно будет.
Плох тот солдат, который не мечтает стать генералом.
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Додик Аксель
Они ещё вместе не выступали ни на каких соревнованиях. Поэтому о какой сборной можно говорить, учитывая конкуренцию среди парников. Подготовиться к сезону и удачно для дебютантов выступить на соревнованиях, уже будет для них успехом.
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Vendetta4111323
По-моему, Алене было бы легче обойти Зинину с добротным набором без трикселя и своим характерным катанием, чем теперь пробиваться сквозь стену ТМ, БК, МГ, КК, ХК, ЧЯ, МЕ, АБ
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Анастасия Платонова
Алёнка уже попала в сборную наших сердец.
И навсегда там останется, чтобы не случилось.❤️❤️❤️
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ИринаФК
Алёнка наверно сама удивилась, когда ей позвонили с вопросом про сборную)
Всем понятно, что сейчас для неё там нет места ни в какой категории.
Ну а дальше видно будет)
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Veronika spuria
Ответ severyanka
Девчонка то с юмором!
Молодец, Алёна!
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Оксана Иванова
Ответ Peter Varfolomeyev
Абсолютно адекватно все сказала! И кто тут вечно пускает слухи, что она якобы истеричка и холерик? Просто ее бывший штаб такой ее хочет выставить.
Она сама о себе все рассказывает
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Tresk2
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Алёнка взрослеет, как и чувство юмора.
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Tatiana Klm
Им надо сразу пытаться за другую федерацию выступать, у нас без вариантов пробиться.
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alexnew
Ответ Vendetta4111323
По-моему, Алене было бы легче обойти Зинину с добротным набором без трикселя и своим характерным катанием, чем теперь пробиваться сквозь стену ТМ, БК, МГ, КК, ХК, ЧЯ, МЕ, АБ
Ну, допустим, даже зацепится она за 6 мосто в одиночном и что дальше? Какие перспективы? А тут можно попытаться и в дамки выйти.
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