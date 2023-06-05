Фигуристка Алена Косторная оценила свои шансы попасть в сборную России.

Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. В минувшем сезоне она перешла в пары, где выступает с Георгием Куницей.

«Я перешла из одной группы в другую, стала выступать в парном катании. Будем отбираться. Отберемся – будем в сборной. Не отберемся – не будем.

Все по‑честному, на общих условиях», – заявила Косторная.

Сообщалось, что в это межсезонье дуэт намерен выступить на контрольных прокатах.

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