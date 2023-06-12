Цимлова и Чиризано тренируются в Италии
Фигуристы Дениса Цимлова и Дарио Чиризано тренируются в Италии.
Цимлова опубликовала в соцсети видео с катка, на котором работает итальянский тренер Барбара Фузар-Поли.
Ранее фигуристы несколько недель провели в Монреале, где тренировались под руководством Ромэна Агенауэра.
Россиянин Чиризано встал в пару с чешкой Цимловой после распада его дуэта с Ириной Хаврониной.
18 мая стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии.
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