Цимлова и Чиризано тренируются в Италии

Теги танцы на льду сборная Чехии Дарио Чиризано Барбара Фузар-Поли Дениса Цимлова Фигурное катание

Фигуристы Дениса Цимлова и Дарио Чиризано тренируются в Италии.

Цимлова опубликовала в соцсети видео с катка, на котором работает итальянский тренер Барбара Фузар-Поли. 

Ранее фигуристы несколько недель провели в Монреале, где тренировались под руководством Ромэна Агенауэра.

Россиянин Чиризано встал в пару с чешкой Цимловой после распада его дуэта с Ириной Хаврониной. 

18 мая стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Материалы по теме

8 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Девушка Безимени
дениса и дарио = денис и дарья
+7
-2
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Адриана
Значит ли это, что Дарио отпустили в Италию?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люсия Федосова
Дарио удачи тебе
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Мне кажется, у Дарио роман с этой Денизой..
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gemma157
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Внешне вообще не монтируются. Девушка будто лет на 5-10 старше
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Allbee
А были сомнения?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lapo Elkann
Какое счастье видеть Дарио здоровым, счастливым , еще и за бугром, в прекрасной Италии. А здесь TRаур с хештегом # свобода Чиринзано .
+5
-5
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий