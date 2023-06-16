Маттео Риццо назвал музыку для новых программ: Fix you – в произвольной, Derniere Danse – в короткой

Итальянский фигурист Маттео Риццо назвал музыку для программ нового сезона.

В произвольной спортсмен будет кататься под песню Fix you. А новая короткая, как он сообщал ранее, поставлена под Derniere Danse.

Риццо не указал исполнителей, но композиции с такими названиями есть у группы Coldplay и певицы Indila соответственно.

В прошедшем сезоне фигурист занял девятое место на чемпионате мира в Сайтаме.