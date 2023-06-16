Маттео Риццо назвал музыку для новых программ: Fix you – в произвольной, Derniere Danse – в короткой

Теги Лука Ланотте сборная Италии мужское катание Маттео Риццо Фигурное катание

Итальянский фигурист Маттео Риццо назвал музыку для программ нового сезона.

В произвольной спортсмен будет кататься под песню Fix you. А новая короткая, как он сообщал ранее, поставлена под Derniere Danse.

Риццо не указал исполнителей, но композиции с такими названиями есть у группы Coldplay и певицы Indila соответственно.

В прошедшем сезоне фигурист занял девятое место на чемпионате мира в Сайтаме.

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3 комментария

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bezsugar
Насчет Fix you сразу вспомнилась шикарная программа Шибутани. Эх, надеюсь, у Зуевой еще будут топовые пары и она поборется с Лозонами. Очень нравится ее стиль)
Может Чиризано сможет к ней податься?) Марина Олеговна любой паре придаст бриллиантовую огранку)
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Николай Криницкий
Fix you любимая тема Coldplay , потрясающая музыка и слова, будем посмотреть.
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Додик Аксель
Маттео озвучил композиции под которые будут ставиться КП и ПП в новом сезоне. Дождёмся и увидим насколько они будут интересными и оригинальными.
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