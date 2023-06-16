Кондратюк о победе в командном турнире Пекина-2022: «Не мог поверить, что я 16 лет катался, чтобы постоять на какой-то платформе именно на этом катке»

Марк Кондратюк признался, что не особенно радовался победе в командном турнире ОИ-2022.

– Что ты думал в тот момент, когда стоял на пьедестале?

– Может быть, это прозвучит не очень правильно по отношению к людям, для которых это прям мечта была, но я когда стоял на пьедестале, то думал, что путь был интереснее. Интереснее, чем стоять на пьедестале.

Я не мог поверить, что я 16 лет катался, чтобы постоять на какой-то платформе именно на этом катке. Оглядываясь назад – правда, весь путь был невероятно интереснее. С победами, поражениями, желанием закончить, желанием продолжать, с желанием работать или какой-нибудь ужасной усталостью. Но это оказало большее влияние на меня как на человека, наверное.

– Хочется тебе прям пинка дать. 16 лет... Я 27 лет на это потратил! Так что бывает и хуже. Значит, у тебя не было ликования, слез?

– Нет. На чемпионате Европы было, – рассказал в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.