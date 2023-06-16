Кондратюк о победе в командном турнире Пекина-2022: «Не мог поверить, что я 16 лет катался, чтобы постоять на какой-то платформе именно на этом катке»

Теги сборная России Олимпиада-2022 мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Марк Кондратюк признался, что не особенно радовался победе в командном турнире ОИ-2022.

– Что ты думал в тот момент, когда стоял на пьедестале?

– Может быть, это прозвучит не очень правильно по отношению к людям, для которых это прям мечта была, но я когда стоял на пьедестале, то думал, что путь был интереснее. Интереснее, чем стоять на пьедестале.

Я не мог поверить, что я 16 лет катался, чтобы постоять на какой-то платформе именно на этом катке. Оглядываясь назад – правда, весь путь был невероятно интереснее. С победами, поражениями, желанием закончить, желанием продолжать, с желанием работать или какой-нибудь ужасной усталостью. Но это оказало большее влияние на меня как на человека, наверное.

– Хочется тебе прям пинка дать. 16 лет... Я 27 лет на это потратил! Так что бывает и хуже. Значит, у тебя не было ликования, слез?

– Нет. На чемпионате Европы было, – рассказал Кондратюк в подкасте «Произвольная программа» с Максимом Траньковым на Первом канале.

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10 комментариев

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Маргарита В Сафронова
Марк был прекрасен. Он оправдал самые несбыточные надежды. Очень хочется видеть Марка а отличной спортивной форме.
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Ритт
Сейчас уже как то подзабылось, но тогда все очень переживали именно за выступление Марка в команднике. И он молодец. выступил на свой максимум.
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Девушка Безимени
хоть постоял
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ВИван
Из всех выступлений за нашу команду в Пекине выступления Марка были самыми яркими по эмоциям, радости, ликованию, спасибо ему за это! А на чемпионате Европы у него была по-настоящему триумфальная победа!
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Viks
"Кондратюк о победе.." --- Чушь собачья. Победы нет - есть результаты, которые ИСУ не утвердил. МОК победителя не называл и медали не вручал.
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Syndycate
Ответ ВИван
Из всех выступлений за нашу команду в Пекине выступления Марка были самыми яркими по эмоциям, радости, ликованию, спасибо ему за это! А на чемпионате Европы у него была по-настоящему триумфальная победа!
Потому что выступил выше ожиданий, остальные выступили на своем уровне, как от них и ожидалось, или даже чуть хуже (СК)
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Додик Аксель
Каждый по -своему проявляет эмоции в ходе выступления и после его окончания. Что касается командника, то Марк не подвёл и выступил очень удачно для себя.
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Ливия
Марк, твой путь в спорте только начался. Пусть впереди будет много медалей и побед.
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Поговорим
А разве Кондратюк стоял на пьедестале, где вручались медали ОИ? Это уже не говоря о том, что речь идёт о командном турнире, давайте Марка ещё и с Нейтаном Ченом уравняем...прям мечта подобная у Кондратюка наверняка есть, не может не быть, раз он спортсмен, словом лукавит молодой человек, возможно непреднамеренно, но лукавит.
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bona ulo
Ну, это вполне нормально и скорее говорит о том, что Марк достаточно здраво смотрит на свои достижения. Да, в командных выступлениях Марк выдержал груз ответственности и наверное показал все, что мог, выжал из себя все. Но сложно отрицать, что топовым фигуристом, одним из лучших в мире он не был. Это общая медаль (которая к тому же под вопросом), в которой есть твоя заслуга, но свидетельством того, что здесь и сейчас ты - лучший, увы, не является. 15 место в личке, даже пусть и с учетом усталости, это подтверждает. А вот медаль ЧЕ - это уже свое, личное, заработанное.
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