Кондратюк о команднике Олимпиады: «Это впечатления, которые останутся навсегда. Самый ответственный и нервный старт в моей жизни»

Теги сборная России Олимпийская сборная России Олимпиада-2022 мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал об эмоциях после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Сегодня ровно год с того момента, как закончился командный турнир Олимпийских игр. Это впечатления и воспоминания, которые останутся навсегда.

Самый ответственный и нервный старт в моей жизни!» – написал Кондратюк в телеграм-канале.

В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования допинг-дела в отношении Камилы Валиевой.

Камила Валиева: «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇»

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона

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17 комментариев

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Zhuuuzhik
Отлично Марк написал:)
Огромное ему спасибо за его прокаты! Прыгнул выше головы.

И, что характерно, никакими медалями не хвастается.
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Lapo Elkann
Ответ uyuonka
я об этом и говорю, он не называет себя чемпионом, пока нет четких результатов. в отличии от некоторых
Он и есть чемпион , ему просто придержали
медаль. Посмотрите как он себя называет.
https://youtu.be/m8VUDe2LjNA?t=2
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Lapo Elkann
Ответ Ayla
потому что он адекватно написал, все по делу
Это вы решаете , кто адекватно пишет, а кто нет.
+2
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uyuonka
Ответ HoratioH
Они не олимпийские чемпионы
я об этом и говорю, он не называет себя чемпионом, пока нет четких результатов. в отличии от некоторых
+2
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Mary Ion
Вообще, настоящие герои этого командника - Марк и СК. Потому что и в парах, и у девочек от перестановки слагаемых, результат бы не изменился. А этим ребятам нужно было максимум выдавать. Собственно, Марк за командник отдал результат в личке.
И тут невольно сравниваешь, как он пишет об этом дне, и как пишет Ками
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Пользователь Гугла
а, оказалось, все напрасно....
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HoratioH
Ответ uyuonka
молодец Марк, отлично выступил, и написал правильно без пафоса и без акцента на то, что команда - олимпийские чемпионы, только о своих эмоциях и выступлении👍🏻
Они не олимпийские чемпионы
+3
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Ayla
Ответ Lapo Elkann
Все плакальщики по командным медалям на ветке Валиевой. Но на этой ветке никто не " соболезнует " Марку.
потому что он адекватно написал, все по делу
+9
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Mira Val
Марк адекватно сказал. И год назад дал больше, че мог. Респект.
+7
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+4
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Lapo Elkann
Все плакальщики по командным медалям на ветке Валиевой. Но на этой ветке никто не " соболезнует " Марку.
+2
-6
-4
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uyuonka
молодец Марк, отлично выступил, и написал правильно без пафоса и без акцента на то, что команда - олимпийские чемпионы, только о своих эмоциях и выступлении👍🏻
+12
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+7
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Sincere
Вот он аккуратно написал - год с того момента, как закончился командник, не прикопаешься. а вот Валиева канеш дала жару...
+16
-7
+9
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Тайга86
Марк вообще герой прошлого сезона. Все силы и себя собрал в кулак, не подвёл на пути к ОИ, и команду не подвёл. Он может нравиться, или нет, но то что парень отдал всего себя, не признать просто невозможно.
+27
-3
+24
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Den3Lo
Ответ asusp527
Марк герой, выдал всё что мог. А потом его еще в допинге подозревали...Лично я сразу знала, что допинг не его...
Не в допинге. Предполагалось, что он "дунул" от такого стресса))
+6
-2
+4
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asusp527
Марк герой, выдал всё что мог.
А потом его еще в допинге подозревали...Лично я сразу знала, что допинг не его...
+11
-7
+4
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JSV
Марк отдал все, что мог, отлично выступил.
+17
-3
+14
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buturlinomo
В тот момент Марк выжал все что мог, жаль, что так получилось потом.
Но он точно сделал максимум. Большой молодец!
+30
-3
+27
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