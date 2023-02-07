Кондратюк о команднике Олимпиады: «Это впечатления, которые останутся навсегда. Самый ответственный и нервный старт в моей жизни»

Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал об эмоциях после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине.

«Сегодня ровно год с того момента, как закончился командный турнир Олимпийских игр. Это впечатления и воспоминания, которые останутся навсегда.

Самый ответственный и нервный старт в моей жизни!» – написал Кондратюк в телеграм-канале.

В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования допинг-дела в отношении Камилы Валиевой.

Камила Валиева: «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇»

Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона