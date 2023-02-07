Кондратюк о команднике Олимпиады: «Это впечатления, которые останутся навсегда. Самый ответственный и нервный старт в моей жизни»
Российский фигурист Марк Кондратюк рассказал об эмоциях после выступления на Олимпиаде-2022 в Пекине.
«Сегодня ровно год с того момента, как закончился командный турнир Олимпийских игр. Это впечатления и воспоминания, которые останутся навсегда.
Самый ответственный и нервный старт в моей жизни!» – написал Кондратюк в телеграм-канале.
В феврале Россия выиграла олимпийский командный турнир по фигурному катанию, но награждение так и не состоялось из-за начала расследования допинг-дела в отношении Камилы Валиевой.
Камила Валиева: «Ровно год, как мы выиграли командный турнир на Олимпиаде! Невероятные эмоции и понимание, что мы первые 🥇»
Если бы результат Валиевой аннулировали год назад: Туктик на Олимпиаде, Трусова с золотом командника, а сама Камила – без капюшона
Огромное ему спасибо за его прокаты! Прыгнул выше головы.
И, что характерно, никакими медалями не хвастается.
медаль. Посмотрите как он себя называет.
https://youtu.be/m8VUDe2LjNA?t=2
И тут невольно сравниваешь, как он пишет об этом дне, и как пишет Ками
А потом его еще в допинге подозревали...Лично я сразу знала, что допинг не его...
Но он точно сделал максимум. Большой молодец!