Кондратюк о целях в спорте: «Из очевидного – вторые Олимпийские игры. Я выиграл в команде, что ценится меньше, чем победа в личном турнире»

Теги сборная России Олимпиада-2022 мужское катание Марк Кондратюк Фигурное катание

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о впечатлениях от Олимпийских игр в Пекине.

«Я не считаю себя главным открытием Олимпиады и не считаю, что боролся с самыми лучшими наравне, может быть, очень близко.

Не ожидал, что все будет настолько неплохо. Только когда я выиграл чемпионат Европы, который был за месяц до Олимпиады, я поверил, что у меня есть шанс на что-то», – сказал Кондратюк, выступая на площадке просветительского марафона «Знание. Первые» в Екатеринбурге. 

Также фигурист ответил на вопрос о целях в профессиональном спорте.

«Если из чего-то банального и очевидного – вторые Олимпийские игры: я выиграл в команде, что ценится меньше, чем победа в личном турнире. Хочется работать, чтобы постараться приблизиться к этому результату, может быть, когда-то его достичь.

Из чего-то менее очевидного – просто самосовершенствование в своем любимом деле, я чувствую: то, как я катаюсь, как выполняю элементы, – это неплохо, но еще есть куда расти. Я хочу когда-нибудь посмотреть на свое выступление и сказать: «Наверное, это мой максимум», – сказал Кондратюк.

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3 комментария

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Блинчик
Шёл бы на фронт родину защищать, но об этом этот уклонист не думает.
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Н.Ф.
Ценится меньше только у отдельных комментаторов на sports’е.
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Рус Киссенжер
какое там выиграл! дисквал из-за валиевой. а про вторую олимпиаду забудь.
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