Кондратюк о целях в спорте: «Из очевидного – вторые Олимпийские игры. Я выиграл в команде, что ценится меньше, чем победа в личном турнире»

Фигурист Марк Кондратюк рассказал о впечатлениях от Олимпийских игр в Пекине.

«Я не считаю себя главным открытием и не считаю, что боролся с самыми лучшими наравне, может быть, очень близко.

Не ожидал, что все будет настолько неплохо. Только когда я выиграл чемпионат Европы, который был за месяц до Олимпиады, я поверил, что у меня есть шанс на что-то», – сказал Кондратюк, выступая на площадке просветительского марафона «Знание. Первые» в Екатеринбурге.

Также фигурист ответил на вопрос о целях в профессиональном спорте.

«Если из чего-то банального и очевидного – вторые Олимпийские игры: я выиграл в команде, что ценится меньше, чем победа в личном турнире. Хочется работать, чтобы постараться приблизиться к этому результату, может быть, когда-то его достичь.

Из чего-то менее очевидного – просто самосовершенствование в своем любимом деле, я чувствую: то, как я катаюсь, как выполняю элементы, – это неплохо, но еще есть куда расти. Я хочу когда-нибудь посмотреть на свое выступление и сказать: «Наверное, это мой максимум», – сказал .