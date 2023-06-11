Свищев о продлении отстранения фигуристов: «Решение несправедливое. ISU надо следить за коллегами из других федераций, которые одна за одной допускают россиян»

Депутат Дмитрий Свищев прокомментировал новость о том, что ISU продлил отстранение россиян.

Сегодня стало известно, что Международный союз конькобежцев ( ) продлил отстранение российских спортсменов от соревнований под своей эгидой.

«Тяжело комментировать глупое решение. Не знаю, как будет развиваться мировое фигурное катание без наших фигуристов, сильнейших фигуристов планеты на сегодняшний день, самых прогрессивных. Очень тяжело будет.

Конечно, решение несправедливое. Мне кажется, ISU надо внимательно следить за своими коллегами из других федераций, которые одна за одной допускают россиян. Просто сейчас существует очень серьезное антироссийское лобби в Международном союзе конькобежцев.

К сожалению, не могут с ним справиться или не хотят. Не слышат даже в принципе призывов допускать россиян до участия в соревнованиях. Да, с ограничениями и санкциями. Но все же олимпийский комитет призывает допускать спортсменов. Так что решение ISU непонятное», – сказал .