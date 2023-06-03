Георгий Куница показал фото с Аленой Косторной из ЗАГСа

Теги сборная России пары Георгий Куница Алена Косторная Фигурное катание

Фигурист Георгий Куница показал фото с Аленой Косторной из ЗАГСа.

Ранее пара объявляла о помолвке.

При этом в фан-группе Косторной (team kostornaia) уточнили, что сегодня свадьба не состоится: «Дорогие друзья, не переживайте! Это не свадьба. У нас будет самая красивая невеста с красивыми фотографиями, но не сегодня».

Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. В минувшем сезоне она решила перейти в парное катание и встала в дуэт с Куницей.

«Мы чуть-чуть сумасшедшие, вот и нашли друг друга». Косторная готовится к свадьбе

7 комментариев

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Леди Брэкнелл
Дорогие друзья, не переживайте! Это не свадьба 🙈
У нас будет самая красивая невеста с красивыми фотографиями, но не сегодня ❤️ - фангруппа Алёны
+14
-2
+12
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Alealeale
Живут настоящим моментом, вот она полноценная жизнь, молодцы ребята. Пример для большинства просто существующих россиян.
+13
-6
+7
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Е...С
Мои поздравления молодоженам.
+6
-2
+4
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Александр Рыбаков
Ответ Alealeale
Живут настоящим моментом, вот она полноценная жизнь, молодцы ребята. Пример для большинства просто существующих россиян.
ну-ну, расскажи про жизнь
+3
0
+3
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La Gushka
Ответ Е...С
Мои поздравления молодоженам.
Это они еще только обещают, а не женятся.
+3
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+3
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mtoo
Репетиция? Или заявление подали?
0
0
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Anneta28
Ответ Леди Брэкнелл
Дорогие друзья, не переживайте! Это не свадьба 🙈 У нас будет самая красивая невеста с красивыми фотографиями, но не сегодня ❤️ - фангруппа Алёны
Заявление видимо подавали, значит свадьба через месяц, как со сборов вернутся.
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