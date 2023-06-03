Фигурист Георгий Куница показал фото с Аленой Косторной из ЗАГСа.

Ранее пара объявляла о помолвке.

При этом в фан-группе Косторной (team kostornaia) уточнили, что сегодня свадьба не состоится: «Дорогие друзья, не переживайте! Это не свадьба. У нас будет самая красивая невеста с красивыми фотографиями, но не сегодня».

Косторная – чемпионка Европы в одиночном катании. В минувшем сезоне она решила перейти в парное катание и встала в дуэт с Куницей.

«Мы чуть-чуть сумасшедшие, вот и нашли друг друга». Косторная готовится к свадьбе