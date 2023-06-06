Тольяттинское издание опровергло материал, в котором назвало Шветского «Доктор Допинг»
Тольяттинское издание «Угол зрения» опубликовало опровержение материала о враче сборной России по фигурному катанию Филиппе Шветском, где он назван «Доктором Допинг».
Ранее стало известно, что Шветский подал к изданию иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал компенсацию в один рубль.
«В материале «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой» от 10.02.2022 автор опубликовал несколько фактов, которые не соответствуют действительности в отношении к Шветскому Филиппу Михайловичу.
Редакция не хотела опорочить достоинство, честь и деловую репутацию Шветского Филиппа Михайловича», – сказано в опровержении.
В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.
Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?
Впредь будет наукой автору и редакции.
Врач молодец . заткнул не только желтых журналистов , но и спортовских комментаторов .