Тольяттинское издание опровергло материал, в котором назвало Шветского «Доктор Допинг»

Тольяттинское издание «Угол зрения» опубликовало опровержение материала о враче сборной России по фигурному катанию , где он назван «Доктором Допинг».

Ранее стало известно, что Шветский подал к изданию иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал компенсацию в один рубль.

«В материале «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой» от 10.02.2022 автор опубликовал несколько фактов, которые не соответствуют действительности в отношении к Шветскому Филиппу Михайловичу.

Редакция не хотела опорочить достоинство, честь и деловую репутацию Шветского Филиппа Михайловича», – сказано в опровержении.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется . Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?