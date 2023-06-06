Тольяттинское издание опровергло материал, в котором назвало Шветского «Доктор Допинг»

Теги сборная России допинг женское катание Филипп Шветский Камила Валиева Фигурное катание

Тольяттинское издание «Угол зрения» опубликовало опровержение материала о враче сборной России по фигурному катанию Филиппе Шветском, где он назван «Доктором Допинг».

Ранее стало известно, что Шветский подал к изданию иск о защите чести, достоинства и деловой репутации и потребовал компенсацию в один рубль.

«В материале «Врач группы Тутберидзе окажется под подозрением за допинг-скандал с Валиевой» от 10.02.2022 автор опубликовал несколько фактов, которые не соответствуют действительности в отношении к Шветскому Филиппу Михайловичу.

Редакция не хотела опорочить достоинство, честь и деловую репутацию Шветского Филиппа Михайловича», – сказано в опровержении.

В олимпийском сезоне Шветский работал с группой Этери Тутберидзе, где тренируется Камила Валиева. Во время Игр-2022 в Пекине стало известно, что фигуристка сдала положительную допинг-пробу на декабрьском чемпионате России.

Тутберидзе рассталась с врачом, который работал на Олимпиаде. Это из-за дела Валиевой?

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15 комментариев

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Anna Stefan
Ответ private dancer
Получили по носу )
Надеюсь, все эти писаки, прежде чем писать всякие гадости про людей, будут теперь хоть сколько-то думать и проверять факты. А то ведь в следующий раз могут выставить за моральный ущерб и реальную сумму.
+14
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private dancer
Получили по носу )
+15
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Anna Stefan
Хороший, кстати, прецедент. Этери Тутберидзе вообще не мешало бы завести целый штат юристов - затраты на его содержание окупятся на раз: можно подать сразу пару десятков исков на приличные суммы на разные издания.
+10
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+8
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Валерий Петров
Желтая пресса такая жёлтая. Ради хайпа можно и соврамши
+11
-4
+7
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ABCflo
Редакция не хотела, но опорочила. Зря рубль запросил, надо было запросить миллион, пусть бы покрутились, как ужи на сковородке. С волками жить.
+8
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+6
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Olga.t
Хорошо, что Шветский не промолчал и подал иск.
Впредь будет наукой автору и редакции.
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Tatiana Klm
Какой позор! Писаки-недоучки.
+2
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Додик Аксель
От тупого угла зрения никакие названия этого издания не изменят.
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Lapo Elkann
Как обычно , на каждой ветке хейт Шветского , а здесь нет комментов.
Врач молодец . заткнул не только желтых журналистов , но и спортовских комментаторов .
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Анна Беляева
Ответ ABCflo
Редакция не хотела, но опорочила. Зря рубль запросил, надо было запросить миллион, пусть бы покрутились, как ужи на сковородке. С волками жить.
Все равно миллион не присудят, если он не сможет доказать документально, что реально потерял эту сумму из-за того, что наврано в статье. Присудят номинальное - тысяч пчть, может. Так что это бессмысленно с точки зрения реального наказания рублем за длинный язык. Максимум - суд постоновит дать опровержение в том же объеме на тех же полосах, на которых юыл пасквиль, но обычно и этого не делают, просто присуждают написать опровержение, которое печатается мелким шрифтом в конце издания или в общей ленте новостей сайта без выноса на главную заголовка.
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ABCflo
Ответ Анна Беляева
Все равно миллион не присудят, если он не сможет доказать документально, что реально потерял эту сумму из-за того, что наврано в статье. Присудят номинальное - тысяч пчть, может. Так что это бессмысленно с точки зрения реального наказания рублем за длинный язык. Максимум - суд постоновит дать опровержение в том же объеме на тех же полосах, на которых юыл пасквиль, но обычно и этого не делают, просто присуждают написать опровержение, которое печатается мелким шрифтом в конце издания или в общей ленте новостей сайта без выноса на главную заголовка.
Ну и рубль смешно. Такие люди выводов не делают. Радуются, что обошлось малой кровью. Портя человеку репутацию и здоровье.
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Анна Беляева
Ответ Anna Stefan
Хороший, кстати, прецедент. Этери Тутберидзе вообще не мешало бы завести целый штат юристов - затраты на его содержание окупятся на раз: можно подать сразу пару десятков исков на приличные суммы на разные издания.
Не присуждают у нас суды нормальных компенсаций по тем искам, где документально нельзя подтвердить финансовый ущерб. Грубо говоря, если бы он мог доказать, что у него контракты сорвались из-за этой статьи, да, тогда присудят, а если абстрактное "опорочили честь и достоинство", ну, вот типа номинального рубля и будет выплата по ущербу. Твсяч 5-10 могут присудить. Разоришься быстрее, чем окупятся хотя бы издержки на юристов и лингвистические экспертизы.
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Allbee
"а как дышал, как дышал!"))
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Джефф Лебовски
Ответ private dancer
Получили по носу )
... и подали заявку на перерегистрацию названия на «Угол фраера".
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