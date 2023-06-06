Татьяна Мишина о Туктамышевой в сборной: «Возраст – не возраст, попробуйте обыграть Лизу. Мы бы хотели, чтобы она продолжала и тренировалась»
Татьяна Мишина прокомментировала включение Елизаветы Туктамышевой в основу сборной России.
В прошедшем сезоне 26-летняя Туктамышева завоевала бронзу чемпионата страны.
– Возраст – не возраст, попробуйте обыграть Лизу, попала по всем стартам и результатам, как чувствует в себе силы, так и будет продолжать.
Мы только рады, это большой пример для нашей группы. Мы бы хотели, чтобы она продолжала и тренировалась. Пока она никаких других заявлений не делала, пока она на месте.
– Ей морально важно попадать в сборную?
– Думаю, да. Попала она по всем результатам стартов, конечно, важно, – сказала тренер.
Кого взяли в сборную России? Трусова и Щербакова мимо, Тарасова – тренер мужчин, врач Шветский в новой роли
Эксперемент?
И при этом не плохие результаты!