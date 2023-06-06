Татьяна Мишина о Туктамышевой в сборной: «Возраст – не возраст, попробуйте обыграть Лизу. Мы бы хотели, чтобы она продолжала и тренировалась»

Татьяна Мишина прокомментировала включение Елизаветы Туктамышевой в основу сборной России.

В прошедшем сезоне 26-летняя Туктамышева завоевала бронзу чемпионата страны.

– Возраст – не возраст, попробуйте обыграть , попала по всем стартам и результатам, как чувствует в себе силы, так и будет продолжать.

Мы только рады, это большой пример для нашей группы. Мы бы хотели, чтобы она продолжала и тренировалась. Пока она никаких других заявлений не делала, пока она на месте.

– Ей морально важно попадать в сборную?

– Думаю, да. Попала она по всем результатам стартов, конечно, важно, – сказала тренер.

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