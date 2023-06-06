Татьяна Мишина о Туктамышевой в сборной: «Возраст – не возраст, попробуйте обыграть Лизу. Мы бы хотели, чтобы она продолжала и тренировалась»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Фигурное катание

Татьяна Мишина прокомментировала включение Елизаветы Туктамышевой в основу сборной России.

В прошедшем сезоне 26-летняя Туктамышева завоевала бронзу чемпионата страны.

– Возраст – не возраст, попробуйте обыграть Лизу, попала по всем стартам и результатам, как чувствует в себе силы, так и будет продолжать.

Мы только рады, это большой пример для нашей группы. Мы бы хотели, чтобы она продолжала и тренировалась. Пока она никаких других заявлений не делала, пока она на месте.

– Ей морально важно попадать в сборную?

– Думаю, да. Попала она по всем результатам стартов, конечно, важно, – сказала тренер.

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21 комментарий

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Алеся Ткаченко
Лизику удачи
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asusp527
Удачи Елизавете!
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Бузина
Лиза уникальна. Такой провал формы был длиною в несколько лет, но при этом тренер ее не выгнал, ни слова плохого не сказал. А вокруг молодая поросль, прыгающая и обходящая во всем. И ничего, работала и терпела, смогла вернуть форму, усложниться, улучшиться во всем.
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Oleandra
Да уже не раз обыгрывали.. не один десяток раз, точнее)
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Маргарита В Сафронова
Кто бы что ни говорил, Лиза выходит на лёд и выступает на высшем уровне. Легенда мирового фигурного катания!
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Алеся Ткаченко
То что Лиза в таком возрасте в топе находится,это уже потрясающий результат.Пусть катается как можно дольше
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22somebody22
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Ответ Светлана Романова
В штабе Мишина одна Туктамышева на уме,да Семененко.А остальные массовка,о которой вообще не вспоминают.
Печально,что мимо Вас прошли успехи Глеба Лутфуллина в минувшем сезоне,выразительное катание Матвея Ветлугина,не помните,Вы и про Софью Самодурову,которая стала чемпионкой Европы,тренируясь одновременно с Лизой.Женя Семененко,вообще,не Алексея Николаевича ученик,а Татьяны Николаевны,Профессор только консультирует его.Его мальчики это Глеб,Матвей и Миша Коляда.
+3
0
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Додик Аксель
Пусть будет больше фигуристов разных возрастов со своими особенностями и возможностями. Всё познаётся в сравнении и каждый стремится к качественному улучшению своих технических и творческих способностей.
+4
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Rush
На пятки в группе никто не давит.
Эксперемент?
И при этом не плохие результаты!
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Светлана Романова
В штабе Мишина одна Туктамышева на уме,да Семененко.А остальные массовка,о которой вообще не вспоминают.
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-10
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Алеся Ткаченко
Ответ 22somebody22
Печально,что мимо Вас прошли успехи Глеба Лутфуллина в минувшем сезоне,выразительное катание Матвея Ветлугина,не помните,Вы и про Софью Самодурову,которая стала чемпионкой Европы,тренируясь одновременно с Лизой.Женя Семененко,вообще,не Алексея Николаевича ученик,а Татьяны Николаевны,Профессор только консультирует его.Его мальчики это Глеб,Матвей и Миша Коляда.
Да вы что,тут второй сезон плач по Коляде,хотя кроме Коляды никто не виноват в его провалах,ему и без этого тепличные условия устроили.
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Дружба11
Ждем Лисбет!!!
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alexnew
Ну, обыгрывать то ее регулярно обыгрывают, вот из сборной вытурить пока не удалось.
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