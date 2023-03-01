Татьяна Мишина о турнире по шоу-программам: «Скорее всего, будет субъективный критерий в оценке»

Теги сборная России Елизавета Туктамышева женское катание Татьяна Мишина Открытый турнир по шоу-программам Фигурное катание

Тренер Татьяна Мишина рассказала о подготовке Елизаветы Туктамышевой к турниру шоу-программ.

«Елизавета отдельно с хореографом все делала, не могу сказать, что за программу они готовят, потому что держали все программы в тайне. Это будет сюрпризом для зрителей и болельщиков, это должно быть чем‑то новым, что ранее не показывалось», – сказала Мишина.

«Для меня шоу‑программы пока не совсем понятны. Будут ли пары соревноваться с одиночниками вместе или нет. Это первый подобный эксперимент, он покажет, объективно или нет будут оцениваться программы. Скорее всего, будет субъективный критерий в оценке. Хотя должна быть и зрительская реакция. Уверена – это будет интересно.

Пока сезон неполноценный, без международных основных стартов он создает дополнительную почву, чтобы поразмыслить и придумать что‑то. Возможно, такие идеи в шоу‑программах передадутся на программы на сезон», – добавила тренер.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.

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9 комментариев

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Ритт
Ей парень (не помню точно как зовут) специально музыку писал и летом они с Авером под эту музыку ставили программу. Может эту бы показала? Парень зря старался что ли? 1 канал целых два ролика тогда снял, и как музыку писали, и как ставили
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Anneta28
Ответ Artemon1302
Просто объявИте заранее победителя, чтобы мы нервы не тратили и спокойно смотрели)
Объявляю! Победит Загитова или Валиева. Расходимся))
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Девушка Безимени
не могет быть
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Artemon1302
Просто объявИте заранее победителя, чтобы мы нервы не тратили и спокойно смотрели)
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Lennuci
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Так вроде Туктамышева уже ВСЁ показала, что могла))
Программу под песню "Помоги мне" в соответствующем прикиде еще не видели. С перламутровыми пуговицами.
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Е...С
Как и на всех соревнованиях.
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Бильм@н
А что у нас бывает иначе?🤣
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Natalia Solomakha
А так обычно он объективный. Они уже год всей федрой усердно делают вид, что им "интересно".
+2
-1
+1
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Самая цитируемая и вообще недура
Так вроде Туктамышева уже ВСЁ показала, что могла))
+3
-4
-1
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