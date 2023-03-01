Татьяна Мишина о турнире по шоу-программам: «Скорее всего, будет субъективный критерий в оценке»

Тренер Татьяна Мишина рассказала о подготовке к турниру шоу-программ.

«Елизавета отдельно с хореографом все делала, не могу сказать, что за программу они готовят, потому что держали все программы в тайне. Это будет сюрпризом для зрителей и болельщиков, это должно быть чем‑то новым, что ранее не показывалось», – сказала Мишина.

«Для меня шоу‑программы пока не совсем понятны. Будут ли пары соревноваться с одиночниками вместе или нет. Это первый подобный эксперимент, он покажет, объективно или нет будут оцениваться программы. Скорее всего, будет субъективный критерий в оценке. Хотя должна быть и зрительская реакция. Уверена – это будет интересно.

Пока сезон неполноценный, без международных основных стартов он создает дополнительную почву, чтобы поразмыслить и придумать что‑то. Возможно, такие идеи в шоу‑программах передадутся на программы на сезон», – добавила тренер.

Турнир пройдет 18 марта в Москве.