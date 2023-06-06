Амодио о мастер-классе Щербаковой в его школе: «Анна дала несколько советов моим лучшим фигуристам, мы провели небольшую встречу. Получилось очень позитивно»

Флоран Амодио рассказал о мастер-классе Анны Щербаковой в его школе во Франции.

– Как сложилось сотрудничество в вашей школе?

– На самом деле, она просто приехала в отпуск, как друг. Когда-то я ей сказал: «Если у тебя будет время в отпуске и ты будешь проезжать недалеко от меня, я буду рад тебя увидеть». Аня собиралась приехать во Францию и ответила, что все возможно. Я очень давно ее не видел, поэтому смог лично поздравить с победой на Олимпиаде. Когда встречаешь друга, с которым давно не пересекался, это очень классно.

Теперь у меня есть моя школа и все остальное, так что детям наверняка было интересно. Я спросил, сможет ли она поговорить с ними, потому что Аня – большая звезда в фигурном катании. Но прежде всего, она просто приехала в отпуск, мы встретились и хорошо провели время.

– Я верно понимаю, что Анна провела мастер-класс?

– Да-да. Мы вышли на лед, сфотографировались со спортсменами. Анна дала несколько советов моим лучшим фигуристам, мы провели небольшую встречу. У моих спортсменов было много вопросов, можете себе представить. Я сказал: «Хорошо, ребята, если хотите, спросите , она с радостью ответит». Получилось очень позитивно.

Знаете, я чемпион, я тренер. Когда ты тренируешь, можешь сказать 1000 раз одно и то же, но если Анна скажет один раз, они будут слушать по-другому. Так что это было действительно полезно, особенно для девочек, потому что они видели ее по телевизору и у них богатое воображение на все это.

Как тренеру, мне нравится делиться с людьми тем, что нравится мне. Я уверен, что мы можем учиться у каждого, так что да, это было потрясающе, что Анна к нам приехала. Для меня это было вдвойне круто. У нас в академии побывала олимпийская чемпионка, но прежде всего, это мой друг посетил Вожани.

– Как отреагировали спортсмены?

– Не знаю, видели ли вы ролик, который я разместил в своем аккаунте в тот день. Я не сказал им, что приедет именно Аня, так что они пытались угадать, кто это. Это было потрясающе. Знаешь, это нравится тем маленьким девочкам, которые смотрят телевизор. Это причина, по которой этот ребенок когда-нибудь станет таким же, как Анна.

Я много тренировался в России, и мне, конечно, нравится этот русский стиль, как будто это тоже есть во мне. Понимаешь, что я имею в виду? Спортсмены были в восторге: «Вау, это Анна. Мы понимаем, что это большая работа». И это также было похоже на подтверждение, потому что все, что она говорила, было похоже на то, что я им тоже говорил – как вам нужно работать, быть целеустремленным, мотивировать себя и работать со мной. Она подтверждала то, что я говорю каждый день.

Так что да, для моих спортсменов это был очень большой сюрприз. Они тренируются изо дня в день, поэтому иногда я стараюсь устраивать им сюрпризы, и это был лучший сюрприз года, – сказал Амодио.

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