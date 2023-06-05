Тарасова опровергла новость о госпитализации: «Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу. Со мной все хорошо»

Теги Татьяна Тарасова Фигурное катание

Татьяна Тарасова опровергла новость о своей госпитализации.

Ранее соответствующая информация появилась в СМИ.

«Я просто заехала в больницу для того, чтобы купить лекарства. Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу.

Со мной все хорошо, сейчас в данный момент еду на машине», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

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9 комментариев

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Дэннис Молинарев
Жаргон какой-то дебильный у Тарасовой
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Maecenas
Вроде на спортсе таких новостей не было. Интересно, это в какой захолустной желтушной помойке она откопала эти новости, если их даже спортс побрезговал к себе печатать.
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Brokkoli
Такой высокий слог как будто в МИД России работает
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Анастасия Платонова
Отличная дорога,
Прекрасная погода
И ярко светит солнце
И дует ветерок.
Еду, еду, еду на машине
Еду, еду, еду далеко!
Еду, еду, еду на машине
Еду, еду, еду далеко!...
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Viks
«Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу." --- Вчера такие же писали, что Лиз врёт.
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Лека-Лека
ТАТ надо меньше про других сплетничать.
Или она этот фейк про себя сама придумала?
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fewral
Как всегда культурно, корректно, интеллигентно.)
И вообще, какое она имеет право оскорблять интересующихся?
Опять же, как говорил один из великих: кто как обзывается итд
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Karina kolesnikova
Ответ Дэннис Молинарев
Жаргон какой-то дебильный у Тарасовой
Представляю, как они с подругой Чайковской между собой общаются. Газ-Мяс покраснел бы от смущения.
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