Тарасова опровергла новость о госпитализации: «Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу. Со мной все хорошо»

Татьяна Тарасова опровергла новость о своей госпитализации.

Ранее соответствующая информация появилась в СМИ.

«Я просто заехала в больницу для того, чтобы купить лекарства. Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу.

Со мной все хорошо, сейчас в данный момент еду на машине», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.