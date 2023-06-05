Тарасова опровергла новость о госпитализации: «Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу. Со мной все хорошо»
Татьяна Тарасова опровергла новость о своей госпитализации.
Ранее соответствующая информация появилась в СМИ.
«Я просто заехала в больницу для того, чтобы купить лекарства. Интересующиеся дебилы написали, что я в больнице лежу.
Со мной все хорошо, сейчас в данный момент еду на машине», – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Прекрасная погода
И ярко светит солнце
И дует ветерок.
Еду, еду, еду на машине
Еду, еду, еду далеко!
Еду, еду, еду на машине
Еду, еду, еду далеко!...
Или она этот фейк про себя сама придумала?
И вообще, какое она имеет право оскорблять интересующихся?
Опять же, как говорил один из великих: кто как обзывается итд