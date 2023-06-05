Масленникова о теме ритм-танца в новом сезоне: «Получается, что все будут просто дрыгаться под хиты 80-х. Может быть, все будем кататься под одну музыку»
Хореограф Елена Масленникова высказалась о теме для ритм-танца будущего сезона.
– Вот сейчас на следующий сезон ISU выбрал тему «Хиты 80-х» на ритм-танец. Понятно, что они хотят, чтобы чистая танцевальность не уходила.
Образность и драматичность, которые привнесла русская школа, им чужды. Только единицы в это погружаются, и то это делали наши тренеры-эмигранты.
В ISU говорят, что им хочется, чтобы зрители, которые будут смотреть ритм-танец, танцевали вместе с фигуристами. Ну хорошо, отлично. Но получается, что все будут просто дрыгаться под хиты 80-х.
Сначала они написали, что нельзя даже каверы брать. Однако сейчас вышло коммюнике, где написано, что разрешены каверы. В этом тоже есть опасность, потому что каверы уводят ту музыку, которая была, в современность.
И тогда задача, которую они ставят, не будет выполнена. Поэтому я не знаю, как люди будут интерпретировать эту тему. Пока все в недоумении, но как-то мы все сделаем. Все талантливые, опытные, в общем, справимся.
Когда мы все придем на прокаты, то и посмотрим, кто там что наваял. Если брать 80-е и брать непопулярную музыку... Она мало того, что просто ритмичная и ни о чем, так еще и неизвестная. Поэтому лучше брать действительно хиты 80-х, под которые хочется двигаться.
– Тогда есть опасность, что у всех будет одна и та же музыка.
– Есть опасность. Вот мы и думаем, кто чего взял. Угадаем – не угадаем. Может быть, мы все будем под одну музыку кататься, под три мелодии самые известные. Но брать неизвестную... Она и так стремная, а еще и неизвестная.
Еще из нового: по КМС в паттерн-танце рокер-фокстрот – первая серия катается в обычном положении, а во второй серии партнер с партнершей меняются местами: партнер исполняет шаги партнерши, а партнерша шаги партнера.
Понятно, какие веяния в современном фигурном катании: все в унисекс превращается потихонечку. И я считаю, что это просто конкретный шаг в эту сторону, который навязан нам ISU, – сказала Масленникова.
И почему "дрыгаться"... Какое желчное высказывание, уничижительное.
Я уверена, что и тренеры, и хореографы творчески интерпретируют тему.
НЕчего панику разводить))
«... пыталась в программах выстроить абсолютно понятную образность. Но мне говорили: «Убери ты это, что ты со своим театром лезешь?» Говорю: «При чём здесь театр? Тут же всё по уровням выстроено».»
Выбор у Масленниковой небольшой — театральность, от которой окружение её отговаривает, или «просто дрыгаться» без драматичности и образности. Бедный хореограф
Всё зависит от вкуса, художественного воспитания, чувства меры исполнителей - тренера, хореографа, спортсменов.
Наверное, не все справятся с этим, но "двоечники" есть в любом деле)
Надеюсь, что кто-то возьмет Eye Of The Tiger или Another One Bites The Dust)