Масленникова о теме ритм-танца в новом сезоне: «Получается, что все будут просто дрыгаться под хиты 80-х. Может быть, все будем кататься под одну музыку»

Хореограф Елена Масленникова высказалась о теме для ритм-танца будущего сезона.

– Вот сейчас на следующий сезон ISU выбрал тему «Хиты 80-х» на ритм-танец. Понятно, что они хотят, чтобы чистая танцевальность не уходила.

Образность и драматичность, которые привнесла русская школа, им чужды. Только единицы в это погружаются, и то это делали наши тренеры-эмигранты.

В ISU говорят, что им хочется, чтобы зрители, которые будут смотреть ритм-танец, танцевали вместе с фигуристами. Ну хорошо, отлично. Но получается, что все будут просто дрыгаться под хиты 80-х.

Сначала они написали, что нельзя даже каверы брать. Однако сейчас вышло коммюнике, где написано, что разрешены каверы. В этом тоже есть опасность, потому что каверы уводят ту музыку, которая была, в современность.

И тогда задача, которую они ставят, не будет выполнена. Поэтому я не знаю, как люди будут интерпретировать эту тему. Пока все в недоумении, но как-то мы все сделаем. Все талантливые, опытные, в общем, справимся.

Когда мы все придем на прокаты, то и посмотрим, кто там что наваял. Если брать 80-е и брать непопулярную музыку... Она мало того, что просто ритмичная и ни о чем, так еще и неизвестная. Поэтому лучше брать действительно хиты 80-х, под которые хочется двигаться.

– Тогда есть опасность, что у всех будет одна и та же музыка.

– Есть опасность. Вот мы и думаем, кто чего взял. Угадаем – не угадаем. Может быть, мы все будем под одну музыку кататься, под три мелодии самые известные. Но брать неизвестную... Она и так стремная, а еще и неизвестная.

Еще из нового: по КМС в паттерн-танце рокер-фокстрот – первая серия катается в обычном положении, а во второй серии партнер с партнершей меняются местами: партнер исполняет шаги партнерши, а партнерша шаги партнера.

Понятно, какие веяния в современном фигурном катании: все в унисекс превращается потихонечку. И я считаю, что это просто конкретный шаг в эту сторону, который навязан нам , – сказала .