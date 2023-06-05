Масленникова о теме ритм-танца в новом сезоне: «Получается, что все будут просто дрыгаться под хиты 80-х. Может быть, все будем кататься под одну музыку»

Теги ISU танцы на льду Елена Масленникова музыка Фигурное катание

Хореограф Елена Масленникова высказалась о теме для ритм-танца будущего сезона.

– Вот сейчас на следующий сезон ISU выбрал тему «Хиты 80-х» на ритм-танец. Понятно, что они хотят, чтобы чистая танцевальность не уходила.

Образность и драматичность, которые привнесла русская школа, им чужды. Только единицы в это погружаются, и то это делали наши тренеры-эмигранты.

В ISU говорят, что им хочется, чтобы зрители, которые будут смотреть ритм-танец, танцевали вместе с фигуристами. Ну хорошо, отлично. Но получается, что все будут просто дрыгаться под хиты 80-х.

Сначала они написали, что нельзя даже каверы брать. Однако сейчас вышло коммюнике, где написано, что разрешены каверы. В этом тоже есть опасность, потому что каверы уводят ту музыку, которая была, в современность.

И тогда задача, которую они ставят, не будет выполнена. Поэтому я не знаю, как люди будут интерпретировать эту тему. Пока все в недоумении, но как-то мы все сделаем. Все талантливые, опытные, в общем, справимся.

Когда мы все придем на прокаты, то и посмотрим, кто там что наваял. Если брать 80-е и брать непопулярную музыку... Она мало того, что просто ритмичная и ни о чем, так еще и неизвестная. Поэтому лучше брать действительно хиты 80-х, под которые хочется двигаться.

– Тогда есть опасность, что у всех будет одна и та же музыка.

– Есть опасность. Вот мы и думаем, кто чего взял. Угадаем – не угадаем. Может быть, мы все будем под одну музыку кататься, под три мелодии самые известные. Но брать неизвестную... Она и так стремная, а еще и неизвестная.

Еще из нового: по КМС в паттерн-танце рокер-фокстрот – первая серия катается в обычном положении, а во второй серии партнер с партнершей меняются местами: партнер исполняет шаги партнерши, а партнерша шаги партнера.

Понятно, какие веяния в современном фигурном катании: все в унисекс превращается потихонечку. И я считаю, что это просто конкретный шаг в эту сторону, который навязан нам ISU, – сказала Масленникова

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12 комментариев

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Olga.t
Масленникова считает, что за десяток лет в мире появилось лишь три музыкальных хита??
И почему "дрыгаться"... Какое желчное высказывание, уничижительное.
Я уверена, что и тренеры, и хореографы творчески интерпретируют тему.
НЕчего панику разводить))
+8
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Elena Polkina
И снова седая ночь ...
+6
-1
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Анастасия Лукьянова
Какое-то обесценивание поколения музыки, нет? Careless whisper тот же что мешает взять, чтобы не дрыгаться? Или там требование по темпу?
+5
0
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Ezhar
«Хотелось бы, конечно, больше «Ледникового периода», но у нас есть такой пункт в правилах, что мы не должны сильно театрализовывать наши программы.»

«... пыталась в программах выстроить абсолютно понятную образность. Но мне говорили: «Убери ты это, что ты со своим театром лезешь?» Говорю: «При чём здесь театр? Тут же всё по уровням выстроено».»

Выбор у Масленниковой небольшой — театральность, от которой окружение её отговаривает, или «просто дрыгаться» без драматичности и образности. Бедный хореограф
+4
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+4
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Olga.t
Ответ Омерзительные сахара
После сезона уличных танцев вы еще в это верите?
Вот верю...
Всё зависит от вкуса, художественного воспитания, чувства меры исполнителей - тренера, хореографа, спортсменов.
Наверное, не все справятся с этим, но "двоечники" есть в любом деле)
+3
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Омерзительные сахара
Тем с уличными танцами ничему ИСУ не научила. На Олимпиаде это было несколько часов отборного треша и в конце ПС с чем-то приличным. Очень не хватает классических танцев на паркете, перенесенных на лед. Последним было танго в сезоне 18/19 и это было очень смотрибельно. Но такие танцы конька требуют, а у нас в тренде нынче некатайки
+5
-3
+2
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milan_lia
Ответ Омерзительные сахара
Тем с уличными танцами ничему ИСУ не научила. На Олимпиаде это было несколько часов отборного треша и в конце ПС с чем-то приличным. Очень не хватает классических танцев на паркете, перенесенных на лед. Последним было танго в сезоне 18/19 и это было очень смотрибельно. Но такие танцы конька требуют, а у нас в тренде нынче некатайки
тем не менее какой шикарный танец был у Габи и Гийома. Если есть талант,то можно придумать что-то запоминающееся. А не как Жулин танцевать под вечного Рахманинова. Расширять нужно горизонты, копаться в музыке, в мелодиях. Я не фанат Тарасовой, но как она умела находить гениальные вещи. Сейчас так не умеют. Плюс жалобы на то что ушли от классики. Вспомните обязательный танец до реформы. Вот там реально все катали одно и тоже под одно и тоже. Да, это показывало умение владеть коньком, но для зрителя не просвещенного было абсолютно скучно и не понятно.
+2
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Ливия
Queen, Майкл Джексон, Джордж Майкл это одна и та же музыка?
Надеюсь, что кто-то возьмет Eye Of The Tiger или Another One Bites The Dust)
+3
-2
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Омерзительные сахара
Ответ Olga.t
Масленникова считает, что за десяток лет в мире появилось лишь три музыкальных хита?? И почему "дрыгаться"... Какое желчное высказывание, уничижительное. Я уверена, что и тренеры, и хореографы творчески интерпретируют тему. НЕчего панику разводить))
После сезона уличных танцев вы еще в это верите?
+2
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Додик Аксель
"Дрыгаться" можно под любую музыку, если есть такое желание. А танцевать ритмично и двигаться, выполняя синхронно требуемые элементы пары смогут и без этого.
0
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milan_lia
Ответ Омерзительные сахара
Тем с уличными танцами ничему ИСУ не научила. На Олимпиаде это было несколько часов отборного треша и в конце ПС с чем-то приличным. Очень не хватает классических танцев на паркете, перенесенных на лед. Последним было танго в сезоне 18/19 и это было очень смотрибельно. Но такие танцы конька требуют, а у нас в тренде нынче некатайки
тем не менее какой шикарный танец был у Габи и Гийома. Если есть талант,то можно придумать что-то запоминающееся. А не как Жулин танцевать под вечного Рахманинова. Расширять нужно горизонты, копаться в музыке, в мелодиях. Я не фанат Тарасовой, но как она умела находить гениальные вещи. Сейчас так не умеют. Плюс жалобы на то что ушли от классики. Вспомните обязательный танец до реформы. Вот там реально все катали одно и тоже под одно и тоже. Да, это показывало умение владеть коньком, но для зрителя не просвещенного было абсолютно скучно и не понятно.
0
0
0
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