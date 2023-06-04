Ромэн Агенауэр: «Чиризано и Цимлова стажировались у меня три недели в качестве приглашенных фигуристов. Про их дальнейшие планы ничего не могу сказать»

Теги сборная России танцы на льду сборная Чехии Ромэн Агенауэр Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Российский фигурист Дарио Чиризано завершил стажировку в Ледовой академии Монреаля.

Об этом сообщил тренер Ромэн Агенауэр.

Чиризано, выступающий в танцах на льду, тренировался в Монреале с чешкой Денисой Цимловой. В мае стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Дарио перейти под флаг Чехии.

«Дарио и Дениса стажировались у меня три недели в качестве приглашенных фигуристов – как и планировали. Я учил их чувству партнерства, скольжению, новым элементам, презентационным навыкам и так далее. Хореографией и программами мы не занимались.

Каждый остался доволен совместной работой, я буду рад видеть этих фигуристов вновь. Про дальнейшие планы Денисы и Дарио ничего не могу сказать, потому что они не являются членами нашей академии. Я просто не в курсе, когда и где они смогут выступать», – сказал Агенауэр.

Тупик фигуриста Чиризано: попрощался с Россией, нашел супертренеров и партнершу из Чехии – а его не отпустили

Материалы по теме

7 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Дарио нужно спонсора для перехода искать. После новостей про Дэвис-Смолкина это более чем очевидно.
+5
-3
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabina_katarina
Что и требовалось доказать. Постажировались и обратно к Барбаре.)
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Andrea Alana
Бедный Роман, даже на свадьбу к Мэдисон полетел - и там его наши журналисты достали.
А про Дарио - надо найти канадскую девочку и идти за Италию.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabina_katarina
Ответ Princess23
нафига им Барбара. Решат вопрос с переходом и вернутся в Академию
Никто не знает, сколько они его решать будут, а тренер в любом случае нужен. Барбара рядом и дешевле. Коль про неё президент чешской федры говорил, значит, договорённость есть.
Спросить хотела, вы про вью Мари-Франс упоминали? Ссыль не кинете?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий