Ромэн Агенауэр: «Чиризано и Цимлова стажировались у меня три недели в качестве приглашенных фигуристов. Про их дальнейшие планы ничего не могу сказать»

Российский фигурист Дарио Чиризано завершил стажировку в Ледовой академии Монреаля.

Об этом сообщил тренер .

Чиризано, выступающий в танцах на льду, тренировался в Монреале с чешкой . В мае стало известно, что Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Дарио перейти под флаг Чехии.

« и Дениса стажировались у меня три недели в качестве приглашенных фигуристов – как и планировали. Я учил их чувству партнерства, скольжению, новым элементам, презентационным навыкам и так далее. Хореографией и программами мы не занимались.

Каждый остался доволен совместной работой, я буду рад видеть этих фигуристов вновь. Про дальнейшие планы Денисы и Дарио ничего не могу сказать, потому что они не являются членами нашей академии. Я просто не в курсе, когда и где они смогут выступать», – сказал Агенауэр.

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