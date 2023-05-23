Ромэн Агенауэр: «Чиризано и Цимлова сейчас работают над базовыми и техническими элементами. Про хореографию и постановки ничего не могу сказать»

Тренер Ромэн Агенауэр рассказал о подготовке дуэта Дарио Чиризано и Денисы Цимловой.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии, за которую он планировал выступать в танцах на льду с Цимловой.

Фигуристы продолжают тренироваться в академии в Монреале.

«Дарио и Дениса сейчас работают над своими базовыми и техническими элементами.

Про хореографию и постановки ничего не могу сказать, так как релиз по делу Дарио еще не выпущен», – сказал Агенауэр.

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