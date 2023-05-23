Ромэн Агенауэр: «Чиризано и Цимлова сейчас работают над базовыми и техническими элементами. Про хореографию и постановки ничего не могу сказать»

Теги сборная России ФФКР сборная Чехии Ромэн Агенауэр Дарио Чиризано Дениса Цимлова Фигурное катание

Тренер Ромэн Агенауэр рассказал о подготовке дуэта Дарио Чиризано и Денисы Цимловой.

Ранее Федерация фигурного катания России (ФФКР) не разрешила Чиризано перейти в сборную Чехии, за которую он планировал выступать в танцах на льду с Цимловой. 

Фигуристы продолжают тренироваться в академии в Монреале. 

«Дарио и Дениса сейчас работают над своими базовыми и техническими элементами.

Про хореографию и постановки ничего не могу сказать, так как релиз по делу Дарио еще не выпущен», – сказал Агенауэр. 

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6 комментариев

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Raduga
Ответ Утренняя Аврора
Они, что, за Россию будут выступать?
Тренироваться им надо в любом случае
+7
0
+7
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Viks
Релиз тренера не касается. Ему платят - он тренирует. Заплатят за хореографию и постановку - будет ставить.
+2
-1
+1
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tull
Он ее сколько будет подтягивать до своего уровня?? Год, два?
+1
-1
0
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tull
Ответ tan_kette
А в это время в России тренируются настоящие звёзды фигурного катания: https://www.youtube.com/watch?v=Jgc3nfVpl1M
Спасибо, удивлен!
0
0
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