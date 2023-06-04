Елена Вайцеховская: «Если Дэвис и Смолкин перейдут под флаг Грузии, их новая страна официально начнет операцию по завоеванию олимпийской командной медали-2026»

Елена Вайцеховская высказалась о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.

Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт – получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну. По предварительным данным, это будет Грузия.

«Поклонникам фигурного катания определенно следует запомнить сегодняшний день: если Диана Дэвис/Глеб Смолкин перейдут под флаг Грузии, их новая страна официально начнет операцию по завоеванию олимпийской командной медали-2026.

Сейчас все выглядит разрозненно и невнятно: почти все потенциальные претенденты (помимо Дэвис/Смолкина, весь сезон методично выбиравших себе новую страну) отличились какой-то феерической нестабильностью. Но все они – люди, перед которыми совершенно определенно можно ставить задачу и рассчитывать на успех.

Настя Губанова – чемпионка Европы. Ника Эгадзе – 7-е место на первенстве континента в достаточно сильной компании, и ему только 21, в отличие от .

/ в спортивных парах были девятыми на ОИ-2022, четвертыми на ЧМ и ЧЕ, в конце прошлого сезона внезапно объявили о том, что больше не катаются вместе, но совершенно очевидно, что на этих более чем качественных «обломках» начнется экстренное строительство новых дуэтов.

Сейчас, когда в Москве образовался довольно сильный центр парного катания на базе школы Тутберидзе, результат может появиться достаточно быстро. Тем более что в группе Павла Слюсаренко с нынешнего сезона прекрасный спарринг.

Ну и поскольку тренеры у перечисленных все свои, российские, понаблюдать за процессом будет как минимум любопытно», – написала Вайцеховская.

«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?