Елена Вайцеховская: «Если Дэвис и Смолкин перейдут под флаг Грузии, их новая страна официально начнет операцию по завоеванию олимпийской командной медали-2026»
Елена Вайцеховская высказалась о возможном переходе Дэвис и Смолкина в сборную Грузии.
Американский журналист Дейв Лиз сообщил, что танцевальный дуэт Диана Дэвис – Глеб Смолкин получил от Федерации фигурного катания России (ФФКР) разрешение на переход в другую страну. По предварительным данным, это будет Грузия.
«Поклонникам фигурного катания определенно следует запомнить сегодняшний день: если Диана Дэвис/Глеб Смолкин перейдут под флаг Грузии, их новая страна официально начнет операцию по завоеванию олимпийской командной медали-2026.
Сейчас все выглядит разрозненно и невнятно: почти все потенциальные претенденты (помимо Дэвис/Смолкина, весь сезон методично выбиравших себе новую страну) отличились какой-то феерической нестабильностью. Но все они – люди, перед которыми совершенно определенно можно ставить задачу и рассчитывать на успех.
Настя Губанова – чемпионка Европы. Ника Эгадзе – 7-е место на первенстве континента в достаточно сильной компании, и ему только 21, в отличие от Мориса Квителашвили.
Карина Сафина/Лука Берулава в спортивных парах были девятыми на ОИ-2022, четвертыми на ЧМ и ЧЕ, в конце прошлого сезона внезапно объявили о том, что больше не катаются вместе, но совершенно очевидно, что на этих более чем качественных «обломках» начнется экстренное строительство новых дуэтов.
Сейчас, когда в Москве образовался довольно сильный центр парного катания на базе школы Тутберидзе, результат может появиться достаточно быстро. Тем более что в группе Павла Слюсаренко с нынешнего сезона прекрасный спарринг.
Ну и поскольку тренеры у перечисленных все свои, российские, понаблюдать за процессом будет как минимум любопытно», – написала Вайцеховская.
«Переезд в США сблизил нас». Дэвис и Смолкина отпускают из России – а как все начиналось?
И тут военная риторика, наверняка смотрит Скабееву и Конашенкова.
Смолкины - не принципиально лучше Казаковой/Ревии (по юниорам так и вовсе им проигрывали), даже если они переходят в Грузию, это относительно невеликое усиление команды. Эгадзе - та еще ромашка с арсеналом прыжковым тулуп и сальхов, нищенской второй оценкой, повышение которой вряд ли можно прогнозировать серьезно. Берулава и Сафина распались и пока даже не непонятно, в каком состоянии оба. Карина в жестком пубертате, как минимум. Неочевидно, кто будет с ними в парах. Вроде Сафина встала с Харли Виндзором, но официально пока информации не было, кто там у Берулавы - непонятно. Губанова... На ЧМ мы видели ее результат.
Внимание! Вопрос. Откуда появляются медальные перспективы, если в трех из четырех видов Грузия точно не стала сильнее (про пары мы просто не знаем про партнершу Луки, может, там кто-то невероятный), а минимум в одном (МО) становится скорее всего даже слабее? И это еще не факт,ч то Губанова докатает до ОИ, что е ене подвинет Гургенадзе, например, которая как раз пододет по возрасту. Ну такое... фанфик от Вайцеховской про меали Грузии благодаря Смолкиным.