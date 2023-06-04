Хореограф Адам Шоя поставил произвольную программу Лукасу Бричги

Теги сборная Швейцарии мужское катание женское катание Адам Шоя Алексия Паганини Лукас Бричги Фигурное катание

Хореограф Адам Шоя рассказал о новых постановках для швейцарских фигуристов Алексии Паганини и Лукаса Бричги.

Ранее Паганини сообщила, что вернется к соревнованиям в сезоне-2023/24.

Бричги в прошедшем сезоне завоевал бронзу чемпионата Европы.

«Они оба великие, опытные спортсмены, всегда открытые к новым творческим задумкам. Я рад чувствовать их доверие на протяжении долгих лет сотрудничества.

Моей главной целью в этих постановках было вывести артистическую индивидуальность обоих фигуристов на новый уровень, показать через движения зрелость их катания, универсальность жанров и концепций хореографии.

Музыку к новым программам фигуристы хотят сами объявить в ближайшее время. Я лишь охарактеризую суть постановок с ракурса хореографии.

Короткая программа Алексии посвящена страсти. Она словно огонь, освещающий путь. В произвольной программе Алексия расскажет про свои желания, которых одновременно и боится, и поклоняется.

Произвольную программу Лукаса я бы назвал надеждой, позволяющей сохранять силы на завтра», – сказал Шоя.

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