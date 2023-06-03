Алексия Паганини вернется к соревнованиям в сезоне-2023/24. Хореограф Адам Шоя поставил фигуристке новые программы

Теги сборная Швейцарии женское катание Адам Шоя Алексия Паганини Фигурное катание

Швейцарская фигуристка Алексия Паганини сообщила, что собирается вернуться к соревнованиям.

Фигуристка пропустила практически весь сезон-2022/23. 

«Думаю, перерыв пошел мне на пользу, я была очень измотана. Мне нужно было сделать шаг назад. Кроме того, после смены тренеров было полезно несколько месяцев просто поработать над техникой без соревновательного стресса», – сказала Паганини. 

Хореограф Адам Шоя поставил фигуристке новые короткую и произвольную программу. 

«Работать с Адамом было здорово. Мы нашли то, что мне подходит: это немного необычно, но не слишком далеко от моей зоны комфорта. Я мечтаю появиться на соревнованиях, не раскрывая перед этим музыку.

В прошлом я всегда уделяла много внимания баллам, результатам. В следующем сезоне я хочу сосредоточиться на совершенствовании своего катания. Не хочу ставить перед собой никаких целей, основанных на результатах.

Думаю, для меня будет лучше, если я сосредоточусь на себе. Конечно, Олимпиада-2026 все еще в моих мыслях», – цитирует Паганини Golden Skate. 

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Хорошо быть швейцарской фигуристкой: уходишь-возвращаешься, а твое место в сборной особо никто и не занял))
+14
-2
+12
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кэп
Ну пральна, наших нет и не будет, может и медальку какую возьмет на Челенджере))
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Heat Wave
Ответ Кэп
Ну пральна, наших нет и не будет, может и медальку какую возьмет на Челенджере))
У Алексии есть медали Челленджеров. И даже 4 место на Евро.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий