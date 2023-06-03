Алексия Паганини вернется к соревнованиям в сезоне-2023/24. Хореограф Адам Шоя поставил фигуристке новые программы

Швейцарская фигуристка Алексия Паганини сообщила, что собирается вернуться к соревнованиям.

Фигуристка пропустила практически весь сезон-2022/23.

«Думаю, перерыв пошел мне на пользу, я была очень измотана. Мне нужно было сделать шаг назад. Кроме того, после смены тренеров было полезно несколько месяцев просто поработать над техникой без соревновательного стресса», – сказала Паганини.

Хореограф Адам Шоя поставил фигуристке новые короткую и произвольную программу.

«Работать с Адамом было здорово. Мы нашли то, что мне подходит: это немного необычно, но не слишком далеко от моей зоны комфорта. Я мечтаю появиться на соревнованиях, не раскрывая перед этим музыку.

В прошлом я всегда уделяла много внимания баллам, результатам. В следующем сезоне я хочу сосредоточиться на совершенствовании своего катания. Не хочу ставить перед собой никаких целей, основанных на результатах.

Думаю, для меня будет лучше, если я сосредоточусь на себе. Конечно, Олимпиада-2026 все еще в моих мыслях», – цитирует Паганини Golden Skate.