Валиева, Щербакова, Синицина и Кацалапов выступят в первых 10 показах шоу Навки «Спящая красавица» в Сочи
Валиева, Щербакова, Синицина и Кацалапов выступят в первых 10 шоу Навки «Спящая красавица».
«Дорогие друзья, отличные новости. Сегодня стартуют продажи первых десяти шоу «Спящая Красавица» в Сочи!
В главных ролях олимпийские чемпионы: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева и Анна Щербакова.
Напоминаю, что гастроли нашей волшебная сказки будут проходить в Сочи Парке с 20 июня по 30 сентября», – написала Татьяна Навка.
Ранее сообщалось, что в шоу должна выступить Алина Загитова.
"Всего с 20 июня по 30 сентября в «Сочи Парке» состоятся более 80 показов «Спящей красавицы». Главными действующими лицами шоу станут многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка и королева наших сердец Камила Валиева, трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Пекина непревзойденная Анна Щербакова, единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, чемпионка России, победительница финала Гран-при, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Алина Загитова."
Вы сейчас напоминаете мне загифанов, которые года 3 назад писали, что к сезону 2020 Загитова выучит триксель с квадфлипом и выйдет в сезон 😆
Щито? Загитовой не будет? Тогда не будут пилить бюджет.
🤔