Валиева, Щербакова, Синицина и Кацалапов выступят в первых 10 показах шоу Навки «Спящая красавица» в Сочи

Валиева, Щербакова, Синицина и Кацалапов выступят в первых 10 шоу Навки «Спящая красавица».

«Дорогие друзья, отличные новости. Сегодня стартуют продажи первых десяти шоу «Спящая Красавица» в Сочи!

В главных ролях олимпийские чемпионы: , , и .

Напоминаю, что гастроли нашей волшебная сказки будут проходить в Сочи Парке с 20 июня по 30 сентября», – написала .

Ранее сообщалось, что в шоу должна выступить Алина Загитова.