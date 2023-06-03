Валиева, Щербакова, Синицина и Кацалапов выступят в первых 10 показах шоу Навки «Спящая красавица» в Сочи

Теги Татьяна Навка Никита Кацалапов Виктория Синицина Алина Загитова Анна Щербакова Камила Валиева ледовые шоу Фигурное катание

Валиева, Щербакова, Синицина и Кацалапов выступят в первых 10 шоу Навки «Спящая красавица».

«Дорогие друзья, отличные новости. Сегодня стартуют продажи первых десяти шоу «Спящая Красавица» в Сочи!

В главных ролях олимпийские чемпионы: Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Камила Валиева и Анна Щербакова.

Напоминаю, что гастроли нашей волшебная сказки будут проходить в Сочи Парке с 20 июня по 30 сентября», – написала Татьяна Навка.

Ранее сообщалось, что в шоу должна выступить Алина Загитова.

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47 комментариев

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Ольга Долгова
Ответ Gemma157
Ну правильно, Загитова совсем разучилась прыгать. Что ей там делать на шоу? Зрители хотят видеть прыжки
Чудила, ты бы прежде чем писать хрень, зашла на сайт https://navka.show/shows/spyashaya-krasavica-sochi и прочитала инфу о предстоящем шоу и посмотрела фото тех, кто в главных ролях будет выступать, но коль лень, то выкладываю текст объявления,

"Всего с 20 июня по 30 сентября в «Сочи Парке» состоятся более 80 показов «Спящей красавицы». Главными действующими лицами шоу станут многократные чемпионы России и Европы, чемпионы мира, олимпийские чемпионы Виктория Синицина и Никита Кацалапов, чемпионка России, чемпионка мира среди юниоров, чемпионка Европы, олимпийская чемпионка и королева наших сердец Камила Валиева, трёхкратная чемпионка России, двукратный серебряный призёр чемпионата Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Пекина непревзойденная Анна Щербакова, единственная в истории России обладательница всех титулов в фигурном катании, чемпионка России, победительница финала Гран-при, чемпионка Европы, чемпионка мира, олимпийская чемпионка Алина Загитова."
+13
-1
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Enchanter WIZZARD
Они это шоу уже по 10 разу играют. Нельзя было что-то новое придумать?
+12
-1
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Ольга Ив
Ответ Gemma157
Ну правильно, Загитова совсем разучилась прыгать. Что ей там делать на шоу? Зрители хотят видеть прыжки
Успокойся, Алина в июле выступать будет, уже есть предварительные даты на июль
+18
-8
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Gemma157
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Ответ Алексей Токарев
Щербакова вначале тура, потому что потом она будет готовится к соревнованиям.
🤣🤣🤣
Вы сейчас напоминаете мне загифанов, которые года 3 назад писали, что к сезону 2020 Загитова выучит триксель с квадфлипом и выйдет в сезон 😆
+18
-8
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Иван Маунтбаттен
Будут с Навкой пилить бюджет(с)
Щито? Загитовой не будет? Тогда не будут пилить бюджет.
+18
-9
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Иван Маунтбаттен
Ответ Gemma157
🤣🤣🤣 Вы сейчас напоминаете мне загифанов, которые года 3 назад писали, что к сезону 2020 Загитова выучит триксель с квадфлипом и выйдет в сезон 😆
Про триксель не писали, не ври, на квадфлип надеялись, не вышло. А вот где можно посмотреть квадсальхов Медведьевой, который она прыгала на Изя- шоу и о котором раструбили медвеботы? :)
+10
-2
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Toba Door
Как хорошо пристроилась Анечка и у этери и у изи, и у Навки
+11
-4
+7
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pravda87
Ответ Ольга Ив
Успокойся, Алина в июле выступать будет, уже есть предварительные даты на июль
Не мешайте хемке порадоваться. Пусть помечтает. А то у нее везде одни минусы.
+7
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Иван Маунтбаттен
Ответ ВИван
Потрясающая и невероятная Александра Трусова.
Говорят, что на ОИ должна была ехать какая-то императрица, любительница примaтов, сажающая их на голову, это правда?:)
+9
-4
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Валерий Петров
Ответ ВИван
Потрясающая и невероятная Александра Трусова.
Только вот проиграла золото срывом в КП.
+5
-1
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Владислава Крюкова
Ответ Неволяшка
Только в списках по датам Щербаковой нет в эти 10 дней. Может, конечно, она где-то в не главной роли будет деньги зарабатывать, поэтому пока так)
В эти десять дней главная роль указана только у трёх шоу.
+4
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Неволяшка
Ответ Pentrak
Да нет, будет. Я же предупреждала, что битва на даты палаток идёт. Удивительно, что месяц прошёл, но до сих пор чётко не согласовали какая буква в какой день будет.
Я имела в виду только эти 10 шоу, на которые открыта продажа билетов. А что дальше будет, увидим позже
+4
-1
+3
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Неволяшка
Ответ Владислава Крюкова
Это кто?
Я не помню ее ФИО, но она еще и прошлой зимой в Айсберге в СК исполняла роль Леи. В общем то есть адекватная замена, причем она в точности исполняет все, как и Алина. В то время как Щербакова упростила роль до нельзя.
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Владислава Крюкова
Ответ Алексей Токарев
А кто в Пекине в личном турнире "настоящая" чемпионка?
Карен Чен. Очевидно же))
+6
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Валерий Петров
Ответ Pentrak
В Японии же.
И у кучи японских болельщиц, вооруженных дорогущей фото-видео-техникой одновременно отказали батарейки?
🤔
+3
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kovfun-barrios
Почему этот комментарий отображается именно так?
Мы сделали этот комментарий менее заметным для всех, потому что его рейтинг опустился ниже -4 или у автора комментария общий рейтинг ниже -100
Ответ Enchanter WIZZARD
Они это шоу уже по 10 разу играют. Нельзя было что-то новое придумать?
А зачем? Если бы спрос у публики ФП (фигурного прокатства) был бы на новые представления. Тогда сделали. Но разве это нужно фанбазе российского ФП? они по 50 лет будут ходить на одно и тоже.
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Неволяшка
Ответ Владислава Крюкова
Она может и заявлена, просто ещё не указали. Там вообще только для первых трёх шоу написано кто главную роль катает
Там есть еще девочка, которая заменяла Щербакову в Катаре. Она тоже будет в этой роли в Сочи, видимо это ее дни. А не указали потому, что титулов еще нужных нет.
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Ольга Долгова
Ответ Неволяшка
Только в списках по датам Щербаковой нет в эти 10 дней. Может, конечно, она где-то в не главной роли будет деньги зарабатывать, поэтому пока так)
Нет, она будет выступать в роли Леи, но на сайте https://navka.show/shows/spyashaya-krasavica-sochi пока есть инфа, что Камила выступает в этой роли 20-22 июня, а кто будет выступать в период 23-30 июня пока не обозначено.
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Владислава Крюкова
Ответ Неволяшка
Так я именно об этом. На эти первые 10 шоу Щербакова не заявлена, но озвучена, что странно.
Она может и заявлена, просто ещё не указали. Там вообще только для первых трёх шоу написано кто главную роль катает
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Неволяшка
Ответ Владислава Крюкова
В эти десять дней главная роль указана только у трёх шоу.
Так я именно об этом. На эти первые 10 шоу Щербакова не заявлена, но озвучена, что странно.
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Додик Аксель
У Навки как в театрах на постановках спектакля два состава. Если кто-то заболел или по другим причинам не может играть, то есть готовая замена из второго состава. А тут представление идёт более трёх месяцев и одним и тем же составом его не провести. Да и на новых любимых исполнителей из числа известных фигуристов всегда найдётся свой зритель.
+1
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Marya Y
Ответ Е...С
Удивительно, обычно это никому не позволительно. Анечка особенная девочка.
Туктамышева спокойно катается у всех вышеперечисленных и дополнительно у Плющенко.
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Валерий Петров
Ответ Владислава Крюкова
Карен Чен. Очевидно же))
😂 сенк, развеселили с утра
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zzz-j
Ответ Е...С
Удивительно, обычно это никому не позволительно. Анечка особенная девочка.
Приплачивает, поэтому ей все можно))) кто банкует, тот и девушку танцует, как грится)))
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Алексей Токарев
Ответ Валерий Петров
И у кучи японских болельщиц, вооруженных дорогущей фото-видео-техникой одновременно отказали батарейки? 🤔
В Японии нельзя снимать с трибун, и японцы видимо этот запрет соблюдают. Нету вообще никаких фан-камер с японских шоу и соревнований, нигде.
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