Илья Авербух: «Могут ли ледовые шоу стать привлекательнее для фигуристов, чем официальные соревнования? Вопрос идиотский»
Авербух не считает, что шоу могут стать привлекательнее для фигуристов, чем соревнования.
«Могут ли ледовые шоу стать привлекательнее для фигуристов, чем официальные соревнования? Это высосано из пальца. С точки зрения финансов и медийности? У вас сбит вектор.
Чтобы выступать в ледовых шоу и зарабатывать в них, нужно сначала стать чемпионом чего-то. А не просто выйти и кататься в ледовых шоу, в которых ты будешь никому не нужен без своих титулов. Поэтому вопрос идиотский», – сказал Илья Авербух.
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