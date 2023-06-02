Илья Авербух: «Могут ли ледовые шоу стать привлекательнее для фигуристов, чем официальные соревнования? Вопрос идиотский»

Теги Илья Авербух сборная России ледовые шоу Фигурное катание

Авербух не считает, что шоу могут стать привлекательнее для фигуристов, чем соревнования.

«Могут ли ледовые шоу стать привлекательнее для фигуристов, чем официальные соревнования? Это высосано из пальца. С точки зрения финансов и медийности? У вас сбит вектор.

Чтобы выступать в ледовых шоу и зарабатывать в них, нужно сначала стать чемпионом чего-то. А не просто выйти и кататься в ледовых шоу, в которых ты будешь никому не нужен без своих титулов. Поэтому вопрос идиотский», – сказал Илья Авербух.

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3 комментария

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Евгения Гринева
Только вот к сожалению, многие между соревнованиями и лайтовыми ледовыми шоу с хорошими гонорарами, выбирают второе. Это неплохо, но и не надо обманываться, что это не способствует раннему завершению карьер топовых фигуристок. Отмените гранты, и количество шоу сильно уменьшится.
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scorp19
Могут и станут. По заветам Медведева все уходят в бизнес.
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chespo
А некоторые выступающие там и с титулами зрителям не нужны ))
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