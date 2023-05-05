Усачева о шоу Авербуха: «Я невероятно счастлива вернуться к выступлениям, тем более на такой теплой публике»
Дарья Усачева поделилась впечатлениями от выступления в шоу Ильи Авербуху в Москве.
«Ну что, это свершилось!
Я невероятно счастлива вернуться к выступлениям, тем более на такой теплой публике. Я слышала все ваши аплодисменты, слова, мне очень приятно, спасибо за вашу поддержку.
Было немного нервно, к слову, в «Мегаспорте» последний раз я выступала 1,5 года назад.
Вновь ощутила весь спектр эмоций, присущий данным мероприятиям.
Хочу выразить огромную благодарность Илье Авербуху за приглашение на такой прекрасный гала-вечер, а также за постановку нового номера.
Сейчас я очень счастлива и надеюсь, что вам понравилось вчерашнее выступление и в целом все наше шоу.
Всем спасибо! Дальше – больше. Следующая остановка – Санкт Петербург, 7 мая. Там мы вновь устроим незабываемый гала вечер, поэтому обязательно приходите», – написала Усачева в соцсети.
Но в любом случае удачи Даше в любых начинаниях. И здоровья, оно важнее спорта.
Можно порадоваться за Дашу, что Авер взял ее в шоу
Ну или мне так казалось. В любом случае, можно за неё порадоваться, что может кататься.
Трава зелёная, небо голубое, летом трава, зимой снег)