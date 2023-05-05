Усачева о шоу Авербуха: «Я невероятно счастлива вернуться к выступлениям, тем более на такой теплой публике»

Теги Илья Авербух сборная России женское катание Дарья Усачева ледовые шоу Фигурное катание

Дарья Усачева поделилась впечатлениями от выступления в шоу Ильи Авербуху в Москве.

«Ну что, это свершилось!

Я невероятно счастлива вернуться к выступлениям, тем более на такой теплой публике. Я слышала все ваши аплодисменты, слова, мне очень приятно, спасибо за вашу поддержку.

Было немного нервно, к слову, в «Мегаспорте» последний раз я выступала 1,5 года назад.

Вновь ощутила весь спектр эмоций, присущий данным мероприятиям.

Хочу выразить огромную благодарность Илье Авербуху за приглашение на такой прекрасный гала-вечер, а также за постановку нового номера.

Сейчас я очень счастлива и надеюсь, что вам понравилось вчерашнее выступление и в целом все наше шоу.

Всем спасибо! Дальше – больше. Следующая остановка – Санкт Петербург, 7 мая. Там мы вновь устроим незабываемый гала вечер, поэтому обязательно приходите», – написала Усачева в соцсети. 

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42 комментария

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Darth_Pershman
Ответ Toba Door
Даша и Майя по моему тшт давно не нужны, у них есть любимчики и остальные
Да-да-да, так не нужны, что до сих пор и по врачам возят, и тренируют, и беспокоятся за них.
+37
-7
+30
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olvl
И мы рады за Дашу, и очень были рады посмотреть её выступление. Номер понравился и платье тоже. Очень надеюсь, что Даша к началу сезона окончательно придёт в себя, и в форму. Удачи!
+32
-3
+29
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Любитель_ФК
Люди у нас жалостливые, пишут в поддержку хорошие слова, а некоторые просто лицемерят. Мы же тут не на встрече в поддержку Дарьи Усачевой, а общаемся, отмечая факт первого появления после тяжелой травмы известной и многими любимой фигуристки. Поддержать конечно можно, но я в данном случае хочу сказать, то что увидел в реальности своими глазами. Первое что тут отмечают, сам номер, на мой взгляд номер совершенно проходной, такие номера Авербух штампует по десятку для "Ледникового периода" и с точки зрения искусства ФК не представляет никакой ценности. Сама Дарья в свои 17 лет вступила в полосу взросления и выглядит достаточно тяжеловато, особенно проявилось на прыжках. В целом выступление, как говорят в артистических кругах, больше похоже на самодеятельность, чем на профессиональное катание. Я пишу этот, достаточно критический комментарий, чтобы снять всю розовую "пену". Ничего хорошего Дарью не ждет в перспективе. Покататься конечно можно, но все это будет выглядеть печально, со спортивной точки зрения. Мы видели подобные попытки возвращения Синицыной, Фроловой и по началу это вызывало для них определенный оптимизм, потом они сталкивались с реальностью новых технических веяний современного ФК и понимали, что ничего здесь им , даже среднего уровня не светит. А просто покататься для души , слишком дорогое удовольствие для девушки, которой надо устраивать свою молодую жизнь, учиться и не тешить себя иллюзиями о спортивной карьере, которая уже не состоится и здесь не нужно быть особым предсказателем. На наших глазах таких историй с более именитыми и титулованными фигуристами, было много и никто еще толком не вернулся в большой спорт. Так что Даше надо делать выбор, очень не простой и даже жестокий, но перспектив в спорте у нее нет, как бы там сердобольные тети ее не поддерживали.
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Маргарита В Сафронова
Даша, а как я счастлива снова видеть тебя на льду!
+25
-7
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Большое Путешествие Рузика
Ответ Неволяшка
Даша на видео и фото в социальных сетях такая худенькая, в реальности вчера на пресс-подходе я ее не сразу узнала. Пубертат ее не обошел стороной, но так увлекаться фильтрами все же не стоит.
Да, тоже обратила на это внимание. И была немножко в шоке от такой разницы. Как будто всё то, что она выставляет в соц сети было снято год назад.
+15
-2
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Неволяшка
Даша на видео и фото в социальных сетях такая худенькая, в реальности вчера на пресс-подходе я ее не сразу узнала. Пубертат ее не обошел стороной, но так увлекаться фильтрами все же не стоит.
+24
-12
+12
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N-fox
Очень хочется поддержать Дашу! Надеюсь, это настоящее возвращение! Если не в большой спорт (хотя очень хотелось бы, очень ей этого желаю), но, как минимум, на ледовую арену.
+14
-3
+11
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Kareglazaya
Мне очень нравится Даша, но к сожалению, травма и перерыв дали о себе знать. С прыжками проблемы, и катание в целом уже не то, что раньше. Что-то мне подсказывает, что на соревнованиях мы ее уже не увидим.
Но в любом случае удачи Даше в любых начинаниях. И здоровья, оно важнее спорта.
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EmperorNazer
Здорово было увидеть вновь увидеть Дашу на льду. Катит она по-прежнему очень хорошо, хотя былой легкости, конечно, пока нет. Мне показалось, вчера она была несколько скована и зажата и катала как будто с опаской, но после такого перерыва и тяжелой травмы это объяснимо. С тулупом, думаю, тоже из-за нервов не совладала.
+13
-4
+9
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Darth_Pershman
Ответ 76yjgh98tr675dyt45
Для чего?
Для попытки вернуться на соревнования осенью.
+10
-4
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Sonyas
Хороший номер, очень подходит Даше. Радостно вновь увидеть ее на льду.
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Jessi
Посмотрела номер. Смотрится тяжеловато, дело даже не в прыжках . Многие лицемерят, поют оды, говорят о соревнованиях .
Можно порадоваться за Дашу, что Авер взял ее в шоу
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Darth_Pershman
Обратите внимание на ноги на фото в прыжке с растяжкой - такой мускулатуры бедра у Даши не было раньше.
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nikolett
Авербух молодец! Дашу было жаль во время тура шоу ТШТ. Она так активничала в соцсетях, видно было, что скучает по льду, по зрителям, хотя бы на шоу.
Ну или мне так казалось. В любом случае, можно за неё порадоваться, что может кататься.
+5
-2
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76yjgh98tr675dyt45
Ответ Darth_Pershman
Обе набирают форму - чего явно не смогли бы сделать с месячным чесом по городам.
Для чего?
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Darth_Pershman
Ответ Anneta28
Так беспокоятся, что ни той ни другой не нашлось места в их шоу.
Зато форму нагонят. Лучше за Муравьеву поволнуйтесь, которую скоро начинающий вышвырнет вслед за Саханович, Таракановой, Зининой и не только.
+13
-10
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Елизавета Смородина
Ответ Любитель_ФК
Люди у нас жалостливые, пишут в поддержку хорошие слова, а некоторые просто лицемерят. Мы же тут не на встрече в поддержку Дарьи Усачевой, а общаемся, отмечая факт первого появления после тяжелой травмы известной и многими любимой фигуристки. Поддержать конечно можно, но я в данном случае хочу сказать, то что увидел в реальности своими глазами. Первое что тут отмечают, сам номер, на мой взгляд номер совершенно проходной, такие номера Авербух штампует по десятку для "Ледникового периода" и с точки зрения искусства ФК не представляет никакой ценности. Сама Дарья в свои 17 лет вступила в полосу взросления и выглядит достаточно тяжеловато, особенно проявилось на прыжках. В целом выступление, как говорят в артистических кругах, больше похоже на самодеятельность, чем на профессиональное катание. Я пишу этот, достаточно критический комментарий, чтобы снять всю розовую "пену". Ничего хорошего Дарью не ждет в перспективе. Покататься конечно можно, но все это будет выглядеть печально, со спортивной точки зрения. Мы видели подобные попытки возвращения Синицыной, Фроловой и по началу это вызывало для них определенный оптимизм, потом они сталкивались с реальностью новых технических веяний современного ФК и понимали, что ничего здесь им , даже среднего уровня не светит. А просто покататься для души , слишком дорогое удовольствие для девушки, которой надо устраивать свою молодую жизнь, учиться и не тешить себя иллюзиями о спортивной карьере, которая уже не состоится и здесь не нужно быть особым предсказателем. На наших глазах таких историй с более именитыми и титулованными фигуристами, было много и никто еще толком не вернулся в большой спорт. Так что Даше надо делать выбор, очень не простой и даже жестокий, но перспектив в спорте у нее нет, как бы там сердобольные тети ее не поддерживали.
Лиза Туктамышева вернулась после травмы, преодолела всё трудности и со сих пор в строю!
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Мила Расковалова
Здоровья Даше,рады были видеть.
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Светлана М
Даша, мы тоже рады видеть твои выступления!
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Lara_Croft
Понравился номер и особенно очень красивые спирали Даши. И платье такое простое, но ей очень идёт.
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Darth_Pershman
Ответ Нурсултан Хамзаев
я в шоке от того что и Хромых сбросили.
Обе набирают форму - чего явно не смогли бы сделать с месячным чесом по городам.
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Luisa Vi
Ответ Любитель_ФК
Люди у нас жалостливые, пишут в поддержку хорошие слова, а некоторые просто лицемерят. Мы же тут не на встрече в поддержку Дарьи Усачевой, а общаемся, отмечая факт первого появления после тяжелой травмы известной и многими любимой фигуристки. Поддержать конечно можно, но я в данном случае хочу сказать, то что увидел в реальности своими глазами. Первое что тут отмечают, сам номер, на мой взгляд номер совершенно проходной, такие номера Авербух штампует по десятку для "Ледникового периода" и с точки зрения искусства ФК не представляет никакой ценности. Сама Дарья в свои 17 лет вступила в полосу взросления и выглядит достаточно тяжеловато, особенно проявилось на прыжках. В целом выступление, как говорят в артистических кругах, больше похоже на самодеятельность, чем на профессиональное катание. Я пишу этот, достаточно критический комментарий, чтобы снять всю розовую "пену". Ничего хорошего Дарью не ждет в перспективе. Покататься конечно можно, но все это будет выглядеть печально, со спортивной точки зрения. Мы видели подобные попытки возвращения Синицыной, Фроловой и по началу это вызывало для них определенный оптимизм, потом они сталкивались с реальностью новых технических веяний современного ФК и понимали, что ничего здесь им , даже среднего уровня не светит. А просто покататься для души , слишком дорогое удовольствие для девушки, которой надо устраивать свою молодую жизнь, учиться и не тешить себя иллюзиями о спортивной карьере, которая уже не состоится и здесь не нужно быть особым предсказателем. На наших глазах таких историй с более именитыми и титулованными фигуристами, было много и никто еще толком не вернулся в большой спорт. Так что Даше надо делать выбор, очень не простой и даже жестокий, но перспектив в спорте у нее нет, как бы там сердобольные тети ее не поддерживали.
Эксперт местного разлива😄
Трава зелёная, небо голубое, летом трава, зимой снег)
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Александр Шульгин
Хорошо что удалось у Авербуху пристроится повыступает немного может в обоиму и войдёт в его шоу. Хоть денег немного подзаработает.
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Jessi
Ответ Darth_Pershman
Зато форму нагонят. Лучше за Муравьеву поволнуйтесь, которую скоро начинающий вышвырнет вслед за Саханович, Таракановой, Зининой и не только.
А что Муравьева? До сих пор катается, на шоу прыгала триксели, исполняет главные роли. Соня по праву прима Плющенко. И по красоте катания давно превосходит Усачеву
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Elizaveta Queen
Ответ Sonyas
Хороший номер, очень подходит Даше. Радостно вновь увидеть ее на льду.
это под песню -Он мне нравится? Я очень люблю Анну Герман,но не эту дурацкую песню.
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