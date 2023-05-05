Усачева о шоу Авербуха: «Я невероятно счастлива вернуться к выступлениям, тем более на такой теплой публике»

Дарья Усачева поделилась впечатлениями от выступления в шоу Ильи Авербуху в Москве.

«Ну что, это свершилось!

Я невероятно счастлива вернуться к выступлениям, тем более на такой теплой публике. Я слышала все ваши аплодисменты, слова, мне очень приятно, спасибо за вашу поддержку.

Было немного нервно, к слову, в «Мегаспорте» последний раз я выступала 1,5 года назад.

Вновь ощутила весь спектр эмоций, присущий данным мероприятиям.

Хочу выразить огромную благодарность Илье Авербуху за приглашение на такой прекрасный гала-вечер, а также за постановку нового номера.

Сейчас я очень счастлива и надеюсь, что вам понравилось вчерашнее выступление и в целом все наше шоу.

Всем спасибо! Дальше – больше. Следующая остановка – Санкт Петербург, 7 мая. Там мы вновь устроим незабываемый гала вечер, поэтому обязательно приходите», – написала Усачева в соцсети.