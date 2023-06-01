Станислав Поздняков: «Тучи рассеются, справедливость восторжествует, наши спортсмены вернутся на международные арены с флагом, гимном»
Станислав Поздняков уверен в возвращении российских спортсменов на международные турниры.
Об этом он высказался на Международном форуме юных олимпийцев в Москве.
«Мотивация – главный фактор, который заставляет юных спортсменов приходить в спортзалы, это олимпийская мечта. Родители приводят детей в спортзалы, это главный мотивирующий фактор для всех.
Я абсолютно уверен, что тучи рассеются, справедливость восторжествует, наши спортсмены вернутся на международные арены со всей атрибутикой, флагом, гимном, как это было на сегодняшнем мероприятии.
Для юных спортсменов важно общение с теми, кто уже добился больших успехов на олимпийской арене, они будут вспоминать его долгие годы.
Наша главная задача – преемственность поколений, российский спорт будет существовать, добиваться побед и бороться за самые высокие места.
Для нас абсолютным приоритетом является то, что мы не делим участников олимпийского движения на друзей и врагов. Все те, кто уважает олимпийские ценности – все друзья», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе».
Некрасов, 1864г