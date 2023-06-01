Станислав Поздняков: «Тучи рассеются, справедливость восторжествует, наши спортсмены вернутся на международные арены с флагом, гимном»

Теги Олимпийская сборная России Станислав Поздняков ОКР Политика Р-Спорт Фигурное катание

Станислав Поздняков уверен в возвращении российских спортсменов на международные турниры.

Об этом он высказался на Международном форуме юных олимпийцев в Москве.

«Мотивация – главный фактор, который заставляет юных спортсменов приходить в спортзалы, это олимпийская мечта. Родители приводят детей в спортзалы, это главный мотивирующий фактор для всех.

Я абсолютно уверен, что тучи рассеются, справедливость восторжествует, наши спортсмены вернутся на международные арены со всей атрибутикой, флагом, гимном, как это было на сегодняшнем мероприятии.

Для юных спортсменов важно общение с теми, кто уже добился больших успехов на олимпийской арене, они будут вспоминать его долгие годы.

Наша главная задача – преемственность поколений, российский спорт будет существовать, добиваться побед и бороться за самые высокие места.

Для нас абсолютным приоритетом является то, что мы не делим участников олимпийского движения на друзей и врагов. Все те, кто уважает олимпийские ценности – все друзья», – сказал глава Олимпийского комитета России (ОКР).

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16 комментариев

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evgen7806
Угу... Лет через 20...
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rdyabin@icloud.com
Будто из палаты орет. Вызовите санитаров.
+13
-2
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SvK7
Очередной набор бессмысленных лозунгов.
+11
0
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nanogerakl
Справедливость безусловно восторжествует, можешь не сомневаться
+6
-1
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Самая цитируемая и вообще недура
Вынесет всё — и широкую, ясную 
Грудью дорогу проложит себе.
Жаль только — жить в эту пору прекрасную
Уж не придется — ни мне, ни тебе».

Некрасов, 1864г
+5
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Колхозчи
Сколько не говори "сахар", во рту слаще не станет (с)
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Pasa Muromcev
И Римская империя пала и монголо-татарское иго...Когда-нибудь снимут санккции с России.Вопрос: сколько за это время сменится министров спорта в стране?
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Антон
Хорошая попытка, но нет
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Иван Иванов
Блаженный то какой.🙄
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Beloded2007
Эффект Даннинга — Крюгера
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Андрей Андреев
Ну такими темпами скоро планета безжизненной будет😁
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justbored
Тучи рассеются, ветер уляжется. Поздняков-лиричный.
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Татьяна Бурова
Мотивация от Позднякова для занятия спортом- это Олимпиада. А другой мотивации нет что ли? Нам Олимпиада светит?
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