Станислав Поздняков: «Тучи рассеются, справедливость восторжествует, наши спортсмены вернутся на международные арены с флагом, гимном»

Станислав Поздняков уверен в возвращении российских спортсменов на международные турниры.

Об этом он высказался на Международном форуме юных олимпийцев в Москве.

«Мотивация – главный фактор, который заставляет юных спортсменов приходить в спортзалы, это олимпийская мечта. Родители приводят детей в спортзалы, это главный мотивирующий фактор для всех.

Я абсолютно уверен, что тучи рассеются, справедливость восторжествует, наши спортсмены вернутся на международные арены со всей атрибутикой, флагом, гимном, как это было на сегодняшнем мероприятии.

Для юных спортсменов важно общение с теми, кто уже добился больших успехов на олимпийской арене, они будут вспоминать его долгие годы.

Наша главная задача – преемственность поколений, российский спорт будет существовать, добиваться побед и бороться за самые высокие места.

Для нас абсолютным приоритетом является то, что мы не делим участников олимпийского движения на друзей и врагов. Все те, кто уважает олимпийские ценности – все друзья», – сказал глава Олимпийского комитета России ( ).