Загитова о фильме «Переводчик»: «Такие истории показывают, что настоящая дружба существует. Важно помогать друг другу, и мир станет лучше»

Алина Загитова поделилась впечатлениями от фильма Гая Ричи «Переводчик».

Накануне олимпийская чемпионка посетила предпоказ фильма.

«Вчера состоялась премьера голливудского фильма Гая Ричи «Переводчик» – фильм о выживании и настоящей мужской дружбе, о преодолении и спасении.

Такие истории показывают, что настоящая дружба существует! Важно помогать друг другу и тогда мир станет лучше😊🙌🏻», – написала Загитова.

«Ну что, как я умею перевоплощаться?» Загитова показала новый образ – в платье с открытыми плечами