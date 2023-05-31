Загитова о фильме «Переводчик»: «Такие истории показывают, что настоящая дружба существует. Важно помогать друг другу, и мир станет лучше»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Алина Загитова поделилась впечатлениями от фильма Гая Ричи «Переводчик».

Накануне олимпийская чемпионка посетила предпоказ фильма. 

«Вчера состоялась премьера голливудского фильма Гая Ричи «Переводчик» – фильм о выживании и настоящей мужской дружбе, о преодолении и спасении.

Такие истории показывают, что настоящая дружба существует! Важно помогать друг другу и тогда мир станет лучше😊🙌🏻», – написала Загитова. 

«Ну что, как я умею перевоплощаться?» Загитова показала новый образ – в платье с открытыми плечами

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25 комментариев

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Natalia Shkurina
Ответ Сергей Орлов
В кино в вечернем платье это ахтунг)
А что не так? Даже если это просто кино, а не специальный показ, как было на самом деле. Есть какой-то дресс-код, запрещающий ходить в вечерних платьях в кино?))))
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Artemon1302
Ответ Сергей Орлов
В кино в вечернем платье это ахтунг)
Не кино, а предпоказ по приглашению с ковровой дорожкой🤭
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Natalia Shkurina
Ответ Оригинальный Ник
Война у людей, а то бомонд, эльфы, им не до этого, вот кинчик в убогом платье посмотреть и пофоткаться — вот это их тяжкая ноша
А у всех остальных людей, которые продолжают жить обычной жизнью, планируют отпуска, ходят в кино, театры, парки, что сейчас?
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Сергей Орлов
В кино в вечернем платье это ахтунг)
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pravda87
Ответ Tresk2
Она ж писать не умеет. 51/44
Нет Женя 00/00
+4
-2
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Поговорим
Ответ Сергей Орлов
В кино в вечернем платье это ахтунг)
Новость прочитайте, дресс код подобных мероприятий отличается от выбора одежды для просто «пойдём в кино».
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fillette
Ответ Оригинальный Ник
Война у людей, а то бомонд, эльфы, им не до этого, вот кинчик в убогом платье посмотреть и пофоткаться — вот это их тяжкая ноша
Ну, кто-то во время войны на ФК ветке сидит, комменты по поводу убогости чьего-то платья строчит, а мог бы пользу фронту приносить, не то, что.... ;).
+3
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Рав. Зильберман
В стране война, у этих альтернативная реальность
+9
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Биатлонная зима
У нас еще посевная во всю и смотреть киношку времени мало
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Другая_
Ответ Рав. Зильберман
В стране война, у этих альтернативная реальность
А вы не ходите в кино?
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Неволяшка
Ответ Shem010
Они не были друзьями. Этот фильм в первую очередь о простой человечности. И о верности долгу ,перед настоящими мужскими поступками.
" И о верности долгу ,перед настоящими мужскими поступками." - Мне впечатление Алины доступнее
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На Пекин
Ещё не посмотрела, но обязательно посмотрю, рекомендуют как качественное кино, фильм о том, как оставаться человеком в трудные времена.
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Artemon1302
Сейчас футболёры будут расписывать про платья и дресс код)) я за попкорном
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fillette
Ответ Наталья Грабовская
Она в нём снималась, а теперь номинирована на "Оскар"? На мой взгляд, для обычного посещения кинотеатра (пусть и премьеры) чересчур претенциозно - кино отошло на второй план.
Для тех, кто интересовался исключительно самим фильмом, одежда присутствующих гостей - не помеха ).
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