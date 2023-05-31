Загитова о фильме «Переводчик»: «Такие истории показывают, что настоящая дружба существует. Важно помогать друг другу, и мир станет лучше»
Алина Загитова поделилась впечатлениями от фильма Гая Ричи «Переводчик».
Накануне олимпийская чемпионка посетила предпоказ фильма.
«Вчера состоялась премьера голливудского фильма Гая Ричи «Переводчик» – фильм о выживании и настоящей мужской дружбе, о преодолении и спасении.
Такие истории показывают, что настоящая дружба существует! Важно помогать друг другу и тогда мир станет лучше😊🙌🏻», – написала Загитова.
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