«Хочется, чтобы люди смотрели не только на звезд, но и на нас». Бегунья Макаренко о приглашении фигуристок на Неделю легкой атлетики

Теги Бег сборная России сборная России жен прыжки с шестом женское катание Алина Загитова Камила Валиева Софья Акатьева Аделия Петросян Кристина Макаренко Легкая атлетика

Бегунья Кристина Макаренко высказалась о приглашении фигуристок на Неделю легкой атлетики.

Сообщалось, что фигуристки Алина Загитова, Камила Валиева, Софья Акатьева и Аделия Петросян выступят в забеге на 60 м в Москве.

«Хочется, чтобы люди, приходя на соревнования, знали: помимо звезд тут есть еще и спортсмены, показывающие высокие результаты.

В прошлом году я не выступала на Неделе легкой атлетики, потому что была травмирована, так что смотрела трансляции по телевизору. И было немного странно, что звездам со стороны прессы уделялось больше внимания, чем спортсменам. Но, возможно, именно после просмотра таких шоу кому-то понравится легкая атлетика и он захочет ею заниматься.

Может быть, кто-то придет посмотреть на фигуристок, а полюбит атлетику. Ведь у нас очень красивый вид спорта. Где еще увидишь, как люди так быстро бегут или прыгают с шестом по пять метров, особенно девушки?» – отметила Макаренко, которая является бронзовым призером чемпионата Европы-2014 в эстафете 4х100 м.

При этом легкоатлетка заявила, что не испытывает обиды из-за интереса зрителей к участию фигуристок.

«Я понимаю, что легкая атлетика не такой популярный вид, хотя он и является базовым в спорте. Обиды как таковой, наверное, нет, просто хочется, чтобы люди смотрели не только на звезд, но и на нас.

А еще я хочу попросить спортсменов из других видов, которые приедут на Никольскую, чтобы они оставались искренне поболеть за легкоатлетов, а не уходили сразу после своих забегов», – сказала Макаренко.

2 комментария

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Самасебезвезда
А может спортсмены "незвезды" (ну раз фигуристки не спортсмены, а всего лишь звезды), не будут указывать зрителям кого им любить или не любить? Исинбаева вон, хоть и легкоатлетка, а звезда не меньше финуристок. Или Усейн Болт. Им почему-то ЛА не помешала стать звездами.
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Валерий Петров
Ответ Самасебезвезда
А может спортсмены "незвезды" (ну раз фигуристки не спортсмены, а всего лишь звезды), не будут указывать зрителям кого им любить или не любить? Исинбаева вон, хоть и легкоатлетка, а звезда не меньше финуристок. Или Усейн Болт. Им почему-то ЛА не помешала стать звездами.
Да, вот на ОИ в Токио, я считаю, что самая ценная медаль получилась у прыгуньи Ласицкене.
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