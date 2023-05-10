«Rest». Алина Загитова показала, как отдыхает на Мальдивах

Теги сборная России фото женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит отпуск на Мальдивах.

Фигуристка опубликовала фотографии с отдыха в соцсети. 

«Rest», – написала Загитова. 

Материалы по теме

159 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Валерий Петров
Ответ Гуля Резниченко
Новость из раздела «Криминальные хроники»))) Сейчас набегут «эксперты» и расскажут как жить Алине и в чём ещё она провинилась))
Главная вина - это конечно победа на ОИ, все остальные вины идут прицепом до кучки, ну чтобы было.
+55
-9
+46
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуля Резниченко
Новость из раздела «Криминальные хроники»)))
Сейчас набегут «эксперты» и расскажут как жить Алине и в чём ещё она провинилась))
+50
-8
+42
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
chespo
Такая уже загорелая и красивая! Море и пальмы, что быть лучше в отпуске, хорошего отдыха Алине.
+43
-3
+40
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тихонида
Радостно видеть Алину такой счастливой! ❤️
+41
-3
+38
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
kate_ko
естественно красивая, юная, счастливая, длинноногая, полная жизни Алина)
+49
-12
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
noangel
Отдыхать всегда хорошо, а красиво отдыхать ещё лучше. Алина прекрасна!
+41
-4
+37
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Светлана Толасова
Какая же Алина красивая девушка!!! Лучик света и добра😍
+43
-8
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
STAVRsSC
Отдых - дело хорошее. И главное - полезное для здоровья. Здесь лишь можно пожелать - хорошо зарядиться положительными эмоциями и энергетикой.
+37
-2
+35
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Гуля Резниченко
Красивая, нежная Алина 🥰
+37
-4
+33
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альмира2
Ох Алина настолько идеальная , что хейтерам не к чему придраться уже
+43
-11
+32
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марк Терентьев
Спортс,всё будете публиковать? Алинка на чилле,радуется морюшку и солнышку. Завидую белой завистью
+33
-4
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
На Пекин
Солнце, воздух и вода
Наши лучшие друзья!
+28
-3
+25
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lubov Anikina
Ответ шампион
Говорят, Евгения Медведева ушла из Хрустального из-за споров о креативном контроле. Великая Чемпионка требовала возможность самой составлять программы другим фигуристкам, а так же определять их рацион. Когда Этэри увидела, что Загитовой прописано съедать каждый вечер по осетинскому пирогу перед сном, а на лед выходить в костюме собаки, то отменила договоренность. Жэнечка обиделась, и уехала в Канаду, а потом в Японию, а потом вернулась.
Кому интересна ваша Женечка? Пишите эту глупость на ветке Евгении
+28
-5
+23
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Вот уж кто заслужил такой отдых, так это Алина. Учёба, работа, посольские дела... Она постоянно в движении. Ну и сама себе заработала на всю эту красоту. Восхищаюсь и уважаю!
Мне особенно понравилось фото с маленькой пальмой. Алина там такой милый ребёнок)
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna D
фото огонь, Алина как всегда красавица)
+21
0
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Епифан Еланфий
Алинка сногшибательно красива😇
+24
-3
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Iririna
Каждый из нас с нетерпением всегда ждёт отпуск.Вот и год пролетел и Алина вновь решила отдохнуть на Мальдивах.Место райское.Море,белый песок,пальмы,голубое небо!Алина за несколько дней уже загорела,видно ,что счастлива и настроение хорошее.Пусть и дальнейший отдых идёт во благо и на пользу.
+22
-1
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Красивая, стройная, загорелая, счастливая Алина в сказочном месте
+26
-5
+21
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lana-shu
Ответ Бедоносец
Была бы у Алиначки хоть капелька совести, она бы постеснялась так часто отдыхать в это непростое для страны время.
Ты уже написал петицию Медведевой? Она только и делает, что отдыхает.
+20
0
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ОлесяОлеська
Куколка!!! Красивущая, довольнющая и как всегда мила.
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
IrinaVS
Изящная, стройная и просто невероятно красивая Алина. Отличного отдыха любимой чемпионке и пусть весь мир подождет.
+21
-3
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Епифан Еланфий
Ответ Gemma157
Волосы словно солома, платье как у школьной учительницы, которое совсем не идет..
Да, да,Алина просто прекрасна 😇
+19
-1
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lubov Anikina
Ответ Enchanter WIZZARD
Зачётная сессия начинается через 2 недели, продолжаем наблюдение...🤔
А вам зачем наблюдать за Алиной? В своей жизни всё так плохо и скучно?
+20
-3
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Natalia Gladkia
Ответ Гуля Резниченко
Новость из раздела «Криминальные хроники»))) Сейчас набегут «эксперты» и расскажут как жить Алине и в чём ещё она провинилась))
Да только в том.. что она - есть , такая успешная, красивая, милая и нежная и сильная внутри! Замечательные фотографии где Алина, сама, как часть этой прекрасной природы! Она счастлива, расслаблена и нам это нравится, человек хорошо и полноценно отдыхает, хорошо потрудившись и получает удовольствие от жизни , тк она у нее- удивительно- прекрасна , пусть так будет и впредь!
+17
0
+17
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вадим Калинин
Алина редкой красоты девушка. Пожелаем ей отлично отдохнуть, набраться сил. При ее ритме жизни это необходимо. Отдыхай Чемпионка! Все будет ОК!
+18
-2
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий