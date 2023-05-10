«Rest». Алина Загитова показала, как отдыхает на Мальдивах
Олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит отпуск на Мальдивах.
Фигуристка опубликовала фотографии с отдыха в соцсети.
«Rest», – написала Загитова.
Олимпийская чемпионка Алина Загитова проводит отпуск на Мальдивах.
Фигуристка опубликовала фотографии с отдыха в соцсети.
«Rest», – написала Загитова.
Сейчас набегут «эксперты» и расскажут как жить Алине и в чём ещё она провинилась))
Наши лучшие друзья!
Мне особенно понравилось фото с маленькой пальмой. Алина там такой милый ребёнок)