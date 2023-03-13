Тутберидзе о травме Усачевой на Гран-при Японии-2021: «Я была категорически против ее поездки. Ее мама настаивала, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс»

Теги сборная России травмы Гран-при Гран-при Японии женское катание Этери Тутберидзе Александра Трусова Дарья Усачева Фигурное катание

Этери Тутберидзе объяснила, почему была против участия Дарьи Усачевой в Гран-при Японии.

Соревнования проходили в ноябре 2021 года в Токио. Усачева снялась из-за травмы ноги и с тех пор не выступала на турнирах.

– Так, может, не надо было ей ехать в Японию на тот злополучный Гран-при? Хотя, как я помню, с него тогда снялась Саша Трусова, и это в какой-то степени повышало шансы Дарьи?

– Конечно, это был олимпийский сезон, и Даша очень хотела использовать свой шанс. За два дня до отъезда у нас состоялся разговор, при котором присутствовали мама Дарьи, спортсменка и врачи. Я была категорически против поездки на этот старт, поскольку мне визуально через ее движения показалось, что боли усилились.

В этом разговоре мама Даши настаивала на ее участии, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс и не снимать со старта. Ее главным аргументом было, что врачи будут рядом, что она постарается поберечься. Она даже не тренировалась до той первой шестиминутной разминки. Чем это кончилось – все видели.

Мы, со своей стороны, всегда стараемся дать спортсмену максимальный шанс, но в этот раз я сама пожалела, что так и не настояла на полном снятии. Только недавно в случайной беседе врачи узнали, что ее старшая сестра, которая тоже занималась фигурным катанием, закончила ровно из-за такой же травмы.

Возможно, если бы мы знали об этом раньше, мы могли бы с этой проблемой справиться иначе. Но здесь уже ничего не поменять, – рассказала заслуженный тренер России.

Материалы по теме

133 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Den3Lo
Очень жалко, что так с Дашей случилось. Одна из моих любимых фигуристок. Остается пожелать успехов в танцах, думаю все получится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Люблю Женьку
Ответ Black&White
Ладно хоть про вес ничего не сказала и лень. Прогресс на лицо.
Про вес у Хромых сказала и у Акатьевой намекнула 🤷‍♀️
Ещё про Валиеву между строк - пожалейте бедную, в Питере кататься не может, вспоминает ЧР. А таблеточки то кто ей давал? Или и тут только сама виновата? 🤦‍♀️
После вью Тутберидзе всегда неприятное ощущение остаётся.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
missis-Zima
Ответ Лакс
вы бы прочли вначале предыдущий абзац, которого здесь нет: "— На самом деле Даша с этой проблемой к нам уже пришла. Последние два-три года, как только приезжали на сбор в Новогорск и начинались нагрузки после перерыва, проявлялись хронические боли. Мы начинали лечиться, уменьшали нагрузки и так, постепенно, очень бережно входили из сезона в сезон. Поэтому работать над элементами ультра-си у нас просто не было времени, и мы боялись, что это усугубит ее проблему. Конечно, мы всегда берегли ее, Даша была под контролем врачей. Ну и прошлый сезон традиционно начался так же, только обычно боли к началу сезона уходили. В этот раз боли в бедре продолжали ее беспокоить." Это хроника нескольких лет. А сама Тутберидзе ломала позвоночник и после 3 месяцев лежания и уколов выросла на 22 см и попрощалась с одиночным катанием.
Никогда нигде не было написано про "ломала позвоночник",зачем придумывать.Есть же вью Ту-зе,о том как закончила.Не надо сказок.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tan Tan
Ответ Kristine Kristine
При этом Этери берет на себя ответственность и жалеет, что не сняла спортсменку.
Конечно, а если б она отовсюду Дашу сняла и сразу уговорила в танцы перейти, все бы кричали, что она слила её, я зуб даю)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
As per
Ответ Kristine Kristine
Штаб кучу спортсменов со стартов снимал, включая Трусову, вы о чем вообще?
Трусова на Скейт Америке выступала с травмой, после перелета был сильный отёк, поэтому контент быстро поменяли с трёх квадов до одного. С японского этапа ее сняла федра.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
elene.elene
Думаю, истина тут где-то по середине: были как амбиции Даши и её семьи выступить не смотря ни на что, а так же тренерские взгляды на это. Медали, победы, статус и призовые. Шанс есть, а не все обстоятельства играют в твою пользу. Надо брать ответственность и принимать решение, как будет разумнее в конкретной ситуации. Вопрос радикально могли решить врачи, не дав свой допуск на тот старт. Хотя там во внутренней кухне, большого спорта, как часто врачи принимают такие решения, возможно, мнение тренеров, чиновников, самих спортсменов имеет куда больший вес. Не исключено, что эта травма все равно бы случилась, если были предпосылки, просто не гран-при под прицелом телекамер, а на тренировке, что имело бы меньший резонанс.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morveena Bum
Ответ Mary Ion
Жаль Дашу. Очевидно, что для самой Даши это был шанс на третье место в сборной. Думаю, что ситуация плюс-минус так и складывалась. Но у меня прям оооочень большие вопросы к врачам сборной. Как можно было пропустить такую травму? Почему не сделали доп исследований? Здесь ведь ключевое даже не то, что Этери, мама или мама Даша «очень хотели». Мог придти врач и сказать твердое нет.
В р а ч: Нет (твердо).
Э т е р и: ...ок (понимающе кивает).
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Alla Belova
Ответ Anna Ilyinih
Насколько вы уверены в правдивости этой версии? Может, это просто удобная всем история? В том году ничего не говорили ни про врачей, ни про первые тренировки. А так версия объясняет и проблему, без вины тренера, и почему худенькая Даша так и не запрыгала ультра си у супер команды. Удобно ж
С Вашей точки зрения - да, удобно. Два фактора - недоверие + негатив, и свои похожие поступки, и своя точка зрения такая же, как выйти сухим из воды. Раньше естественно ничего не рассказывалось, действующий спортсмен с такими проблемами тут же списывается федрой со счетов. И да, стало понятно, почему не запрыгала, у них все прыгают, Садкова вон уже запрыгала, которая при всём блеске хорео и на тройных еле держится. А кто не может, вовремя уходит, как Вероника Ан. То что столько времени каталась Даша, говорит скорее о том, что надеялись решить проблему. К сожалению,проблемы с суставами, связками, сухожилиями и тд очень поганая вещь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
As per
Ответ Е...С
Разъелась и спину поломала.
Жесть. Очень жаль Майю.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пользователь Гугла
Ответ Jessi
А ещё Тутберидзе говорит, что на понимает , что там болит у Даши, что она не может больше прыгать, типа фантомные боли . Ну это же не Тутберидзе ломала себе бедро ! Сразу вспоминается Косторная с рукой и интервью ЭГ
почитайте интервью она там говлрит что все лучшие специалисты сказали что травиы нет и что возили в германию лучшему специалисту, все сказали что нечего нет, а у нее все равно болит и больно прыгать и изходя из слов врачей, она подумала что это может психологическая травма, такой блок психологический, когда мозг при прыжке посылает сигнал боли, такое бывает и много описано, ложные травмы, лечатся долго с психологом, это типа как в детстве ребенок тонул, а потом всю жизнь боится воды, психология
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ Иван Иванов
А про Хромых говорила? Что там? Будет в новом сезоне?
Разъелась и спину поломала.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
missis-Zima
Ответ *** Monik ***
Выложили бы все, что Этери написала о Даше. И о том как ее лечили, и о том как бережно вели в группе изначально Но нет, вырвали из контекста самое жаренное
Ну значит Даше повезло.Другим требовали выступать с травмой и не капризничать.Или вон пошли.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Morveena Bum
очередной сеанс кипячения черного пальто.
+11
-4
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
moonriver
А тренер как всегда ни при чем.
+7
-3
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
egrina
Ответ *** Monik ***
Выложили бы все, что Этери написала о Даше. И о том как ее лечили, и о том как бережно вели в группе изначально Но нет, вырвали из контекста самое жаренное
ЖареНое, но жареННое на постели масле))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лена Самойлова
да и что там с Двоеглазовой то, тишина, тоже всё сама, а может мама?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
egrina
Ответ k4rmazin2007
Никогда такого не было и вот опять: "САМА ВИНОВАТА!" (с)
Этери что-то зачастила с комментариями...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Irina037
Что-то мне напомнили ситуацию с Цурской,она ни при чем
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Gilonjon862
В честь чего очередной сеанс отбеливания пальто? Года идут, а у ЭТ всё те же комплексы. Она хоть раз осмелилась взять на себя ответственность за травму? Всегда виноваты все вокруг кроме её тренировочного процесса
+17
-4
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Додик Аксель
Погуглил и прочёл полностью интервью, где о многом сказано и всё ясно по Даше, Майе, Грасслю и Дане Самсонову, как и другим событиям, что касается ТШТ, соревнований и тренировок.
+4
-5
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лена Самойлова
что-то про Майю не дали новость, то травма руки, теперь лишний вес и спина, тоже всё сама. Акатьева расти начала-беда, вся надежда на петросян она не растёт))
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
missis-Zima
Ответ Olga.t
От штампа про "белое пальто" уже тоже тошнит, но чуть ли не в каждом комментарии.
этот образ не просто так возник,надо людьми оставаться,а не конвейер сортировать обезличенный.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Anna Morgan
А разве не в этом штабе принято катать и даже тренироваться с переломами? Брешет и бровью не ведёт! Кроме защищающих ее ботов, кто - то ещё ведётся на это враньё?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lara Ovsepyan
я что-то не понимаю, разве это не врачи допуск дают? Или фигуристка с болью тренируется и на обследования не отправляют?
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Лакс
Ответ Jessi
А ещё Тутберидзе говорит, что на понимает , что там болит у Даши, что она не может больше прыгать, типа фантомные боли . Ну это же не Тутберидзе ломала себе бедро ! Сразу вспоминается Косторная с рукой и интервью ЭГ
вы бы прочли вначале предыдущий абзац, которого здесь нет:
"— На самом деле Даша с этой проблемой к нам уже пришла. Последние два-три года, как только приезжали на сбор в Новогорск и начинались нагрузки после перерыва, проявлялись хронические боли. Мы начинали лечиться, уменьшали нагрузки и так, постепенно, очень бережно входили из сезона в сезон. Поэтому работать над элементами ультра-си у нас просто не было времени, и мы боялись, что это усугубит ее проблему. Конечно, мы всегда берегли ее, Даша была под контролем врачей. Ну и прошлый сезон традиционно начался так же, только обычно боли к началу сезона уходили. В этот раз боли в бедре продолжали ее беспокоить."

Это хроника нескольких лет.
А сама Тутберидзе ломала позвоночник и после 3 месяцев лежания и уколов выросла на 22 см и попрощалась с одиночным катанием.
+2
-3
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий