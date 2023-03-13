Тутберидзе о травме Усачевой на Гран-при Японии-2021: «Я была категорически против ее поездки. Ее мама настаивала, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс»
Этери Тутберидзе объяснила, почему была против участия Дарьи Усачевой в Гран-при Японии.
Соревнования проходили в ноябре 2021 года в Токио. Усачева снялась из-за травмы ноги и с тех пор не выступала на турнирах.
– Так, может, не надо было ей ехать в Японию на тот злополучный Гран-при? Хотя, как я помню, с него тогда снялась Саша Трусова, и это в какой-то степени повышало шансы Дарьи?
– Конечно, это был олимпийский сезон, и Даша очень хотела использовать свой шанс. За два дня до отъезда у нас состоялся разговор, при котором присутствовали мама Дарьи, спортсменка и врачи. Я была категорически против поездки на этот старт, поскольку мне визуально через ее движения показалось, что боли усилились.
В этом разговоре мама Даши настаивала на ее участии, а сама Дарья плакала и просила оставить ей шанс и не снимать со старта. Ее главным аргументом было, что врачи будут рядом, что она постарается поберечься. Она даже не тренировалась до той первой шестиминутной разминки. Чем это кончилось – все видели.
Мы, со своей стороны, всегда стараемся дать спортсмену максимальный шанс, но в этот раз я сама пожалела, что так и не настояла на полном снятии. Только недавно в случайной беседе врачи узнали, что ее старшая сестра, которая тоже занималась фигурным катанием, закончила ровно из-за такой же травмы.
Возможно, если бы мы знали об этом раньше, мы могли бы с этой проблемой справиться иначе. Но здесь уже ничего не поменять, – рассказала заслуженный тренер России.
Ещё про Валиеву между строк - пожалейте бедную, в Питере кататься не может, вспоминает ЧР. А таблеточки то кто ей давал? Или и тут только сама виновата? 🤦♀️
После вью Тутберидзе всегда неприятное ощущение остаётся.
Э т е р и: ...ок (понимающе кивает).
"— На самом деле Даша с этой проблемой к нам уже пришла. Последние два-три года, как только приезжали на сбор в Новогорск и начинались нагрузки после перерыва, проявлялись хронические боли. Мы начинали лечиться, уменьшали нагрузки и так, постепенно, очень бережно входили из сезона в сезон. Поэтому работать над элементами ультра-си у нас просто не было времени, и мы боялись, что это усугубит ее проблему. Конечно, мы всегда берегли ее, Даша была под контролем врачей. Ну и прошлый сезон традиционно начался так же, только обычно боли к началу сезона уходили. В этот раз боли в бедре продолжали ее беспокоить."
Это хроника нескольких лет.
А сама Тутберидзе ломала позвоночник и после 3 месяцев лежания и уколов выросла на 22 см и попрощалась с одиночным катанием.