Александра Бойкова рассказала о выставке, посвященной истории русского балета.

«Близится к своему завершению одна из самых красивых выставок в Петербурге – «Первая позиция. История русского балета». Мне посчастливилось побывать в Манеже и увидеть все своими глазами.

Начну с того, что мне безумно понравилась идея связать время правления того или иного императора, политического деятеля с каким-то балетным движением. Такого рода ассоциации помогают мне лучше понять и запомнить историческую линию выставки.

Первая часть выставки называется «Царская ложа». Она оформлена в красный цвет, ассоциирующийся у нас именно с главной ложей в театре. В этом разделе выставки можно увидеть картины Врубеля, статуи, посвященные императорскому балету, эскизы костюмов и декораций, старинные фотографии и первые видеозаписи балетов.

Также в этом разделе вы можете оказаться по ту сторону кулис, самим запустить механизм декораций и увидеть, как же он все-таки работает.

Второй зал выставки посвящен «Русским сезонам». Здесь можно увидеть афиши, части декораций, украшающих стены зала, потрясающую коллекцию костюмов и эскизов. Больше всего мне запомнился костюм к спектаклю «Город N и его обитатели» и эскиз образа Кощея.

Вторая часть выставки называется «Советский балет». В этих залах появляются новые герои, новые танцоры и постановщики, отражаются изменения техники танца и переосмысление классических балетных сюжетов.

Довольно забавен и ироничен стенд с костюмом американского флота. Мне он напомнил рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско». Я бы однозначно посмотрела постановку с такими костюмами.

Кроме того, в этой части выставки есть отдельный зал, посвященный Майе Плисецкой. В нем можно увидеть картины, статуэтки, посвященные балерине, множество фотографий и несколько костюмов балерины.

Следующая часть выставки посвящена костюмам. Пожалуй, это моя любимая часть. На втором этаже экспозиции представлена большая коллекция различных балетных пачек, женских и мужских костюмов разных лет.

Наконец-то можно разглядеть тончайшую работу мастеров по отделке! Особенно мне запомнилось платье Царевны-лебедь и черное изысканное платье Майи Плисецкой к Анне Карениной.

Пожалуй, самым новаторским отделом выставки можно считать «Анатомию балета». В маленьком зале представлена анимация движения pas de chat и совместная поддержка артистов балета. Эти маленькие видео безумно информативны: из них Вы узнаете о биомеханике движений, количестве задействованных мышц и потраченных калорий.

Заключительный раздел выставки посвящен образованию балетного мастерства в России, выдающимся педагогам и артистам. В самом конце выставки вы сможете прочитать, как видоизменялся балет «Лебединое озеро» ввиду различных постановщиков и солистов, а так же увидеть коллекцию пуантов (в том числе и пуанты Матильды Кшесинской).

К сожалению, остается всего два дня до закрытия выставки. Но я искренне советую найти время и посетить ее! Она точно не оставит Вас равнодушными к балету!» – написала .