Александра Бойкова: «Одна из самых красивых выставок в Петербурге – «История русского балета». Искренне советую найти время и посетить ее»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Фигурное катание

Александра Бойкова рассказала о выставке, посвященной истории русского балета.

«Близится к своему завершению одна из самых красивых выставок в Петербурге – «Первая позиция. История русского балета». Мне посчастливилось побывать в Манеже и увидеть все своими глазами.

Начну с того, что мне безумно понравилась идея связать время правления того или иного императора, политического деятеля с каким-то балетным движением. Такого рода ассоциации помогают мне лучше понять и запомнить историческую линию выставки.

Первая часть выставки называется «Царская ложа». Она оформлена в красный цвет, ассоциирующийся у нас именно с главной ложей в театре. В этом разделе выставки можно увидеть картины Врубеля, статуи, посвященные императорскому балету, эскизы костюмов и декораций, старинные фотографии и первые видеозаписи балетов.

Также в этом разделе вы можете оказаться по ту сторону кулис, самим запустить механизм декораций и увидеть, как же он все-таки работает.

Второй зал выставки посвящен «Русским сезонам». Здесь можно увидеть афиши, части декораций, украшающих стены зала, потрясающую коллекцию костюмов и эскизов. Больше всего мне запомнился костюм к спектаклю «Город N и его обитатели» и эскиз образа Кощея.

Вторая часть выставки называется «Советский балет». В этих залах появляются новые герои, новые танцоры и постановщики, отражаются изменения техники танца и переосмысление классических балетных сюжетов.

Довольно забавен и ироничен стенд с костюмом американского флота. Мне он напомнил рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско». Я бы однозначно посмотрела постановку с такими костюмами.

Кроме того, в этой части выставки есть отдельный зал, посвященный Майе Плисецкой. В нем можно увидеть картины, статуэтки, посвященные балерине, множество фотографий и несколько костюмов балерины.

Следующая часть выставки посвящена костюмам. Пожалуй, это моя любимая часть. На втором этаже экспозиции представлена большая коллекция различных балетных пачек, женских и мужских костюмов разных лет.

Наконец-то можно разглядеть тончайшую работу мастеров по отделке! Особенно мне запомнилось платье Царевны-лебедь и черное изысканное платье Майи Плисецкой к Анне Карениной.

Пожалуй, самым новаторским отделом выставки можно считать «Анатомию балета». В маленьком зале представлена анимация движения pas de chat и совместная поддержка артистов балета. Эти маленькие видео безумно информативны: из них Вы узнаете о биомеханике движений, количестве задействованных мышц и потраченных калорий.

Заключительный раздел выставки посвящен образованию балетного мастерства в России, выдающимся педагогам и артистам. В самом конце выставки вы сможете прочитать, как видоизменялся балет «Лебединое озеро» ввиду различных постановщиков и солистов, а так же увидеть коллекцию пуантов (в том числе и пуанты Матильды Кшесинской).

К сожалению, остается всего два дня до закрытия выставки. Но я искренне советую найти время и посетить ее! Она точно не оставит Вас равнодушными к балету!» – написала Бойкова

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47 комментариев

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Светлана Менова
Саша большая молодчина, что посещает такие мероприятия, а не сидит в тиктоках, как большинство молодёжи. Но хейтеры Бойковой и здесь найдут к чему придраться.
+50
-13
+37
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round15
Ребята, продолжайте выражать свою любовь к балету в программах. Вам это очень подходит. Не знаю, как отнесутся они, будучи петербуржцами, но советую посмотреть гениальнейший балет Спартак в Большом и взять за основу в будущем.
+26
-6
+20
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Lennuci
Прекрасное изложение написанного в анонсе на сайте выставки! Без ссылки к источнику это называется плагиат. Особенно хорошо пишется сидя на Мальдивах.
Но Инстаграм все стерпит.
+32
-16
+16
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Мурка Мурлыковна
Здорово, когда человек посещает выставки не отметиться для галочки, а вникает в представленное, ориентируется в истории, проводит параллели с литературными образами. Молодец Бойкова.
Надеюсь, появится тренд на всесторонне развитого спортсмена.
+20
-9
+11
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Мурка Мурлыковна
Ответ round15
Ребята, продолжайте выражать свою любовь к балету в программах. Вам это очень подходит. Не знаю, как отнесутся они, будучи петербуржцами, но советую посмотреть гениальнейший балет Спартак в Большом и взять за основу в будущем.
Гениальнейший балет "Спартак" советую посмотреть в записи с лучшим Крассом Марисом Эдуардовичем и Эгиной, которая сама взлетает в поддержки.
Трава в БТ не такая зеленая.
+11
-2
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Додик Аксель
В Питере есть куда сходить и что посмотреть. Благо на выходных и погода к этому располагает. В этом плане Саша молодец, что посещает музеи, выставки и знаковые исторические места в городе.
+14
-7
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Мария Усенко
Подтверждаю - выставка просто гениальная, едва хватило 4 часа, чтобы ее обойти. Сделана с большой любовью, профессионализмом, эстетикой. Она интересна не узкому кругу любителей балета, а даже тем, кто впервые с ним знакомится. Мой низкий поклон ее организаторам
+8
-1
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Владислава Крюкова
Ответ Люблю Женьку
Так она сейчас на Мальдивах. А всё, что написала это взято из анонса к выставке. Вы хоть иногда глаза разувайте, а не востаргайтесь плагиаторшей 🤦‍♀️
То, что она посетила выставку до того, как уехала на Мальдивы, вам в голову не пришло?
И то, что её впечатления совпадает с тем, что было в анонсе выставки, на которую она ходила, вам тоже в голову не пришло?
+9
-3
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flyhigh
Ответ men555
Комментарий удален пользователем
Было же у них уже. Лебедь из Саши не очень
+13
-8
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Владислава Крюкова
Ответ Люблю Женьку
Впечатления пусть совпадают, но зачем куски текста передирать? Вон в последнем комменте человек от себя написал впечатления. Коротко, но чувствуется личное отношение.
Пример то приведете вырванного куска текста из анонса? А то это пока обвинения в плагиате без подтверждения каких-то.
+5
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zadonbasss
https://www.youtube.com/watch?v=SZ7nDGvscmc лекции ня полтора часа с картинками об этом (если я не путаю)
+5
-1
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Летняя снежинка
Опять из Википедии всё переписывала. Надеюсь, тренировки в Москве дадут возможность познакомиться с балетным репертуаром столичной сцены, и Саша найдёт собственные, искренние, восторженные слова, чтобы рассказать об увиденных спектаклях, по - настоящему проникнуться искусством балета
+14
-10
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Люблю Женьку
Ответ Светлана Менова
Саша большая молодчина, что посещает такие мероприятия, а не сидит в тиктоках, как большинство молодёжи. Но хейтеры Бойковой и здесь найдут к чему придраться.
Так она сейчас на Мальдивах. А всё, что написала это взято из анонса к выставке.
Вы хоть иногда глаза разувайте, а не востаргайтесь плагиаторшей 🤦‍♀️
+20
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Мурка Мурлыковна
Ответ Люблю Женьку
Смешно, проводит параллели 🤣 Инет вам и Бойковой в помощь, там это всё и изложено.
Сами-то "интернет" почитали или только крякаете про вон ниже пишут?
Анонсы и статьи к выставке есть, но текст Бойковой оригинальный, здесь приведен не полностью. Я не нашла в ее тексте передранных кусков. Видно и на выставке была, и википедию не переписывала, как вам хотелось бы.
+11
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Gemma157
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Ну что, коллеги, поставим девочке 5-ку за сочинение, да? Оно как-будто из ГДЗ, ну да ладно 😆
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Верю-не верю
Ответ Lilia Sadykova
Простите, оффтоп. Админ, не бань, просто спортс об этом не пишет. Сегодня с 15.00 до 17.00 в Москве в Золотом яблоке ТРЦ Неглинная будет автографсессия Валиевой. Кстати как я поняла Камила еще там какие то боксы для выпускного выпустила с ЗЯ
На Камиле комментов не соберешь, это раз, не уплачено, это два, поэтому и не пишут
+5
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ТМЗ
Почему этот комментарий отображается именно так?
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Теперь Сашенька, у тебя будет все самое лучшее - агромные грибища на соревнованиях, тексты, движения,взгляды,слова, мысли, платья, и прочее. Пиар-компания Тутберидзе работает прекрасно и умеет восхвалять даже недостатки.
Хотя мне всегда нравились твои тексты.
+9
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закрыт по беспределу
Вот это поделилась впечатлениями.
Умница!
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Верю-не верю
Не верю!
https://yandex.ru/video/touch/preview/17134556890274708777?text=%D0%B0%D1%85+%D1%82%D1%8B+%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
+7
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Люблю Женьку
Ответ Ливия
Саша прекрасно пишет. В будущем после завершения спортивной карьеры, из нее получится отличный журналист.
Ниже написали, кто это всё пишет. Автор точно не Бойкова. Она на Мальдивах 😝😂
+10
-9
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Владислава Крюкова
Ответ Lennuci
Прекрасное изложение написанного в анонсе на сайте выставки! Без ссылки к источнику это называется плагиат. Особенно хорошо пишется сидя на Мальдивах. Но Инстаграм все стерпит.
Она могла и до Мальдив сходить.
Ну так исправьте ситуацию. Приведите здесь пример прямого цитирования в статье из анонса с источниками. А то пока это балабольство с вашей стороны.
+6
-5
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Navian
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Ответ Верю-не верю
Там есть фигура из двух пальцев, можешь приехать и ткнуться в нее своими глазенками😅
В ладошку свою потыкай.
+2
-1
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Дружба11
Саша пишу еще один коммент-ВОСХИЩЕНИЯ!Я ж знаю, что ты наметила....Ай Молодец!Я ЗА!Поддерживаю!!!!!
До чего Вы моя любимая пара меня радуете-оба интеллектуала, оба строптивцы уникальные....Классные!!!!!!!
+4
-4
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Люблю Женьку
Ответ Владислава Крюкова
То, что она посетила выставку до того, как уехала на Мальдивы, вам в голову не пришло? И то, что её впечатления совпадает с тем, что было в анонсе выставки, на которую она ходила, вам тоже в голову не пришло?
Впечатления пусть совпадают, но зачем куски текста передирать? Вон в последнем комменте человек от себя написал впечатления. Коротко, но чувствуется личное отношение.
+6
-6
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N-fox
Выставка, действительно, стоящая. Молодец, Саша, развивается, получает новые знания и впечатления. И это тоже подготовка к сезону.
+6
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