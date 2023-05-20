Александра Бойкова: «Одна из самых красивых выставок в Петербурге – «История русского балета». Искренне советую найти время и посетить ее»
Александра Бойкова рассказала о выставке, посвященной истории русского балета.
«Близится к своему завершению одна из самых красивых выставок в Петербурге – «Первая позиция. История русского балета». Мне посчастливилось побывать в Манеже и увидеть все своими глазами.
Начну с того, что мне безумно понравилась идея связать время правления того или иного императора, политического деятеля с каким-то балетным движением. Такого рода ассоциации помогают мне лучше понять и запомнить историческую линию выставки.
Первая часть выставки называется «Царская ложа». Она оформлена в красный цвет, ассоциирующийся у нас именно с главной ложей в театре. В этом разделе выставки можно увидеть картины Врубеля, статуи, посвященные императорскому балету, эскизы костюмов и декораций, старинные фотографии и первые видеозаписи балетов.
Также в этом разделе вы можете оказаться по ту сторону кулис, самим запустить механизм декораций и увидеть, как же он все-таки работает.
Второй зал выставки посвящен «Русским сезонам». Здесь можно увидеть афиши, части декораций, украшающих стены зала, потрясающую коллекцию костюмов и эскизов. Больше всего мне запомнился костюм к спектаклю «Город N и его обитатели» и эскиз образа Кощея.
Вторая часть выставки называется «Советский балет». В этих залах появляются новые герои, новые танцоры и постановщики, отражаются изменения техники танца и переосмысление классических балетных сюжетов.
Довольно забавен и ироничен стенд с костюмом американского флота. Мне он напомнил рассказ Бунина «Господин из Сан-Франциско». Я бы однозначно посмотрела постановку с такими костюмами.
Кроме того, в этой части выставки есть отдельный зал, посвященный Майе Плисецкой. В нем можно увидеть картины, статуэтки, посвященные балерине, множество фотографий и несколько костюмов балерины.
Следующая часть выставки посвящена костюмам. Пожалуй, это моя любимая часть. На втором этаже экспозиции представлена большая коллекция различных балетных пачек, женских и мужских костюмов разных лет.
Наконец-то можно разглядеть тончайшую работу мастеров по отделке! Особенно мне запомнилось платье Царевны-лебедь и черное изысканное платье Майи Плисецкой к Анне Карениной.
Пожалуй, самым новаторским отделом выставки можно считать «Анатомию балета». В маленьком зале представлена анимация движения pas de chat и совместная поддержка артистов балета. Эти маленькие видео безумно информативны: из них Вы узнаете о биомеханике движений, количестве задействованных мышц и потраченных калорий.
Заключительный раздел выставки посвящен образованию балетного мастерства в России, выдающимся педагогам и артистам. В самом конце выставки вы сможете прочитать, как видоизменялся балет «Лебединое озеро» ввиду различных постановщиков и солистов, а так же увидеть коллекцию пуантов (в том числе и пуанты Матильды Кшесинской).
К сожалению, остается всего два дня до закрытия выставки. Но я искренне советую найти время и посетить ее! Она точно не оставит Вас равнодушными к балету!» – написала Бойкова.
Но Инстаграм все стерпит.
Надеюсь, появится тренд на всесторонне развитого спортсмена.
Трава в БТ не такая зеленая.
И то, что её впечатления совпадает с тем, что было в анонсе выставки, на которую она ходила, вам тоже в голову не пришло?
Вы хоть иногда глаза разувайте, а не востаргайтесь плагиаторшей 🤦♀️
Анонсы и статьи к выставке есть, но текст Бойковой оригинальный, здесь приведен не полностью. Я не нашла в ее тексте передранных кусков. Видно и на выставке была, и википедию не переписывала, как вам хотелось бы.
Хотя мне всегда нравились твои тексты.
Умница!
https://yandex.ru/video/touch/preview/17134556890274708777?text=%D0%B0%D1%85+%D1%82%D1%8B+%D1%80%D1%8B%D0%B1%D0%B8%D0%B9+%D0%B3%D0%BB%D0%B0%D0%B7
Ну так исправьте ситуацию. Приведите здесь пример прямого цитирования в статье из анонса с источниками. А то пока это балабольство с вашей стороны.
До чего Вы моя любимая пара меня радуете-оба интеллектуала, оба строптивцы уникальные....Классные!!!!!!!