Александр Энберт: «Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов в будущем будут выдающимися для нашего парного катания»

Александр Энберт оценил уровень российского парного катания.

Ранее заслуженный тренер РФ Нина Мозер заявила, что не видит в стране выдающихся спортивных пар.

«У каждого свои критерии оценивания. Мозер — прекрасный специалист, который имеет право на свой взгляд. У каждого человека есть свое мнение, это нормально.

Мне кажется, что у нас есть две очень хорошие пары, которые могут еще больше показать себя в будущем. Бойкова — Козловский и Мишина — Галлямов мне очень нравятся. Они имеют свой стиль и большой потенциал.

В будущем они будут выдающимися для нашего парного фигурного катания», — сказал .