Александр Энберт: «Бойкова и Козловский, Мишина и Галлямов в будущем будут выдающимися для нашего парного катания»

Теги сборная России Александр Энберт пары Нина Мозер Анастасия Мишина Александр Галлямов Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Александр Энберт оценил уровень российского парного катания.

Ранее заслуженный тренер РФ Нина Мозер заявила, что не видит в стране выдающихся спортивных пар

«У каждого свои критерии оценивания. Мозер — прекрасный специалист, который имеет право на свой взгляд. У каждого человека есть свое мнение, это нормально.

Мне кажется, что у нас есть две очень хорошие пары, которые могут еще больше показать себя в будущем. Бойкова — Козловский и Мишина — Галлямов мне очень нравятся. Они имеют свой стиль и большой потенциал.

В будущем они будут выдающимися для нашего парного фигурного катания», — сказал Энберт

Материалы по теме

5 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Утренняя Аврора
Они уже сейчас выдающиеся. По крайней мере интересней, чем была ваша пара. Вы вечно что-то срывали с Наталем.
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алексей Токарев
Эти две пары, определённо подают надежды.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Rush
В будущем возможно будут. Выдающиеся пары и у нас.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Adeline
Ответ Alexey Belskiy
Умничка Александра Бойкова что сейчас находится в городе где все самый лучшие, любимые и главные
Александра сейчас на Мальдивах
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий