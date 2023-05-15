Роман Плешков: «Если мы когда-нибудь решимся попробовать четверной выброс, то для меня это будет намного страшнее, чем для партнерши»

Фигурист Роман Плешков рассказал об опасности четверного выброса в парном катании.

Плешков выступает в дуэте с Дарьей Бояринцевой.

– Недавно Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу. Как думаешь, приживется этот элемент в соревновательной программе парников?

– Я никогда не пробовал заходить в четвертой прыжок и тем более не представляю, каково это выбросить девочку в такой элемент. Если мы когда-нибудь решимся попробовать четверной выброс, то для меня это будет намного страшнее, чем для партнерши.

На мой взгляд, четверной подкрут – это менее опасный элемент, чем выброс. Если изменится система судейства и пары не будут получать оценки за нечистый четверной подкрут ниже, чем за чистый тройной, то он приживется. Что касается выброса, то это очень опасный элемент.

– То есть одиночнику проще и менее опасно исполнять четверной, чем парнику?

– Конечно. Когда один человек исполняет прыжок, он чувствует полет, сам контролирует движения. А в парном катании амплитуду элементу задает партнер, ответственность лежит на нем.

Если одиночник почувствует неуверенность в элементе, то может сделать «бабочку». А в парном катании «бабочка» опаснее падения на копчик, – заявил Плешков.