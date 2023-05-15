Роман Плешков: «Если мы когда-нибудь решимся попробовать четверной выброс, то для меня это будет намного страшнее, чем для партнерши»

Теги сборная России пары Роман Плешков Александра Бойкова Дмитрий Козловский Дарья Бояринцева ледовые шоу Фигурное катание

Фигурист Роман Плешков рассказал об опасности четверного выброса в парном катании.

Плешков выступает в дуэте с Дарьей Бояринцевой.

– Недавно Бойкова и Козловский исполнили четверной выброс на шоу. Как думаешь, приживется этот элемент в соревновательной программе парников?

– Я никогда не пробовал заходить в четвертой прыжок и тем более не представляю, каково это выбросить девочку в такой элемент. Если мы когда-нибудь решимся попробовать четверной выброс, то для меня это будет намного страшнее, чем для партнерши.

На мой взгляд, четверной подкрут – это менее опасный элемент, чем выброс. Если изменится система судейства и пары не будут получать оценки за нечистый четверной подкрут ниже, чем за чистый тройной, то он приживется. Что касается выброса, то это очень опасный элемент.

– То есть одиночнику проще и менее опасно исполнять четверной, чем парнику?

– Конечно. Когда один человек исполняет прыжок, он чувствует полет, сам контролирует движения. А в парном катании амплитуду элементу задает партнер, ответственность лежит на нем.

Если одиночник почувствует неуверенность в элементе, то может сделать «бабочку». А в парном катании «бабочка» опаснее падения на копчик, – заявил Плешков.

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