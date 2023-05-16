Олимпийская чемпионка Сара Хьюз баллотируется в Конгресс США

Теги сборная США женское катание Политика Сара Хьюз Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сара Хьюз баллотируется в Палату представителей Конгресса США.

38-летняя Хьюз подала заявку на участие в выборах 2024 года от демократов в одном из округов Нью-Йорка. 

Хьюз выиграла золото Олимпиады в 2002 году и через год завершила любительскую карьеру. 

Она получила степень бакалавра в Йельском университете по специальности «Общественно-политическая деятельность в США», окончила юридическую школу в университете Пенсильвании.

Работала юристом, а в прошлом году начала получать ученые степени в области бизнеса и образования в Стэнфорде.

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25 комментариев

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ретроградный меркурий
По-моему, это вполне нормальный путь в депутаты - после получения нескольких дипломов, включая университет из Лиги Плюща, и с опытом работы юристом. А не так, как в нашу Госдуму, когда туда лезут депутатом, не успев снять лыжи и отложить булавы в сторону, не говоря уже о знаниях и образовании
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justbored
Ответ Светлана Менова
В Конгрессе попробуй не поработай. Не переизберут и - до свидания.
Какая умилительная идеализация заграничных учреждений. Сразу видно россиянку ))
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Гаммаглобулин
Ну, наши в депутаты, американские - в конгрессмены. Никто работать не хочет))
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SALMON
Молодец! Не сидела на лаврах, получила отличное образованием и построила хорошую карьеру.
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Сергей Орлов
Ответ Блинчик
У Слуцкой в инсте написано, что это она ОЧ. Кому верить?
Официальному протоколу. Слуцкая может думать что угодно.
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Блинчик
Нейтан Чен вообще президентом будет.
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justbored
Ответ Светлана Менова
А вы не распространяйте ложь, что Конгресс - это то же самое, что Госдура.
Где я упомянул Госдуму? Я всего лишь отметил наличие в Конгрессе, особенно нижней его палате, не самых эффективных деятелей.
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Nataly V
Ответ Анастасия Платонова
Помню, помню, как Ира ей проиграла... Это было гадко и подло. Никому не известная маленькая пигалица...
Гадко и подло и никому неизвестная маленькая пигалица - то-то в Сочи 2014 дежавю жахнуло…
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justbored
Ответ Светлана Менова
А вы типа омериканчик и всё знаете, да?)
я типа занимаюсь American studies и немного интересуюсь работой Конгресса
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justbored
Ответ Светлана Менова
А я типа имею степень по политическим наукам и чо дальше? Какими ещё причиндалами будем мериться?
Ну скверный из вас кандидат, что я могу сказать ))
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Светлана Менова
Ответ Lol Ko
Госдура - это женщина типа со степенью по политическим наукам?
А у тебя степень, видимо, по вате головного мозга?
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Андрей Красин
Ответ ретроградный меркурий
По-моему, это вполне нормальный путь в депутаты - после получения нескольких дипломов, включая университет из Лиги Плюща, и с опытом работы юристом. А не так, как в нашу Госдуму, когда туда лезут депутатом, не успев снять лыжи и отложить булавы в сторону, не говоря уже о знаниях и образовании
Ах-ах-ах, мне даже любопытно стало. Целых четыре года проработала юристом, причем похоже не в суде, а в каком-то городском комитете не пойми чего. И почему-то на единственной фотке с ее же странички про работу юристом вдруг узнаю Марка Месье с клюшкой. Золотая медаль, похоже, не дает ей нормально юристом работать, загоняет в узкие рамки "светить лицом".
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Светлана Менова
Ответ Анастасия Платонова
Помню, помню, как Ира ей проиграла... Это было гадко и подло. Никому не известная маленькая пигалица...
Ира сама виновата, решила, что ей 3+2 хватит, не учла сопутствующих факторов. К тому же, прокат был у неё грязноватый. А что Сара? За недокруты тогда не наказывали, а откатала она прекрасно...
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bezsugar
Ответ Анастасия Платонова
Помню, помню, как Ира ей проиграла... Это было гадко и подло. Никому не известная маленькая пигалица...
Вы хоть биографию ее почитали бы. В предолимпийском сезоне у нее были бронза финала гран-при и бронза ЧМ. Это по-вашему неизвестная пигалица? 🤨
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Светлана Менова
Ответ Nataly V
Гадко и подло и никому неизвестная маленькая пигалица - то-то в Сочи 2014 дежавю жахнуло…
Во! Чем же лучше была Сотникова, ноунейм в жутких платьюшках, с чудовищным флутцем и каскадом 3Т+3Т.
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