Олимпийская чемпионка Сара Хьюз баллотируется в Конгресс США

Олимпийская чемпионка Сара Хьюз баллотируется в Палату представителей Конгресса США.

38-летняя Хьюз подала заявку на участие в выборах 2024 года от демократов в одном из округов Нью-Йорка.

Хьюз выиграла золото Олимпиады в 2002 году и через год завершила любительскую карьеру.

Она получила степень бакалавра в Йельском университете по специальности «Общественно-политическая деятельность в США», окончила юридическую школу в университете Пенсильвании.

Работала юристом, а в прошлом году начала получать ученые степени в области бизнеса и образования в Стэнфорде.