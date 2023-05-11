Виктория Синицина: «До 18 лет я была сама себе на уме, меня даже называли «динамо»

Теги сборная России Первый канал танцы на льду Никита Кацалапов Виктория Синицина Фигурное катание

Виктория Синицина рассказала о начале отношений с Никитой Кацалаповым.

– Тяжело Никите было добиться твоего сердца?

– Наверное, нет. Потому что возраст такой подошел, когда тебе 18 лет. А до 18 лет я действительно была такая сама себе на уме, меня даже называли «динамо» почему-то. Потому что я вроде со всеми общалась, но была такая: не сейчас, не ко мне.

А когда начала близко общаться с Никитой, то просто почувствовала, что это мой человек. Человек сам по себе начинает раскрываться, расслабляться, открываться, – сказала Синицина в подкасте «Произвольная программа». 

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10 комментариев

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Иван Кравченко
Ответ Александр Сандалов
Конечно динамила ,пока мажорик футболист не подкатил
Какой мажорик футболист? Что ты несешь?
+18
-1
+17
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Мурманчанин37
"Вы сказали мне: «Стоп! Это – все, что могу вам позволить».
Я обиженно фыркнул – ведь музыка лишь началась.
Я, конечно, уйду – мне претит от рожденья неволить.
Ну, а кличка «динамо» навеки у вас прижилась."(с)

P.S. Интересно, а какая кличка в то время была у Ильиных?))
+15
-5
+10
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Лека-Лека
Ответ Александр Сандалов
Конечно динамила ,пока мажорик футболист не подкатил
Что за бред?
+4
-1
+3
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Евгений Румкин
Ответ scorp19
"общалась" она ))) Динамо абы кого не называют. Видимо разводить мужиков на ништяки это она любила, а как отблагодарить так не буду..
Бред!
+4
-2
+2
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Алина Бель
Ответ Евгений Румкин
И без клички понятно кто она. Не хочу писать матом
один из обиженных Леной:)
+4
-3
+1
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MyCA
Синичка динамичка
+3
-3
0
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KKA
Ответ Мурманчанин37
"Вы сказали мне: «Стоп! Это – все, что могу вам позволить». Я обиженно фыркнул – ведь музыка лишь началась. Я, конечно, уйду – мне претит от рожденья неволить. Ну, а кличка «динамо» навеки у вас прижилась."(с) P.S. Интересно, а какая кличка в то время была у Ильиных?))
Прекрасные стихи )
+2
-2
0
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Евгений Румкин
Ответ Мурманчанин37
"Вы сказали мне: «Стоп! Это – все, что могу вам позволить». Я обиженно фыркнул – ведь музыка лишь началась. Я, конечно, уйду – мне претит от рожденья неволить. Ну, а кличка «динамо» навеки у вас прижилась."(с) P.S. Интересно, а какая кличка в то время была у Ильиных?))
И без клички понятно кто она. Не хочу писать матом
+4
-4
0
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