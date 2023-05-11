Виктория Синицина: «До 18 лет я была сама себе на уме, меня даже называли «динамо»

Виктория Синицина рассказала о начале отношений с Никитой Кацалаповым.

– Тяжело Никите было добиться твоего сердца?

– Наверное, нет. Потому что возраст такой подошел, когда тебе 18 лет. А до 18 лет я действительно была такая сама себе на уме, меня даже называли «динамо» почему-то. Потому что я вроде со всеми общалась, но была такая: не сейчас, не ко мне.

А когда начала близко общаться с Никитой, то просто почувствовала, что это мой человек. Человек сам по себе начинает раскрываться, расслабляться, открываться, – сказала в подкасте «Произвольная программа».