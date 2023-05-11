Виктория Синицина: «До 18 лет я была сама себе на уме, меня даже называли «динамо»
Виктория Синицина рассказала о начале отношений с Никитой Кацалаповым.
– Тяжело Никите было добиться твоего сердца?
– Наверное, нет. Потому что возраст такой подошел, когда тебе 18 лет. А до 18 лет я действительно была такая сама себе на уме, меня даже называли «динамо» почему-то. Потому что я вроде со всеми общалась, но была такая: не сейчас, не ко мне.
А когда начала близко общаться с Никитой, то просто почувствовала, что это мой человек. Человек сам по себе начинает раскрываться, расслабляться, открываться, – сказала Синицина в подкасте «Произвольная программа».
Я обиженно фыркнул – ведь музыка лишь началась.
Я, конечно, уйду – мне претит от рожденья неволить.
Ну, а кличка «динамо» навеки у вас прижилась."(с)
P.S. Интересно, а какая кличка в то время была у Ильиных?))