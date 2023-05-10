Татьяна Тарасова: «Считаю, что мы поедем на чемпионат Европы-2024. Почему мы не должны туда поехать?»

Теги Татьяна Тарасова сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию ТАСС Фигурное катание

Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы примут участие в чемпионате Европы-2024.

Турнир планировалось провести в январе 2024 года в Будапеште, но Венгрия отказалась из-за проблем с финансами. Где пройдут соревнования, пока неизвестно.

«А мы могли бы провести его, и было бы здорово.

Падает ли интерес к чемпионату Европы из-за отсутствия россиян? Ничего не падает, мы что, все время будем отсутствовать?

Почему мы не должны туда поехать? Я считаю, что мы поедем», – сказала Тарасова

Венгрия отказалась от проведения ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители

42 комментария

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Princess23
да отстаньте вы от пожилого человека (((
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Анастасия Платонова
Мы поедем, мы помчимся..
Вопрос куда?🤔
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Самая цитируемая и вообще недура
Конечно, поедем.
На оленях утром ранним. И отчаянно ворвёмся прямо в...
ТАТ в краю розовых единорогов, не мешайте ей.
+18
-2
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stewiegriffin2
Никакого ощущения реальности у этих власть имущих
+18
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Блинчик
Устроят свой альтернативный ЧЕ и поедут на него.
+17
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Toba Door
Как любит говорить тат, если мы туда не поедем че ничего не потеряет а наоборот выиграет
+10
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verb
Ответ Блинчик
Устроят свой альтернативный ЧЕ и поедут на него.
Ага, в голове. Если правильно подберут колеса, то смогут поехать куда угодно.))
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Сергей Жарковский
Куда Татьяна Анатольевна собралась ехать, если фигуристов никто пока не пригласил?
+6
0
+6
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Bashibuzuck
Наверное потому, что вас отстранили от отбора🤔😁
+5
0
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Роман Волков
А я думаю, что Я поеду!
Но, пока, только Думаю.🤦‍♂️
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Костя Кот
почему мы не должны туда ехать? может будапешт решит напасть и нам придется нападать первыми? ууууу
+6
-1
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nmnackjbxkasbk
Ответ stewiegriffin2
Никакого ощущения реальности у этих власть имущих
у этой власти нет. Так, кулацкий подпевала.
+5
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Roman Roman
Ответ Сергей Жарковский
Куда Татьяна Анатольевна собралась ехать, если фигуристов никто пока не пригласил?
а ей пофиг, лишь бы в эфир что-то выдать
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svas17
А почему вы должны туда поехать? Нет, не должны
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B.Jones
Нет ничего невозможного Татьяна Анатольевна. Просторный банкетный зал ресторана -гостиницы Будапешт, на Петровских линиях. В вашем распоряжении.
+3
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Oleandra
У нас внутри в следующем сезоне будет жаркая битва за предполагаемую единственную путёвку в каждом виде.. дадут нам или не дадут эти путёвки - другой вопрос, но битва будет обязательно..
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-2
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Мария Коваленко
Что-то я сомневаюсь что поедим, ещё не известно где он будет проходить и вообще допустят ли
+3
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Kareglazaya
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Конечно, поедем. На оленях утром ранним. И отчаянно ворвёмся прямо в... ТАТ в краю розовых единорогов, не мешайте ей.
Она как будто только сегодня вышла из спячки, в которой пребывала 2 года)))
+3
-1
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dpv
Ответ verb
Ага, в голове. Если правильно подберут колеса, то смогут поехать куда угодно.))
Если колеса не подберут то самолет МИДа из невражеской Колумбии привезет очередную партию.
+2
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sasha0872
наша песня хороша, начинай сначала. никто не выпустит фигуристов в этом сезоне, к сожалению(
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Atsuktuvas
"Вишь ты", сказал один другому, "вон какое колесо! Что ты думаешь, доедет то колесо, если б случилось в Москву, или не доедет?" -- "Доедет", отвечал другой. "А в Казань-то, я думаю, не доедет?" -- "В Казань не доедет", отвечал другой. -- Этим разговор и кончился.
(Н.В.Гоголь "Мертвые души")
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titon23
разве что очередной нейтральный статус как выход. ито еще не все спортсмены на это соглашаются
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152361435@vkontakte.ru
Ответ Алексей Токарев
Упадёт ли интерес к спортсру при отсутствии комментариев ТАТ...
Губерниев заменит.
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fewral
Конечно, поедете, в Венгрию.)
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goshforever
На чемпионат Азии попасть шансов явно больше, чем на чемпионат Европы, где их примерно ноль.
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