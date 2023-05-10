Татьяна Тарасова: «Считаю, что мы поедем на чемпионат Европы-2024. Почему мы не должны туда поехать?»

Татьяна Тарасова считает, что российские фигуристы примут участие в чемпионате Европы-2024.

Турнир планировалось провести в январе 2024 года в Будапеште, но Венгрия отказалась из-за проблем с финансами. Где пройдут соревнования, пока неизвестно.

«А мы могли бы провести его, и было бы здорово.

Падает ли интерес к чемпионату Европы из-за отсутствия россиян? Ничего не падает, мы что, все время будем отсутствовать?

Почему мы не должны туда поехать? Я считаю, что мы поедем», – сказала .

Венгрия отказалась от проведения ЧЕ-2024 по фигурному катанию из-за влияния конфликта на Украине на экономику и цены на энергоносители