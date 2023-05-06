Анна Щербакова показала, как катается в образе героини видеоигры: фиолетовые волосы, разноцветное платье с шортами

Анна Щербакова показала, как катается в образе героини видеоигры Honkai: Star Rail.

Ранее Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры.

Олимпийская чемпионка предстала в образе Валькирии Зеле – персонажа Honkai: Star Rail.

«Садитесь на Звездный экспресс и отправляйтесь в первопроходческую экспедицию по галактике!» – написала Щербакова.

Фото и видео с участием фигуристки можно посмотреть здесь.

Анна Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры