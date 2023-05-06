Анна Щербакова показала, как катается в образе героини видеоигры: фиолетовые волосы, разноцветное платье с шортами

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова Honkai: Star Rail Фигурное катание

Анна Щербакова показала, как катается в образе героини видеоигры Honkai: Star Rail.

Ранее Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры.

Олимпийская чемпионка предстала в образе Валькирии Зеле – персонажа Honkai: Star Rail.

«Садитесь на Звездный экспресс и отправляйтесь в первопроходческую экспедицию по галактике!» – написала Щербакова. 

Фото и видео с участием фигуристки можно посмотреть здесь.

Анна Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры

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16 комментариев

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EmperorNazer
Вообще, наибольшее впечатление из всех этих многочисленных роликов произвел тот, где Аня играет с виртуальной бабочкой - https://t.me/TeamShcherbakova/10692. Не так-то просто, не будучи профессиональной актрисой, естественно отыграть эмоции и взаимодействие с тем, что существует только в твоем воображении, но у Ани получилось просто отлично.
+28
-13
+15
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Ирина Иванова
Однажды ЭТ сказала, что Анна Щербакова - это про спорт. Добавлю, что это почти всегда - про искусство.
+29
-18
+11
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nadenki
Ах, Аня.. Чёт вспомнилось, как Москвина прикололась после успешного Ч.М. :-Приходи к нам. Мы тебе мальчика найдём. Ты, наверное, подумала.. :- Нет, уж лучше ваши к нам...
+18
-9
+9
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Lanapiano
Аня очаровывает - стильная, эффектная, артистичная!
+20
-13
+7
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ретроградный меркурий
Ответ EmperorNazer
Вообще, наибольшее впечатление из всех этих многочисленных роликов произвел тот, где Аня играет с виртуальной бабочкой - https://t.me/TeamShcherbakova/10692. Не так-то просто, не будучи профессиональной актрисой, естественно отыграть эмоции и взаимодействие с тем, что существует только в твоем воображении, но у Ани получилось просто отлично.
Артистизм всегда был сильной стороной Ани, одной из многих. Для того уровня абстрактных образов, которые она показывала на льду, обыграть бабочку на руке - это вообще не сложно.
Образ у Ани получился очень яркий и стильный. Может, по следам персонажа игры родится и ледовая программа? Она тут прямо просится
+13
-8
+5
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NataliaB.3003
Стильная Аня. 🎲💓
+21
-18
+3
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Lotte Fischbach
Ответ Ирина Иванова
Однажды ЭТ сказала, что Анна Щербакова - это про спорт. Добавлю, что это почти всегда - про искусство.
Тутберидзе соврала. Щ это про блат. И бровки домиком.
+10
-7
+3
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Александр Шульгин
Посмотрим конечный вариант когда фон поменяют
+8
-6
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Nataly1991
Как всегда, оооочень красивая❤
+13
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Lanapiano
Вот бы Аня вернулась к соревнованиям, хоть с фиолетовыми волосами, хоть с зелеными)
+7
-6
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Верю-не верю
Сутки на исходе, а китайские почтальоны так и не отреагировали на новость))
+1
0
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Александр Шульгин
Катается отлично, снято только не очень профессионально, оператор явно не поспевал и брал крупные планы не к месту
+9
-9
0
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juliamart
Образ очень идёт Анюте, такая красота, хочется пересматривать снова и снова! Тоже думаю, что ей бы программу на эту тему поставить.
+6
-6
0
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NataliaB.3003
Ответ EmperorNazer
Вообще, наибольшее впечатление из всех этих многочисленных роликов произвел тот, где Аня играет с виртуальной бабочкой - https://t.me/TeamShcherbakova/10692. Не так-то просто, не будучи профессиональной актрисой, естественно отыграть эмоции и взаимодействие с тем, что существует только в твоем воображении, но у Ани получилось просто отлично.
Мило. )
+11
-11
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