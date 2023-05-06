Анна Щербакова показала, как катается в образе героини видеоигры: фиолетовые волосы, разноцветное платье с шортами
Анна Щербакова показала, как катается в образе героини видеоигры Honkai: Star Rail.
Ранее Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры.
Олимпийская чемпионка предстала в образе Валькирии Зеле – персонажа Honkai: Star Rail.
«Садитесь на Звездный экспресс и отправляйтесь в первопроходческую экспедицию по галактике!» – написала Щербакова.
Фото и видео с участием фигуристки можно посмотреть здесь.
Анна Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры
Образ у Ани получился очень яркий и стильный. Может, по следам персонажа игры родится и ледовая программа? Она тут прямо просится