Анна Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию предстала в образе Валькирии Зеле – персонажа видеоигры Honkai: Star Rail.

«Стать частью мира Honkai: Star Rail – большое удовольствие. Было очень приятно, что мне доверили продемонстрировать силу и отвагу одной из основных героинь игры.

Зеле – очень вдохновляющий персонаж, она привыкла быть самостоятельной и во всем полагаться на себя и свои силы, что очень откликается», – сказала .

Фото и видео с участием Щербаковой можно посмотреть здесь.

Финальный ролик коллаборации выйдет в телеграм-канале фигуристки 6 мая.