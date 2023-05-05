Анна Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры

Теги сборная России видео женское катание Анна Щербакова Honkai: Star Rail Фигурное катание

Анна Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры.

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию предстала в образе Валькирии Зеле – персонажа видеоигры Honkai: Star Rail.

«Стать частью мира Honkai: Star Rail – большое удовольствие. Было очень приятно, что мне доверили продемонстрировать силу и отвагу одной из основных героинь игры.

Зеле – очень вдохновляющий персонаж, она привыкла быть самостоятельной и во всем полагаться на себя и свои силы, что очень откликается», – сказала Щербакова.

Фото и видео с участием Щербаковой можно посмотреть здесь.

Финальный ролик коллаборации выйдет в телеграм-канале фигуристки 6 мая.

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12 комментариев

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Антон Кривоногов
Трепещущая Бабочка под завесой тьмы🦋
Красиваяяя😁
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EmperorNazer
Кстати, игра уже побила рекорд предыдущего хита этого разработчика Genshin Impact по выручке и количеству скачиваний за неделю. Ну и персонажа для рекламы Ане подобрали под стать - по описанию идеально ей соответствует.
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Светлана М
Красивая!
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Клюшка Овечкина
Тейпы на колени можно так в костюм вписывать.
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гилберт
На Ханю похожа.
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Sonyas
Новый образ у Ани восхитительный. Действительно, есть много общего, сила и хрупкость одновременно.
Попадание в точку. Что подтверждается тем, что хейтеры дежурят на Аниных ветках. Не спят, не едят;))) Быстрее фанатов прибегают. Ну так им неинтересно, что никак мимо пройти не получается;)
+9
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kovfun-barrios
Что значит образ? Это плагиат внешности персонажей онлайн-игры, а не свои собственные. К тому же с низеньким ростом Щербаковой, ей Байлу только косплеить, а не Зеле, да и косы (оружия, а не элемента причёски) нету.
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