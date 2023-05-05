Анна Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры
Анна Щербакова снялась в косплее по мотивам китайской видеоигры.
Олимпийская чемпионка по фигурному катанию предстала в образе Валькирии Зеле – персонажа видеоигры Honkai: Star Rail.
«Стать частью мира Honkai: Star Rail – большое удовольствие. Было очень приятно, что мне доверили продемонстрировать силу и отвагу одной из основных героинь игры.
Зеле – очень вдохновляющий персонаж, она привыкла быть самостоятельной и во всем полагаться на себя и свои силы, что очень откликается», – сказала Щербакова.
Фото и видео с участием Щербаковой можно посмотреть здесь.
Финальный ролик коллаборации выйдет в телеграм-канале фигуристки 6 мая.
Красиваяяя😁
Попадание в точку. Что подтверждается тем, что хейтеры дежурят на Аниных ветках. Не спят, не едят;))) Быстрее фанатов прибегают. Ну так им неинтересно, что никак мимо пройти не получается;)