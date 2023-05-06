Минчук о переходе Бойковой и Козловского: «Наш дуэт с Москвиной много сделал для них, но если они хотят пробовать что-то новое, нет смысла это запрещать»
Тренер Артур Минчук заявил, что его не расстроил уход Бойковой и Козловского из группы.
Последние семь лет Александра Бойкова и Дмитрий Козловский работали в группе Тамары Москвиной и Минчука. Сегодня стало известно, что пара решила перейти к Этери Тутберидзе.
«Я не могу сказать, что расстроен, к этому вопросу подхожу с точки зрения педагога, мы связаны только работой.
Это моменты, которые были, есть и будут в каждой группе. Рад, что смог довести эту пару до высоких побед, до заслуженных мастеров спорта.
Наш дуэт с Тамарой Николаевной много сделал для них, но, если они хотят пробовать что-то новое, нет смысла это запрещать», – сказал Минчук.
«Ребята, видимо, решили попробовать что-то новое. Удерживать же не сможешь, если что-то не нравится и люди хотят попробовать себя в новом коллективе.
Расстались, как все спортсмены с тренерами расстаются. Принесли шампанское, цветы, поблагодарили за работу», – цитирует Минчука «Р-Спорт».
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Спасибо Артуру за огромный вклад в эту пару, и за корректное расставание, без обид и набросов. Успехов в дальнейшей работе с другими учениками!
Он видит в этом переходе некое предательство, и если Москвина в силу опыта и возраста не показывает это, то Минчуку этот переход бьёт по душе, по самолюбию, по тренерским амбициям. Сложно остаться безразличным в этой ситуации..
Хотя есть на что обижаться- БК это именно результат работы Москвиной и Минчука, целых 7 лет они тренировали эту пару.
Да, такие истории делают нас менее ранимыми, через это многим приходится пройти.
...."Ребята, видимо, решили попробовать что-то новое. Удерживать же не сможешь, если что-то не нравится и люди хотят попробовать себя в новом коллективе"...