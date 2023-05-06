Минчук о переходе Бойковой и Козловского: «Наш дуэт с Москвиной много сделал для них, но если они хотят пробовать что-то новое, нет смысла это запрещать»

Теги Тамара Москвина пары Этери Тутберидзе Артур Минчук Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Тренер Артур Минчук заявил, что его не расстроил уход Бойковой и Козловского из группы.

Последние семь лет Александра Бойкова и Дмитрий Козловский работали в группе Тамары Москвиной и Минчука. Сегодня стало известно, что пара решила перейти к Этери Тутберидзе

«Я не могу сказать, что расстроен, к этому вопросу подхожу с точки зрения педагога, мы связаны только работой.

Это моменты, которые были, есть и будут в каждой группе. Рад, что смог довести эту пару до высоких побед, до заслуженных мастеров спорта.

Наш дуэт с Тамарой Николаевной много сделал для них, но, если они хотят пробовать что-то новое, нет смысла это запрещать», – сказал Минчук.

«Ребята, видимо, решили попробовать что-то новое. Удерживать же не сможешь, если что-то не нравится и люди хотят попробовать себя в новом коллективе.

Расстались, как все спортсмены с тренерами расстаются. Принесли шампанское, цветы, поблагодарили за работу», – цитирует Минчука «Р-Спорт».

Александра Бойкова: «Мы с Козловским приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому переходим в команду Тутберидзе»

Козловский о переходе к Тутберидзе: «Нам с Бойковой необходимы изменения для дальнейшего роста и развития. Не скрывали наших намерений от Москвиной»

Материалы по теме

31 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
MockingBird
Минчук действительно очень много сделал для Саши и Димы. Именно он их скатывал и обучал парным элементам. ТН всегда подчеркивала, что результаты БК - его заслуга.
Спасибо Артуру за огромный вклад в эту пару, и за корректное расставание, без обид и набросов. Успехов в дальнейшей работе с другими учениками!
+21
-2
+19
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fillette
Минчук, судя по всему, остается с ТН. И это хорошо. А так, конечно, фигуристы - не крепостные. Ушли и ладно ).
+16
0
+16
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Lilia Sadykova
Ответ fillette
Минчук, судя по всему, остается с ТН. И это хорошо. А так, конечно, фигуристы - не крепостные. Ушли и ладно ).
А зачем ему уходить? хвостиком за Козловскими? У Москвиной он на хорошем счету, есть другие молодые пары, которые он помогает тренировать, ТН ему, так сказать, свое дело по тихоньку передает, обучает тренерской профессии. Да и вроде личным тренером БК он не был, просто с Сашей и Димой знаком дольше, поэтому и отношения были крепче. Глупо бы было Артуру уходить с хорошего места у Москвиной. А у Этери и свои специалисты есть.
+9
-1
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
umma
Мне кажется, что свято место пусто не бывает и в их штаб придет ещё одна яркая пара ..Хотелось, интереснее когда есть конкуренция ,у нас много хороших пар
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Обида есть у Минчука, и я его понимаю.
Он видит в этом переходе некое предательство, и если Москвина в силу опыта и возраста не показывает это, то Минчуку этот переход бьёт по душе, по самолюбию, по тренерским амбициям. Сложно остаться безразличным в этой ситуации..
+13
-7
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Элла Бурс
Ответ Varvarushka
Ну вот, говорит тренер. А мамаша Козловского там в запретграмме набрасывает, что ее сынульку забижали и не ценили
Некоторые фигурноткатательные мамы, а иногда и папы - это отдельный вид людей, которым точно нужно не брезговать обращаться к психологам.
+9
-3
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
fillette
Ответ Olga.t
Обида есть у Минчука, и я его понимаю. Он видит в этом переходе некое предательство, и если Москвина в силу опыта и возраста не показывает это, то Минчуку этот переход бьёт по душе, по самолюбию, по тренерским амбициям. Сложно остаться безразличным в этой ситуации..
Но про предательство и удар в спину он молчит. И про поставленные уже программы - тоже...
+14
-9
+5
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Varvarushka
Ну вот, говорит тренер. А мамаша Козловского там в запретграмме набрасывает, что ее сынульку забижали и не ценили
+8
-4
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Как достойно ведут себя и Москвина, и Минчук. И не могу представить, что какой-то хореограф из школы Москвиной сейчас вылезет и будет поливать БК помоями, крича про нож в спину, предательство и оскорбляя новых тренеров.
Хотя есть на что обижаться- БК это именно результат работы Москвиной и Минчука, целых 7 лет они тренировали эту пару.
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
bolelschiza
ну всё, теперь БК стали у этериботов любимчиками🤣какие милые двойные стандарты и лицемерие🤣
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Jessi
Ответ deli_skate
Обижен.
Имеет право
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Katerina Sunny
Урок ему, теперь точно будет связан с фигуристами только работой, без любимчиков в группе.
Поменьше бы нам всем таких уроков, человеческие отношения всё-таки важны.
Да, такие истории делают нас менее ранимыми, через это многим приходится пройти.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ bolelschiza
ну всё, теперь БК стали у этериботов любимчиками🤣какие милые двойные стандарты и лицемерие🤣
Они уже вовсю пишут "никогда не была поклонницей, но"
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Kareglazaya
Ответ fillette
Минчук, судя по всему, остается с ТН. И это хорошо. А так, конечно, фигуристы - не крепостные. Ушли и ладно ).
Минчуку уходить незачем. Москвина в одном из интервью назвала его своим преемником.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Katerina Sunny
Ответ Е...С
Мне кажется, они и не были любимчиками, но поставили условие, что должны иметь личного тренера. Интересно, как к таким условиям будет Тутберидзе относиться.
У Тутберидзе такая толпа, что и личного тренера выделит. Тем более Тарасова-Морозов до следующих ОИ и не докатаются и по условиям допуска не пройдут. Просто в паре оба партнёра с характером и Москвина явно, как минимум в интервью, сглаживала углы.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Минчука очень жаль, полностью отстранился от МиГов лишь бы БК были довольны.
+6
-5
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Порядка.нет
Минчук с Москвиной теперь оказался на месте Великовых, от которых МиГи сбежали к ним :
...."Ребята, видимо, решили попробовать что-то новое. Удерживать же не сможешь, если что-то не нравится и люди хотят попробовать себя в новом коллективе"...
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Маргарита В Сафронова
Каждое слово—правда.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
5loo
Он все правильно сказал , это он их довёл до высоких результатов. Но так как он не основной тренер группы, пара которую он ведёт всегда рискует оказаться на вторых ролях, что и было в предыдущие сезоны. Хотя с чемпионата России этого года в Питере ходят слухи, что Минчук либо отдельную группу будет вести, либо совсем отделится и перейдёт , уже многие родители детишек в ожидании . Талантливый сильный тренер. Жалко что козлики от него переходят в неизвестность, хотя и ожидаемо … но ему точно обидно и это чувствуется по его реакции. Уж он то был для них не просто педагог
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
deli_skate
Обижен.
+5
-4
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Е...С
Ответ NataliaB.3003
Так отстранился, что в футбол им помогал играть на шоу-турнире? И МиГи не добрые и пушистые, это уже давно понятно. На всё пойдут, лишь бы обойти конкурентов. При этом отличные фигуристы...
В футбол играл, но в последнее время не тренировал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Ответ Е...С
В футбол играл, но в последнее время не тренировал.
Кто вам это сказал? Я первый раз это слышу.. Это правда?.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Olga.t
Ответ Е...С
Мне кажется, они и не были любимчиками, но поставили условие, что должны иметь личного тренера. Интересно, как к таким условиям будет Тутберидзе относиться.
Наверное все условия обговорили "на берегу".
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
NataliaB.3003
Ответ Порядка.нет
Минчук с Москвиной теперь оказался на месте Великовых, от которых МиГи сбежали к ним : ...."Ребята, видимо, решили попробовать что-то новое. Удерживать же не сможешь, если что-то не нравится и люди хотят попробовать себя в новом коллективе"...
++ Вот да, в самую точку!.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий