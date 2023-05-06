Минчук о переходе Бойковой и Козловского: «Наш дуэт с Москвиной много сделал для них, но если они хотят пробовать что-то новое, нет смысла это запрещать»

Тренер Артур Минчук заявил, что его не расстроил уход Бойковой и Козловского из группы.

Последние семь лет Александра Бойкова и работали в группе и . Сегодня стало известно, что пара решила перейти к .

«Я не могу сказать, что расстроен, к этому вопросу подхожу с точки зрения педагога, мы связаны только работой.

Это моменты, которые были, есть и будут в каждой группе. Рад, что смог довести эту пару до высоких побед, до заслуженных мастеров спорта.

Наш дуэт с Тамарой Николаевной много сделал для них, но, если они хотят пробовать что-то новое, нет смысла это запрещать», – сказал Минчук.

«Ребята, видимо, решили попробовать что-то новое. Удерживать же не сможешь, если что-то не нравится и люди хотят попробовать себя в новом коллективе.

Расстались, как все спортсмены с тренерами расстаются. Принесли шампанское, цветы, поблагодарили за работу», – цитирует Минчука «Р-Спорт».

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