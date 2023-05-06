Максим Траньков: «Лично со мной Бойкова и Козловский на тему перехода в группу Тутберидзе не общались»
Максим Траньков заявил, что Бойкова и Козловский не обсуждали с ним тему перехода.
В течение последних семи лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука. Сегодня стало известно о переходе Александры и Дмитрия в группу Этери Тутберидзе.
Траньков – тренер серебряных призеров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Они также работают в группе Тутберидзе.
«Лично со мной Саша и Дима на тему перехода в группу Тутберидзе не общались», – сообщил Траньков.
Александра Бойкова: «Мы с Козловским приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому переходим в команду Тутберидзе»
Надеюсь, с БК будут работать Тихонов и Слюсаренко.
Макс был тренером ТМ, не бросил их в трудное время - это, да. Но что он может дать БК в плане техники и стиля - для меня пока загадка. Вряд ли они именно на него рассчитывали, принимая решение о переезде.