Максим Траньков: «Лично со мной Бойкова и Козловский на тему перехода в группу Тутберидзе не общались»

Теги Максим Траньков Тамара Москвина пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Максим Траньков заявил, что Бойкова и Козловский не обсуждали с ним тему перехода.

В течение последних семи лет фигуристы работали в группе Тамары Москвиной и Артура Минчука. Сегодня стало известно о переходе Александры и Дмитрия в группу Этери Тутберидзе.

Траньков – тренер серебряных призеров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Они также работают в группе Тутберидзе.

«Лично со мной Саша и Дима на тему перехода в группу Тутберидзе не общались», – сообщил Траньков.

Александра Бойкова: «Мы с Козловским приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому переходим в команду Тутберидзе»

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10 комментариев

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Rush
Очень хочется чтобы Тарасова и Морозов продолжили!!!
+7
-1
+6
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Tatiana Klm
Ответ Rush
Очень хочется чтобы Тарасова и Морозов продолжили!!!
Надеюсь, эти события не повлияют на их решение о продолжении карьеры
+4
0
+4
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Ёжик в тумане
Ответ MockingBird
"Лично со мной Саша и Дима на тему перехода в группу Тутберидзе не общались», – сообщил Траньков. А должны были? 😁
Журналисты звонят, поэтому прокомментировал. Кружок в телеге
+2
0
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Тайга86
Они пообщались с кем надо, на данный момент этого достаточно.
+2
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Tatiana Klm
Макс не особо стремился работать с новыми парами и не скрывал этого. Возможно, к работе с БК привлекут других специалистов-парников.
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Лучшее_враг_хорошего
Наоборот, было бы странно, если бы БК с ним общались. Траня много раз давал колкие комменты в адрес Козловского.
Надеюсь, с БК будут работать Тихонов и Слюсаренко.
Макс был тренером ТМ, не бросил их в трудное время - это, да. Но что он может дать БК в плане техники и стиля - для меня пока загадка. Вряд ли они именно на него рассчитывали, принимая решение о переезде.
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76yjgh98tr675dyt45
Ну да, ну да
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