Максим Траньков: «Лично со мной Бойкова и Козловский на тему перехода в группу Тутберидзе не общались»

Максим Траньков заявил, что Бойкова и Козловский не обсуждали с ним тему перехода.

В течение последних семи лет фигуристы работали в группе и Артура Минчука. Сегодня стало известно о переходе Александры и в группу .

– тренер серебряных призеров Олимпиады-2022 Евгении Тарасовой и Владимира Морозова. Они также работают в группе Тутберидзе.

«Лично со мной Саша и Дима на тему перехода в группу Тутберидзе не общались», – сообщил Траньков.

Александра Бойкова: «Мы с Козловским приняли решение двигаться дальше и пробовать что-то новое. Поэтому переходим в команду Тутберидзе»