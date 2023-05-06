Илья Авербух: «Последние сезоны Бойкова и Козловский катались на месте. Возможно, им нужен рывок»
Илья Авербух высказался о переходе пары Бойкова – Козловский к Этери Тутберидзе.
– Думаю, что последние сезоны Александра и Дмитрий катались на месте, вполне возможно, что им нужен рывок. А Этери Георгиевна показала, что достаточно успешно провела работу с Тарасовой и Морозовым.
– Видите ли вы прогресс этой пары с новым тренером?
– Переход к новому тренеру — это всегда рывок вперед, но я бы обращал внимание на молодые пары.
В этом сезоне я работал как постановщик пары Хабибуллина – Княжук. Это пара новой формации с набором более сложных элементов. Мне кажется, нам нужно акцентировать внимание на молодых дуэтах, – сказал Авербух.
Почему-то ТАТ не первая в списке обзвона
О том , о сем, о себе любимом .
Хотя по сути он прав. Молодые пары идут со сложными прыжками. Да, пока не дотягивают парными элементами, но впереди два года до ОИ. Конкуренция в сборной будет бешеная
В целом, намечается Бомбический сезон, во всех видах.✌️