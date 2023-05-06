Илья Авербух: «Последние сезоны Бойкова и Козловский катались на месте. Возможно, им нужен рывок»

Илья Авербух высказался о переходе пары Бойкова – Козловский к Этери Тутберидзе.

– Думаю, что последние сезоны и катались на месте, вполне возможно, что им нужен рывок. А Этери Георгиевна показала, что достаточно успешно провела работу с Тарасовой и Морозовым.

– Видите ли вы прогресс этой пары с новым тренером?

– Переход к новому тренеру — это всегда рывок вперед, но я бы обращал внимание на молодые пары.

В этом сезоне я работал как постановщик пары Хабибуллина – Княжук. Это пара новой формации с набором более сложных элементов. Мне кажется, нам нужно акцентировать внимание на молодых дуэтах, – сказал .