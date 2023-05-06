Илья Авербух: «Последние сезоны Бойкова и Козловский катались на месте. Возможно, им нужен рывок»

Теги Тамара Москвина Илья Авербух пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Илья Авербух высказался о переходе пары Бойкова – Козловский к Этери Тутберидзе.

– Думаю, что последние сезоны Александра и Дмитрий катались на месте, вполне возможно, что им нужен рывок. А Этери Георгиевна показала, что достаточно успешно провела работу с Тарасовой и Морозовым.

– Видите ли вы прогресс этой пары с новым тренером?

– Переход к новому тренеру — это всегда рывок вперед, но я бы обращал внимание на молодые пары.

В этом сезоне я работал как постановщик пары Хабибуллина – Княжук. Это пара новой формации с набором более сложных элементов. Мне кажется, нам нужно акцентировать внимание на молодых дуэтах, – сказал Авербух

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21 комментарий

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Ирина Иванова
Божий дар, отвечая на любой вопрос, прямо или косвенно похвалить себя и показать собственную значимость)
+36
-1
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deli_skate
Победы во всех основных турнирах в этом сезоне и четверной выброс - это «на месте»?? 🤣
+30
0
+30
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Леди Брэкнелл
ритт, квадвыброс, на месте, ага
+15
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+15
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Delirium
Ответ Валерий Петров
Обзвон начался. Почему-то ТАТ не первая в списке обзвона
ТАТ еще спит.
+14
-1
+13
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AAPolyansky
ну у них был очень успешный сезон в который они обошли МиГов
+10
0
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Светлана Менова
Княжук практически ровесник Козловского так-то))) всего на год его младше, какая там формация? То, что ХК прыгают сложные для парного прыжки - это круто, но у них из-за небольшой разницы в росте слабые поддержки и не очень хорошая подкрутка. Да и БК с МГ начали уже вставлять сложные тройные в программы.
+10
-1
+9
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Валерий Петров
Обзвон начался.
Почему-то ТАТ не первая в списке обзвона
+6
0
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ВИван
Не сказала бы, что у пары БК не было прогресса в команде Москвиной.
+7
-1
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Lapo Elkann
Как всегда .
О том , о сем, о себе любимом .
+7
-2
+5
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Delirium
Ответ deli_skate
Победы во всех основных турнирах в этом сезоне и четверной выброс - это «на месте»?? 🤣
Скорее всего, все вышеперечисленное- инициатива самих БК, их риск, чтобы обойти МиГ-ов. Но даже выиграв ЧР, они, видимо, не добились смены отношения тренеров, отсюда и переход.
+6
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Светлана Менова
Ответ deli_skate
Победы во всех основных турнирах в этом сезоне и четверной выброс - это «на месте»?? 🤣
И стабилизация параллельного риттбергера в КП.
+5
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+4
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Delirium
Ответ Ирина Иванова
Божий дар, отвечая на любой вопрос, прямо или косвенно похвалить себя и показать собственную значимость)
Это не самое плохое качество, в бизнесе помогает. Гораздо хуже, когда бизнес пытаются строить на очернении конкурентов.
+6
-3
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Mion
Ничего себе Авербух заявы делает))
Хотя по сути он прав. Молодые пары идут со сложными прыжками. Да, пока не дотягивают парными элементами, но впереди два года до ОИ. Конкуренция в сборной будет бешеная
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Navian
Рывок. Кто-то недавно произносил это слово)
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Роман Волков
Он прав, у нас Очень хорошие Молодые пары, их много и зацикливаться на заслуженных не стоит.
В целом, намечается Бомбический сезон, во всех видах.✌️
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VovaKotof
Пусть пробуют, а мы посмотрим! БК никогда не были "классической парой" для Москвиной.
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Amok_
Программы поставлены, четверной выброс выучен, также как и четверной подкрут, ритт соло тоже. Дважды чемпионы России причём действующие. Прекрасно. Отлично стояли на месте, ну совсем не развивались, ну вот никак. Где вопли про нож в спину?) а погодите, это же другое (с). Пошли за единственной квотой на межнар. Ибо при таком раскладе видимо им что то гарантировали. Ну чтож, Мининой Галлямову удачи. Битва грибочков и сфер влияния - это должно быть эпично.
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Trenik1216
Интересно, на каком месте они катались, если прогресс у ребят в этом сезоне супер очевиден. И выбросы поправили, и риттбергер стабильно запрыгали, и подкрутку четверную выучили. Это никак не назвать - стоят на месте
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olvl
Ответ AAPolyansky
ну у них был очень успешный сезон в который они обошли МиГов
Пока за счёт ошибок последних на новых элементах. В целом Настя с Сашей стабильнее и бест выше у них, насколько помню.
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Mion
Ответ deli_skate
Победы во всех основных турнирах в этом сезоне и четверной выброс - это «на месте»?? 🤣
У БК практически все в этом сезоне отмечали проблемы с «парным катанием». Об этом говорили даже больше, чем о сложных прыжках и выбросах. Возможно, это в том числе повлияло на решение.
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Светлана Менова
Ответ Mion
У БК практически все в этом сезоне отмечали проблемы с «парным катанием». Об этом говорили даже больше, чем о сложных прыжках и выбросах. Возможно, это в том числе повлияло на решение.
Им ещё и подкрут начали ставить третьего регулярно.
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