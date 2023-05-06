Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид»

Тамара Москвина заявила, что не обижена на Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Сегодня стало известно, что пара переходит из группы к .

«Саша и Дима приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид. Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу – вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится.

Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь – букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы. Преподаватель же не удерживает ученика, если он хочет в другую школу, институт, город.

Мы довольны, что вместе с Сашей, Димой сделали так, что в этом сезоне они были сильнейшими в стране, выросли, у них готовы обе программы, готовы показательные, готовы четверные элементы ультра-си, они радуют зрителей.

Мы желаем им продолжать совершенствоваться в другом коллективе, который мы уважаем.

А мы с радостью продолжаем готовить Анастасию Мишину, Александра Галлямова и других будущих звездочек к следующим победам на радость любителей фигурного катания», – сказала Москвина.

«И я, и другие тренеры высокой категории всегда старались, чтобы в группе была конкурентно-дружественная среда. Это видно и на примере всех тренеров сборной страны.

Мне на протяжении многих лет удавалось сохранять эту среду, и пары нашей группы, конкурирующие между собой, доходили до пьедесталов почета на Олимпийских играх», – добавила тренер.