Тамара Москвина: «Бойкова и Козловский приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид»

Теги Тамара Москвина сборная России пары Этери Тутберидзе Александра Бойкова Дмитрий Козловский ТАСС Фигурное катание

Тамара Москвина заявила, что не обижена на Александру Бойкову и Дмитрия Козловского.

Сегодня стало известно, что пара переходит из группы Москвиной к Этери Тутберидзе.

«Саша и Дима приняли решение поменять обстановку. У нас, тренеров, никаких обид. Когда ко мне приходит спортсмен, я предупреждаю сразу – вас никто не держит, работаем вместе, пока вам нравится.

Если вы почувствуете, что вам некомфортно или вы не совершенствуетесь – букет цветов, шампанское, спасибо. И вы вольны, как мы. Преподаватель же не удерживает ученика, если он хочет в другую школу, институт, город.

Мы довольны, что вместе с Сашей, Димой сделали так, что в этом сезоне они были сильнейшими в стране, выросли, у них готовы обе программы, готовы показательные, готовы четверные элементы ультра-си, они радуют зрителей.

Мы желаем им продолжать совершенствоваться в другом коллективе, который мы уважаем.

А мы с радостью продолжаем готовить Анастасию Мишину, Александра Галлямова и других будущих звездочек к следующим победам на радость любителей фигурного катания», – сказала Москвина.

«И я, и другие тренеры высокой категории всегда старались, чтобы в группе была конкурентно-дружественная среда. Это видно и на примере всех тренеров сборной страны.

Мне на протяжении многих лет удавалось сохранять эту среду, и пары нашей группы, конкурирующие между собой, доходили до пьедесталов почета на Олимпийских играх», – добавила тренер. 

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106 комментариев

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bezsugar
Вот как надо уходить и прощаться. Никаких упреков вслед, зачитываний смс, выворачиваний на публику кто что сказал в личном разговоре.
Браво, ТНМ, мудрая женщина.
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блОК
Достойный ответ умного тренера
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Анастасия Лукьянова
Прям эталонный переход здорового человека получился :)
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pravda87
Мудрейшая женщина! Не зря все ее уважают. Другим бы у нее поучиться мудрости.
+29
0
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Syndycate
Теперь сравните интервью Тутберидзе после ухода ее учеников)
+46
-17
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Леди Брэкнелл
Классно Москвина троллит 👏👏👏😂
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Екатерина Ивановская
Ну значит правду писали, что БК не выносят МГ на тренировках, от этого и переход. Мудрое интервью Тамары Николаевны.
+26
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Orange carrot
Тамарочка мудрейшая женщина))
Удачи мишкам)
+23
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Zhuuuzhik
Любила, люблю и буду любить и восхищаться Тамарой Николаевной!

Низкий поклон за такое отношение к своим ученикам.
+22
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Mion
Косторной бы сейчас поехать в Питер, пока есть вакантное место)
+21
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Екатерина Ивановская
Великий тренер - тот тренер, от которого даже спортсмены уходят без скандала :) Все официально сделали.
+23
-7
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Delirium
Ответ Syndycate
Теперь сравните интервью Тутберидзе после ухода ее учеников)
Не помню, чтобы Этери что-то плохое сказала вслед тем, кто ушел подарив букет цветов и сказав спасибо.
+29
-13
+16
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Natali D
Достойно. Мудрая, порядочная Тамара Николаевна здоровья, сил и терпения вам!
+16
0
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olvl
В этой женщине вся мудрость мира. Держитесь, Тамара Николаевна, всё будет хорошо. У Вас всегда тренируются прекрасные пары. Удачи в сезоне.
+16
-1
+15
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Lilia Sadykova
Это интервью Москвиной нужно выдавать как методичку некоторым тренерам, которые после ухода учеников сыпят упреки и обиды в адрес ушедших учеников и их новых тренеров
+18
-4
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Юра Плисецкий
Здоровья и удачи Тамаре Николаевне и ее штабу.
БК она многое дала, и ушли они от нее на подъёме.
+14
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Alexander2022
Профессиональный подход. Нравится - работаем, не нравится - удачи в другом месте.
+15
-1
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Элла Бурс
Ответ Syndycate
Теперь сравните интервью Тутберидзе после ухода ее учеников)
Сравните интервью учеников после перехода. А в случае с Рудковскими еще и интервью будущих недотренеров. Уверена, Тутберидзе в адрес Тамары Николаевны слова плохого сказать не посмеет.
+24
-11
+13
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Юлия Величко
Вот так надо отпускать спортсменов, причём на пике, одному ТШ стоит поучиться. Почувствуй разницу.
+22
-10
+12
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Утренняя Аврора
Тамаре Николаевне , конечно, горько и обидно, ведь столько вложено в эту пару. Но, видно, в группе это соперничество создаёт нервозную обстановку. А Бойковы хотят быть в приоритете у тренеров. Это их право. Тамара Николаевна, как мудрейший тренер и человек легко отпускает их. Но, поверьте, ей очень нелегко.
+14
-2
+12
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Ostinato
Ответ Syndycate
Теперь сравните интервью Тутберидзе после ухода ее учеников)
Класс, сравнить один переход, где ученики поблагодарили и ушли с переходами, где втихую слились и в интервью поливали гадостями.
+16
-4
+12
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Е...С
Да, Тутберидзе и Москвина отправили своих спортсменов в другой ТШ как ночь и день.
+18
-7
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Zhuuuzhik
Ответ Сяява
А что, Бойкова и Козловский уже выступили со словами, что Москвина над ними издевалась, мучила и методы её работы очень жёсткие?
А кто из фигуристок ТШТ выступал с такими словами?:) Да ещё и до эпичных выступлений известного тренера?
+15
-5
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bolelschiza
мудрая женщина, браво ТНМ
+11
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Tatiana Klm
Не так часто у нас в фк случаются такие интеллигентные переходы
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