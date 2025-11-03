2

Букин о произвольном танце: «Таких эмоций я не получал ни в одной из своих программ. Она точно входит в список любимых»

Букин о произвольном танце: таких эмоций я не получал ни в одной своей программе.

Фигуристы Александра Степанова и Иван Букин в эфире Первого канала высказались о своей победе на этапе Гран-при России по танцам на льду в Красноярске.

Дуэт набрал 210,81 балла в сумме. Второе место заняли Василиса Кагановская и Максим Некрасов (204,54), третье – Екатерина Миронова и Евгений Устенко (189,21).

Степанова: Мы выступали сегодня последними, так что вот эти вот ожидания – это, конечно, волнительно достаточно. Смешанные сейчас чувства. Я очень довольна, что мы со всем справились, что мы очень неплохо проехали, потому что на тренировках прокаты были хуже. Но сегодня был не наш максимум, но неплохой прокат.

Букин: Сегодня было проще, чем вчера. Но еще впереди много работы. Мы обкатали наши программы, мы очень этому довольны.

– Оба говорите, что есть над чем работать. Может, уже откроете секрет?

Степанова: Мы даже катая уже понимали, над чем надо будет поработать. Потому что были нюансы в самом прокате, когда ты осознаешь, что вот здесь вот, наверное, стоит обратить больше внимания. На первом выходе всегда появляются такие недочеты, которых не было на тренировках. Плюс мы тренируемся на более маленькой арене, тут она чуть больше, что тоже наложило некоторые нюансы, с которыми надо справляться. Поэтому работы действительно много: работать надо над скоростью, реберностью, эмоциональным фоном. Тем более что у нас две яркие программы.

– Мне показалось, что сегодня Иван был более сдержанным. Обычно ты более эмоционален.

Букин: Произволка мне правда дается немного сложнее, чем Сашке. Это видно и по тренировкам. Чисто эмоционально для меня это такая серьезная музыка, что ее надо накатать. Так что да, я был немного спокойнее, чем обычно, но, может быть, сейчас это был более правильный ход, чем если бы я начал рвать и метать и что-то бы недоделал.

– Можно ли сказать, что эта программа – лучшая у вас за всю карьеру?

Букин: У меня есть любимые программы, эта точно входит в список. Тяжело говорить в начале сезона о том, какая программа. Мы безумно ее любим, она сложна в проживании эмоций, но если ты ловишь этот момент, ты получаешь невероятные эмоции – наверное, таких я не получал ни в одной из своих программ.

Но именно поиск вот этой эмоции занимает такое колоссальное время, что сейчас я хочу довести себя на тренировках до того момента, чтобы я смог показать и на льду. Вот это сейчас первая задача. Я тебе сразу скажу, когда я прокатаюсь так, как хочу. Надеюсь, что это будет скоро.

