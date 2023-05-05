Александр Галлямов: «Собираемся удивить монгольских зрителей номером, который катали в олимпийском сезоне. Также мы поставили программу под песню монгольской певицы»

Теги сборная России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ледовые шоу Фигурное катание

Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от Улан-Батора.

«Не удержались от соблазна и пошли гулять рано утром. Красивая архитектура, люди доброжелательные – подсказывают дорогу, помогают ориентироваться», – сказала Мишина.

«Город потрясающий. Культура очень понравилась. После первой прогулки хотим еще больше узнать этот город, будем находить время, чтобы посмотреть интересные места. Каток действительно потрясающий. Испытали приятные эмоции от арены.

Собираемся удивить монгольских зрителей нашим лучшим номером, который мы катали в олимпийском сезоне. Также мы поставили программу под песню монгольской певицы», – добавил Галлямов.

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5 комментариев

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Девушка Безимени
а монголы не смотрели ои, чтобы удивляться?
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Бедоносец
МиГи крутые! 👍
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krasota dvizheniya
Умнички. Показалка в Оли. сезоне-супер! Не зря ставил С. Камолов, работающий постоянно с нашими синхронистками. По-больше Вам таких поставщиков, а не местного разлива.
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