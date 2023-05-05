Фигуристы Анастасия Мишина и Александр Галлямов поделились впечатлениями от Улан-Батора.

«Не удержались от соблазна и пошли гулять рано утром. Красивая архитектура, люди доброжелательные – подсказывают дорогу, помогают ориентироваться», – сказала .

«Город потрясающий. Культура очень понравилась. После первой прогулки хотим еще больше узнать этот город, будем находить время, чтобы посмотреть интересные места. Каток действительно потрясающий. Испытали приятные эмоции от арены.

Собираемся удивить монгольских зрителей нашим лучшим номером, который мы катали в олимпийском сезоне. Также мы поставили программу под песню монгольской певицы», – добавил .

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