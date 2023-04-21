Галлямов о шоу в Улан-Баторе: «Займемся постановкой нового номера. Тема нашей программы близка к монгольской тематике»
Фигурист Александр Галлямов рассказал о новой показательном номере на монгольскую тематику.
Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. 6 и 7 мая они и другие российские фигуристы примут участие в шоу в Улан-Баторе.
– Чем с Настей сейчас занимаетесь? Уже думаете об отпуске?
– Сейчас мы ставили новые программы. Будем готовиться к шоу в Монголии. Займемся постановкой нового номера, чтобы презентовать его для монгольских болельщиков.
– Поделитесь идеей нового показательного?
– Скажу, что тема нашей программы близка к монгольской тематике. Мы хотели познакомиться с монгольской культурой и приятно удивить болельщиков.
– С бубном на лед выйдете?
– Да, с мячами уже ведь катались. Всякое может быть, – рассказал Галлямов
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