Галлямов о шоу в Улан-Баторе: «Займемся постановкой нового номера. Тема нашей программы близка к монгольской тематике»

Фигурист Александр Галлямов рассказал о новой показательном номере на монгольскую тематику.

Галлямов выступает в парном катании с Анастасией Мишиной. 6 и 7 мая они и другие российские фигуристы примут участие в шоу в Улан-Баторе.

– Чем с Настей сейчас занимаетесь? Уже думаете об отпуске?

– Сейчас мы ставили новые программы. Будем готовиться к шоу в Монголии. Займемся постановкой нового номера, чтобы презентовать его для монгольских болельщиков.

– Поделитесь идеей нового показательного?

– Скажу, что тема нашей программы близка к монгольской тематике. Мы хотели познакомиться с монгольской культурой и приятно удивить болельщиков.

– С бубном на лед выйдете?

– Да, с мячами уже ведь катались. Всякое может быть, – рассказал Галлямов

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