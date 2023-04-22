Жук о произвольной для Мишиной и Галлямова: «Мы постарались добавить определенную химию отношений, и, как мне кажется, это получилось»

Ирина Жук рассказала о постановке программы для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Это уже второй опыт нашего сотрудничества, до этого мы ставили ребятам произвольную программу под музыку Элвиса Пресли. Им очень шла эта постановка, понравилась она и болельщикам, и судьям, да и им самим. Конечно, мы болели за ребят весь сезон.

«Нам было очень приятно, что Тамара Николаевна ( ) снова пригласила нас поработать с ребятами, и сразу же согласились. Если в первый раз нам было сложновато – потребовалось определенное время на привыкание друг другу, то в этот раз все было еще интереснее и продуктивнее, работали четыре дня, с удовольствием, на позитиве, с улыбками и шутками.

Это была отличная командная работа, в которой были задействованы все – и , и Саша Смирнов, и Николай Морошкин, но в первых рядах, конечно, Тамара Николаевна. Саша Свинин монтировал музыку прямо во время постановки.

Теперь ждем, как ребята это накатают с элементами, а летом еще раз увидимся, чтобы что-то добавить, подправить. Музыку мы пока озвучивать не будем, но она очень им идет, они в ней буквально «купаются». Могу рассказать только, что в новую постановку мы постарались добавить определенную химию отношений, и, как мне кажется, это получилось», – сказала Жук.