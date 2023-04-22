Жук о произвольной для Мишиной и Галлямова: «Мы постарались добавить определенную химию отношений, и, как мне кажется, это получилось»

Теги сборная России Ирина Жук пары Анастасия Мишина Александр Галлямов ТАСС Фигурное катание

Ирина Жук рассказала о постановке программы для Анастасии Мишиной и Александра Галлямова.

«Это уже второй опыт нашего сотрудничества, до этого мы ставили ребятам произвольную программу под музыку Элвиса Пресли. Им очень шла эта постановка, понравилась она и болельщикам, и судьям, да и им самим. Конечно, мы болели за ребят весь сезон.

«Нам было очень приятно, что Тамара Николаевна (Москвина) снова пригласила нас поработать с ребятами, и сразу же согласились. Если в первый раз нам было сложновато – потребовалось определенное время на привыкание друг другу, то в этот раз все было еще интереснее и продуктивнее, работали четыре дня, с удовольствием, на позитиве, с улыбками и шутками.

Это была отличная командная работа, в которой были задействованы все – и Артур Минчук, и Саша Смирнов, и Николай Морошкин, но в первых рядах, конечно, Тамара Николаевна. Саша Свинин монтировал музыку прямо во время постановки.

Теперь ждем, как ребята это накатают с элементами, а летом еще раз увидимся, чтобы что-то добавить, подправить. Музыку мы пока озвучивать не будем, но она очень им идет, они в ней буквально «купаются». Могу рассказать только, что в новую постановку мы постарались добавить определенную химию отношений, и, как мне кажется, это получилось», – сказала Жук. 

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20 комментариев

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Светлана Менова
Откуда она возьмётся эта химия? МГ - это пара типа Бобровой и Соловьёва. Просто товарищи по партии. В их случае именно такое товарищество и даёт плоды. Любовь там никакую не изобразить...
+16
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+14
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kate_ko
Ответ Anneta28
Видимо будет поцелуй взасос.😄
ой, вот этого не хотелось бы( так называемая химия это как раз не поцелуи взасос и выпученная на передний план стрррррасть, как у Жулина. хочется верить, что поставили что-то стильное, как cry me a river, например
+13
0
+13
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Lennuci
Не знаю, ощущение, что опять будет что-нибудь в духе "150+ лет со дня рождения В И Ленина" под бой курантов. А ТНМ будет нас убеждать, что это именно то, что нужно.
Уже не верится в яркие программы для них.
+13
-4
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Toba Door
Скорее всего Саша обьяснится в любви к себе
+12
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<vella>
Ответ Vendetta4111323
Так пост олимпийскую ПП ставили тоже Жук Свинин
правда?
не знала, ни за что бы не догадалась,
слишком старомодной была ПП.
вот у БС, несмотря на избитость темы РиД, был очень оригинальный произвольный танец.
мне, вообще, очень нравилось танцы последних пары лет у БС
+10
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Oleandra
Им как раз никакую химию и не нужно ставить.. они же не пара по жизни и даже близко там ничего нет..
+9
-2
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Vendetta4111323
Ответ <vella>
хорошо, что обратились к Жук и Свинину, спецам по танцам. программы олисезона и постолимпийского выглядели архаичными (я сейчас не про технику), ребятам нужно что-то боле яркое нестандартное.
Так пост олимпийскую ПП ставили тоже Жук Свинин
+6
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olvl
Когда "купаются" в музыке, это всегда здорово и прекрасно.
+5
-1
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<vella>
хорошо, что обратились к Жук и Свинину, спецам по танцам.
программы олисезона и постолимпийского выглядели архаичными (я сейчас не про технику),
ребятам нужно что-то боле яркое нестандартное.
+6
-3
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Додик Аксель
Идея выбора музыкальной композиции и её микшированием занимался Свинин, что вкладывает в понятие "химии" между партнёрами Ирина Жук увидим уже в прокате программы. Ну и парные элементы и в целом уже компоновка программы за ТШ Тамары Николаевны. Подождём, а посмотрев, оценим и обсудим. Удачи !
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Vera Goncharova
Химия МГ ну очень нужна, потому что пока (по моему мнению) их программы - это просто отработка элементов (на высочайшем уровне, надо признать), и все эмоции вымученные. Не уверена, что она у них появится, это должно быть скорее на уровне взаимоотношений между собой (хотя бы относиться с нежностью и любовью (человеческой) к партнеру как в паре БК, Степановой/Букина, Суй-Хань)
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Lusmin
Ответ Ирина Похлебаева
А вы ничего не путаете?Страсть-это пошлятина в виде поцелуя взасос Степашки и Букашки.
Это вы путаете, да был поцелуй Вани и Саши, но это не страсть. Страсть они прекрасно отыгрывают взглядами, искрами в глазах, прикосновениями, это и есть химия.
+3
0
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Karamazoff
"химия, химия: вся пиписька синяя"
но хорошо хоть не "вкусненько"
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Anneta28
Ответ kate_ko
ой, вот этого не хотелось бы( так называемая химия это как раз не поцелуи взасос и выпученная на передний план стрррррасть, как у Жулина. хочется верить, что поставили что-то стильное, как cry me a river, например
Вообще-то поцелуй взасос был как раз у СБ и авторы этого "шедевра" Жук со Свининым, а не Жулин)
+3
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galik55
Ответ olvl
Когда "купаются" в музыке, это всегда здорово и прекрасно.
Я тоже считаю , если паре музыка зашла это замечательно.
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kate_ko
Ответ Anneta28
Вообще-то поцелуй взасос был как раз у СБ и авторы этого "шедевра" Жук со Свининым, а не Жулин)
да знаю я. поэтому и говорю, что не хотелось бы повторения этой ошибки. другие танцы СБ мне по смыслу и стилистике нравились больше, чем танцы СК, именно сами постановки. более сдержанные, выверенные, графичные даже. мулен руж был разухабистым и заканчивался соответственно(
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galik55
Мне нравятся программы, которые Жук, Свинин ставили СБ.Это всегда креатив. Надеюсь это будет интересно, МГ удачи
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