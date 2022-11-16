Левковец о возможном переходе Яметовой к Тутберидзе: «Пока ее все устраивает. Мы вроде бы нашли общий язык, никто никуда не собирается»

Теги сборная России женское катание Этери Тутберидзе Юлия Липницкая Елена Левковец ТАСС Вероника Яметова Фигурное катание

Тренер Елена Левковец ответила на вопрос о возможном переходе своей подопечной Вероники Яметовой в группу Этери Тутберидзе.

Левковец – первый тренер Юлии Липницкой.

– Вероника и Юля Липницкая чем-то похожи?

– Только трудоспособностью и самоотдачей.

– Вероника тоже ездила на стажировку к Тутберидзе. Как это было?

– В тот момент она была у другого тренера, так получилось по достаточно банальной причине – во время пандемии. Но это было недолго, буквально через 6-8 месяцев она попросилась обратно.

После стажировки Вероника сама попросилась домой и захотела вернуться в мою группу. Я поначалу не хотела, но супруг усадил меня на кухне напротив и сказал: «Ну мы ее с малолетства воспитывали».

– И вы сдались?

– Конечно. Вы бы видели ее глаза... Мы постарались оптимально организовать тренировочный процесс – семья Вероники живет за городом, дорога отнимает немало времени.

Сейчас мы можем тренироваться дополнительно четыре часа в неделю, плюс она еще учится. Мы стараемся дать ей максимум.

– Я помню, как однажды Даниэла Липницкая, мать Юли, в один момент собрала все вещи и рванула в Москву, в «Хрустальный». У вас нет опасения, что и в случае с Вероникой такое может произойти?

– Пока ее все устраивает. Мы вроде бы нашли общий язык, все хорошо, никто никуда не собирается. Мы идем вместе, постепенно, это самое главное. Надо помогать, а не разрушать, – сказала Левковец. 

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