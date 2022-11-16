Левковец о возможном переходе Яметовой к Тутберидзе: «Пока ее все устраивает. Мы вроде бы нашли общий язык, никто никуда не собирается»

Тренер Елена Левковец ответила на вопрос о возможном переходе своей подопечной в группу .

Левковец – первый тренер .

– Вероника и Юля Липницкая чем-то похожи?

– Только трудоспособностью и самоотдачей.

– Вероника тоже ездила на стажировку к Тутберидзе. Как это было?

– В тот момент она была у другого тренера, так получилось по достаточно банальной причине – во время пандемии. Но это было недолго, буквально через 6-8 месяцев она попросилась обратно.

После стажировки Вероника сама попросилась домой и захотела вернуться в мою группу. Я поначалу не хотела, но супруг усадил меня на кухне напротив и сказал: «Ну мы ее с малолетства воспитывали».

– И вы сдались?

– Конечно. Вы бы видели ее глаза... Мы постарались оптимально организовать тренировочный процесс – семья Вероники живет за городом, дорога отнимает немало времени.

Сейчас мы можем тренироваться дополнительно четыре часа в неделю, плюс она еще учится. Мы стараемся дать ей максимум.

– Я помню, как однажды Даниэла Липницкая, мать Юли, в один момент собрала все вещи и рванула в Москву, в «Хрустальный». У вас нет опасения, что и в случае с Вероникой такое может произойти?

– Пока ее все устраивает. Мы вроде бы нашли общий язык, все хорошо, никто никуда не собирается. Мы идем вместе, постепенно, это самое главное. Надо помогать, а не разрушать, – сказала Левковец.

А давайте о фигуристке, которая всех очаровала! Тренеры называют ее «живчиком», а она рвется к Тутберидзе