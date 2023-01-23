Лайшев о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «Могу расценивать поведение Алины как часть шоу. Она капитан, защищает интересы команды»

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Ренат Лайшев Анастасия Зинина Кубок Первого канала по фигурному катанию Вероника Яметова Фигурное катание

Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил реакцию Алины Загитовой на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат Вероники Яметовой.

Анастасия Зинина из команды Камилы Валиевой не смогла докатать короткую программу из-за травмы. В связи с этим организаторы вычли из общего результата команды Загитовой результат фигуристки с наименьшей суммой баллов – ей оказалась Яметова. В свою очередь Загитова осталась недовольна этим решением.

«Кубок Первого канала устраивается, прежде всего, для зрителей, которым сейчас не хватает международных соревнований. Эти правила со снятием баллов подогревают интерес, чтобы зрителям было интересней.

Я могу расценивать поведение Загитовой тоже как часть этого шоу. Она капитан, защищает интересы своей команды. Но не думаю, что у Алины есть привилегированное положение, как у ведущей Первого канала. Тут главное, чтобы зрителям было интересно смотреть», – сказал Лайшев.

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против

Загитова недовольна решением вычесть баллы у ее команды на Кубке Первого канала – реакция Валиевой попала в эфир

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179 комментариев

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Anneta28
Ответ Леонид
Ты просто боишься правды, когда у тебя нет аргументов, то сразу в кусты😏
Эту вашу "правду" вы переливаеие из пустого в порожнее уже 5 лет. Ничего нового. Только объекты для хейта периодически меняются. Вы мне просто наскучили и надоели.
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Аврора Крейсер
Ответ Lapo Elkann
Вообще то была постановка. Это шоу. что им сказали в ухо , то и повторили. Смешно лишь то , что здесь ее " стена " считает ведущую и правда капитаном, как будто она решала что то. А так организаторы накалили страсти. Это у них получилось.
Смешно читать ваши вопли, что Загитова не капитан. Вот как раз Загитова самый настоящий прирожденный капитан. Она по -лидерски упряма, мега азартна, супер заразительна и эмоциональна. В ТК AZMFF есть видео, где она раздает пледы, мы знаем, что она организовывала еду, да один только ритуал с похлопыванием и поглаживание льда чего стоит)В этом плане они с Камилой были как небо и земля. Камила вообще видно, что подавлена, и зачастую мыслями очень далеко. Это понятно, мы знаем что происходит. Но пытаться обесценить Загитову как капитана, ну это просто курам на смех.
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AllaS
Ответ elena-
Защитила- это когда пошла к оргам, показала им правила турнила и потребовала. А не когда сказала в микрофон и ничего не изменилось
А откуда известно.Такие решалы организаторы , запросто могли порешать именно таким образом и прокат КП ликвидировать и ПП , нивелировав Яметову; Одно объявление по стадиону чего стоило.
А так пришлось встрепенутся и искать запасного игрока.
Ведь регламента нет, правил нет, что хочу , то и ворочу.
А что было дальше в закулисье, нам не ведомо. В микрофон очень по деловому и дипломатично сказала.
Да , Вы и сами все понимаете , просто на автомате несколько лет пишите против Загитовой .
Логика и факты . Говорят о том, что нельзя аннулировать ни с того ни сего результат. Надо решить вопрос форс-мажора синих и варианты были и ни один!Только здесь на сайте были предложены несколько вариантов для продолжения шоу на равных.
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Аврора Крейсер
Ответ Sat397
Если даже машина Алины, и чтоэ?) Мне тоже приходилось развозить по домам пьяную компанию в своей машине, кричащую песни, но это не значит что я тоже пил за рулем и пел. Никак эта ситуация не может бросать тень на Алину, если не видно что она поет, не слышно её голоса.
Совершенно верно. Ко мне тоже дочка как только садится в машину, сразу подключает свой спотифай. Так что совершенно не факт, что это плейлист Алины, тем более ее там не видно и не слышно. Как же уже достали эти потуги хейтерские. Ничем не брезгуют. Ни
сплетнями , ни прямым враньём. Лучше бы пошли свою ЖэМэ пообсуждали, которая как эск.ортница теперь за командой мужиков таскается.
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Аврора Крейсер
Ответ Anneta28
Мне одинаково паралельно, как на Аннушку, так и на Алиначку. Я их обеих примерно одинаково "люблю". Просто не надо делать из своего кумира ангела, а из другой источник греха и порока. Святых нет. И Алиначка ваша тоже не святая. В конце концов, это в ее же плей-листе сохранена эта песня.😂
Это она вам сказала, что это ее плей лист? По блютусу в машине можно подключить телефон любого пассажира , если кто не в курсе. Судя по тому как пели, они это слышали не в первый раз, слушали постоянно. Их это плейлист. И как бы на Загитову не наваливали, но ее там не видно и голос не слышно. Поэтому все это ваши сплетни , домыслы и враньё.
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Nautimus
Ответ Шубная моль
Смеялась не Валиева, а Тютюнина.
Они вдвоем сидели и улыбались, пока Траня не подошел.
Есть же видео, где это отчетливо видно.
И в тоже время видно, что Алина как раз была встревожена.
Но для вас это ведь не важно, правда?
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Мира2024
Ответ elena-
Защитила- это когда пошла к оргам, показала им правила турнила и потребовала. А не когда сказала в микрофон и ничего не изменилось
А может и пошла и показала правила и оргам пришлось срочно вызывать запасную (отказать от своего первого решения они, конечно, уже не могли, как бы Алина не "потребовала").
А если бы не слова Алины, то все так и решили бы, что это "благородно" и, возможно, "благородно" отцепили бы Веронику от пп.
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elena-
Ответ Мира2024
Защитила, защитила и именно поэтому вы тут и пишите такие комментарии
Защитила- это когда пошла к оргам, показала им правила турнила и потребовала. А не когда сказала в микрофон и ничего не изменилось
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elena-
Ответ Дружба11
выкручивать как угодно-вы умеете. врачи оставили Настю в больнице видимо просто так, вы и врачей обвиняете в подтасовке и видео не видели где человек не может подняться. конечно вы здесь с целью разжечь хейт с обеих сторон.
Ну что вы...Это ж только у алиночки травмы. Остальные так, повторяются. Как только язык поворачивается такое писать. А у красной шапки требовать баллы. Человек встать не мог.
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Марк Терентьев
Ответ /1/
Также протеже РР ловко устранила свою подругу, слив в сеть компроментирующее видео из её же машины. Очень ей не понравилось, как подруга затмевала её в ЛП.
Это не машина Алины,это первое. Второе,кто тебе сказал,что затмевала. И третье,пусть "подруга" меньше вляпывается в подобные истории,ну или не строит из себя интеллигентку в пятом поколении. Проще надо быть😁
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AllaS
Ответ royer
Так можно было бы говорить, если бы она была адекватным, нормальным человеком. Но я уверен что Загитова даже сейчас, спустя несколько дней, так и не поняла зачем вычли баллы, и продолжает талдычить себе под нос про то что "отняли" несправедливо. По крайней мере ее фанаты, подобные ей самой, вчера именно так и кричали.
Почему под нос . Она открыто ответила: Чуть-чуть не согласна! А Вы уж свои хейтерские выводы делаете.
Сами-то Вы так конечно не думаете, вель любой логически мыслящий чел. понимает общечеловеческие и спортивные принципы.
А сейчас , то уже и талдычить не надо , провидение четко все расставило по своим местам . Именно с отнятыми 69 баллами и одержали Победу!
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Леонид
Ответ AllaS
Аннета Подлокотниками и подголовниками ведет следствие. Раскрываемость 100%, ноу-хау патент !
😅👍
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AllaS
Для /1/ отключившего ответы!
Это синию капитаншу от приступов постоянного смеха по любому поводу закрывал всем телом Траньков. А красные на виду. Открыты и круты!
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AllaS
Ответ Леонид
Ты просто боишься правды, когда у тебя нет аргументов, то сразу в кусты😏
Аннета
Подлокотниками и подголовниками ведет следствие. Раскрываемость 100%, ноу-хау патент !
+3
-1
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Lapo Elkann
Ответ /1/
Комментарий удален модератором
Вообще то была постановка. Это шоу. что им сказали в ухо , то и повторили. Смешно лишь то , что здесь ее " стена " считает ведущую и правда капитаном, как будто она решала что то. А так организаторы накалили страсти. Это у них получилось.
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-5
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royer
Ответ /1/
Ржать на фоне человеческой драмы может только напрочь лишённая эмпатии и вообще какой-либо человечности красная капитанша. Только она же способна так глупо и позорно себя вести, требуя оставить соревновательный итог 8 против 7 участников. Это было постыдное поведение, бросившее тень на всю её команду и подпортившее спортивный праздник.
Так можно было бы говорить, если бы она была адекватным, нормальным человеком. Но я уверен что Загитова даже сейчас, спустя несколько дней, так и не поняла зачем вычли баллы, и продолжает талдычить себе под нос про то что "отняли" несправедливо.
По крайней мере ее фанаты, подобные ей самой, вчера именно так и кричали.
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-9
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royer
Загитовой плевать на всех, она хочет только хвастаться "победами", даже такими к которым не имеет никакого отношения.
Поэтому инстинктивно она начала выкаблучиваться и протестовать против того что у команды "отняли" баллы. Если бы она хоть на миллиграмм задумалась, то поняла бы почему это необходимо было сделать.
Но это же Загитова. Загитова это не история о том чтобы думать... С ее способностями есть только один выход - молчать, сжимать себе все что только можно и молчать. Не для того чтобы казаться умной, это нонсенс, а хотя бы для того чтобы не шокировать людей своей ту.... 😣
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-6
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Комментарий удален
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Леонид
Ответ Anneta28
Всем загифанам отвечаю - вы все, рано или поздно окажитесь у меня в заблокированных. Это лишь дело времени. Так что не удивляйтесь каждый раз, как дети, почему я ограничила для вас ответы. Настала пора чистить вокруг себя пространство.)))
Ты просто боишься правды, когда у тебя нет аргументов, то сразу в кусты😏
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Мира2024
Ответ Gemma157
А я не изучала внимательно. Просто посмотрела то видео, посмотрела еще кое-что из публикаций Ази. Применила дедуктивное мышление, провела мини-расследование и сделала вот такой вот неутешительный для поклонников Ази вывод..
На кого рассчитан вот этот ваш комментарий?
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Мира2024
Ответ /1/
Да, невозможно не проникнуться большой симпатией и уважением к Камиле, как она скромно, достойно и естесственно себя ведёт, как умно отвечает на каверзные вопросы, как уважает других и с иронией относится к себе. И её любовь к маме дорогого стоит. Это всё признаки настоящего, большого человека, который пусть по годам ещё юн, но по остальному даст фору многим взрослым.
"Я не цветочек, чтобы всем нравится", "Для меня ценно мнение только влиятельных людей", "Платочек" самый дорогой подарок", продолжать?
+3
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Мира2024
Ответ Дружба11
но это не отменяет,что Ками оказалась человечной,доброй девочкой, которая искренне болела за своих Ребят. а ее любовь к Маме это отдельный разговор.по тому как человек относится к маме, можно многое говорить о самом человеке,Ками очень обережно боготворит маму,любит мамочку, всегда благодарит, отмечает ее.
А вы не любите свою маму, не бережно к ней относитесь? Другие не любят своих мам? Только одна Камила такая "человечная"? Интересно, о чем вы думали, когда писали такой, очень странный, комментарий?
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/1/
Также протеже РР ловко устранила свою подругу, слив в сеть компроментирующее видео из её же машины. Очень ей не понравилось, как подруга затмевала её в ЛП.
+3
-9
-6
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Мира2024
Ответ Дружба11
Ренат,я понял ты между двух огней, но Камюшка то роднее.ее то поддержи.Ребенок так проявил себя человечно-надо отметить....
В чем заключается её "человечность", в том, чтобы одобрить решение, отнять у другой спортсменки её честно заработанные баллы, требуя "благородства" от других?
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Lapo Elkann
Ответ Sat397
Боже, у вас уже и папарацци стали хорошими, ситуативно, когда хотите набросить на Алину. Далеко же вы пошли со своей о"бъективностью". Ничего что из-за них иного людей умерло, в том числе и принцесса Диана? И не надо себя пытаться выставить объективной, за счет того, что якобы и Алину и Анну вы одинаково не любите. Может оно и так, но степень вашей этой не любви к Алине в тысячу раз больше , чем к Анне. Поэтому это не может быть, каким либо важным аргументом, вашей непредвзятости.
Вы думаете в случае Дианы был настоящий папараццы ?
Папараццы можно отнять камеру , пригрозить или подать в суд . а здесь подлость подруги , которая слила видео. не любить девушек , значит быть хейтером. а я люблю людей . критиковать да, новости на то и новости , что бы их обсуждать. а это видео не новость. две молодые девочки, одна из них 16 летняя и шофер молодой ( или не москвич, ) раз без навигатора не может . записали идиотское видео для себя. не мое дело, но кто слил еро ? вот это уже непорядочно.
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