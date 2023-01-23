Лайшев о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «Могу расценивать поведение Алины как часть шоу. Она капитан, защищает интересы команды»

Президент «Самбо-70» оценил реакцию на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат .

из команды Камилы Валиевой не смогла докатать короткую программу из-за травмы. В связи с этим организаторы вычли из общего результата команды Загитовой результат фигуристки с наименьшей суммой баллов – ей оказалась Яметова. В свою очередь Загитова осталась недовольна этим решением.

« канала устраивается, прежде всего, для зрителей, которым сейчас не хватает международных соревнований. Эти правила со снятием баллов подогревают интерес, чтобы зрителям было интересней.

Я могу расценивать поведение Загитовой тоже как часть этого шоу. Она капитан, защищает интересы своей команды. Но не думаю, что у Алины есть привилегированное положение, как у ведущей Первого канала. Тут главное, чтобы зрителям было интересно смотреть», – сказал Лайшев.

После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против

Загитова недовольна решением вычесть баллы у ее команды на Кубке Первого канала – реакция Валиевой попала в эфир