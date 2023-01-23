Лайшев о реакции Загитовой на аннулирование баллов Яметовой: «Могу расценивать поведение Алины как часть шоу. Она капитан, защищает интересы команды»
Президент «Самбо-70» Ренат Лайшев оценил реакцию Алины Загитовой на решение организаторов Кубка Первого канала аннулировать результат Вероники Яметовой.
Анастасия Зинина из команды Камилы Валиевой не смогла докатать короткую программу из-за травмы. В связи с этим организаторы вычли из общего результата команды Загитовой результат фигуристки с наименьшей суммой баллов – ей оказалась Яметова. В свою очередь Загитова осталась недовольна этим решением.
«Кубок Первого канала устраивается, прежде всего, для зрителей, которым сейчас не хватает международных соревнований. Эти правила со снятием баллов подогревают интерес, чтобы зрителям было интересней.
Я могу расценивать поведение Загитовой тоже как часть этого шоу. Она капитан, защищает интересы своей команды. Но не думаю, что у Алины есть привилегированное положение, как у ведущей Первого канала. Тут главное, чтобы зрителям было интересно смотреть», – сказал Лайшев.
После жесткого падения Зинину со льда увели врачи. Из-за этого изменен регламент Кубка Первого канала – Загитова против
Загитова недовольна решением вычесть баллы у ее команды на Кубке Первого канала – реакция Валиевой попала в эфир
А так пришлось встрепенутся и искать запасного игрока.
Ведь регламента нет, правил нет, что хочу , то и ворочу.
А что было дальше в закулисье, нам не ведомо. В микрофон очень по деловому и дипломатично сказала.
Да , Вы и сами все понимаете , просто на автомате несколько лет пишите против Загитовой .
Логика и факты . Говорят о том, что нельзя аннулировать ни с того ни сего результат. Надо решить вопрос форс-мажора синих и варианты были и ни один!Только здесь на сайте были предложены несколько вариантов для продолжения шоу на равных.
сплетнями , ни прямым враньём. Лучше бы пошли свою ЖэМэ пообсуждали, которая как эск.ортница теперь за командой мужиков таскается.
Есть же видео, где это отчетливо видно.
И в тоже время видно, что Алина как раз была встревожена.
Но для вас это ведь не важно, правда?
А если бы не слова Алины, то все так и решили бы, что это "благородно" и, возможно, "благородно" отцепили бы Веронику от пп.
Сами-то Вы так конечно не думаете, вель любой логически мыслящий чел. понимает общечеловеческие и спортивные принципы.
А сейчас , то уже и талдычить не надо , провидение четко все расставило по своим местам . Именно с отнятыми 69 баллами и одержали Победу!
Это синию капитаншу от приступов постоянного смеха по любому поводу закрывал всем телом Траньков. А красные на виду. Открыты и круты!
Подлокотниками и подголовниками ведет следствие. Раскрываемость 100%, ноу-хау патент !
По крайней мере ее фанаты, подобные ей самой, вчера именно так и кричали.
Поэтому инстинктивно она начала выкаблучиваться и протестовать против того что у команды "отняли" баллы. Если бы она хоть на миллиграмм задумалась, то поняла бы почему это необходимо было сделать.
Но это же Загитова. Загитова это не история о том чтобы думать... С ее способностями есть только один выход - молчать, сжимать себе все что только можно и молчать. Не для того чтобы казаться умной, это нонсенс, а хотя бы для того чтобы не шокировать людей своей ту.... 😣
Папараццы можно отнять камеру , пригрозить или подать в суд . а здесь подлость подруги , которая слила видео. не любить девушек , значит быть хейтером. а я люблю людей . критиковать да, новости на то и новости , что бы их обсуждать. а это видео не новость. две молодые девочки, одна из них 16 летняя и шофер молодой ( или не москвич, ) раз без навигатора не может . записали идиотское видео для себя. не мое дело, но кто слил еро ? вот это уже непорядочно.